Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool: informazioni sul derby del Merseyside, prezzi dei biglietti per novembre e dove comprarli

Quando si parla delle grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di primo piano. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.

Il prossimo atteso confronto tra Everton e Liverpool si giocherà all’Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre, e puoi già acquistare i biglietti.

Con giocatori come Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l’ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside promette di essere un altro appuntamento imperdibile.

Ma come assistere dal vivo a tutte le emozioni del derby? GOAL ti presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegandoti dove acquistarli e quanto costano.

Quando si giocherà il prossimo derby del Merseyside?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (località) Domenica 29 novembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Biglietti Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 gennaio Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League

I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Come prevedibile, per un derby del Merseyside così richiesto la vendita al pubblico è praticamente inesistente.

Tifosi di casa (quota Everton) : I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria online dell’Everton. Per averne diritto, è necessario avere un’iscrizione ufficiale attiva al club.

: I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria online dell’Everton. Per averne diritto, è necessario avere un’iscrizione ufficiale attiva al club. Tifosi ospiti (quota Liverpool): I biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano specifici requisiti relativi ai crediti per le partite in trasferta.

Canale d’acquisto / tifosi interessati Inizio della vendita Modalità di assegnazione dei biglietti Sorteggio per i tifosi dell’Everton (iscritti Forever Blue+) Lunedì 2 novembre Gli iscritti partecipano a un sorteggio le cui iscrizioni chiudono venerdì 6 novembre Vendita agli iscritti Forever Blue dell’Everton Dopo la conclusione del sorteggio Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita agli iscritti Forever Blue secondo l’ordine di arrivo. Quota ospiti del Liverpool (tifosi aventi diritto) Lunedì 9 novembre I tifosi aventi diritto possono acquistare online tramite un link personale dalle 13:00 alle 17:00

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all’Hill Dickinson Stadium rientrano nella categoria A dell’Everton.

I prezzi nominali dei biglietti ordinari per i tifosi di casa vanno da 55 a 75 £ per gli adulti, mentre quelli per i tifosi ospiti non possono superare la tariffa standard della Premier League di 30 £.

Di seguito i prezzi nominali ufficiali dei biglietti, suddivisi per categoria, per una partita di Premier League di categoria A in casa dell’Everton:

Settore e tribuna Prezzo adulti Tariffe ridotte Tribune est e ovest (lungo le linee laterali) 75 £ 52-56 £ Tribuna sud (settore dei tifosi di casa più calorosi / anello superiore) 71 £ 52 £ Tribuna nord (settore dei tifosi di casa dietro la porta) 67 £ 50 £ Tribuna famiglie 55-63 £ 19 £

Consulta il portale ufficiale di biglietteria del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Hill Dickinson Stadium

L’Hill Dickinson Stadium è la moderna casa dell’Everton Football Club, con una capienza di 52.769 spettatori. Si trova sul lungofiume, a Bramley-Moore Dock, sulle rive del Mersey a Liverpool.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine al legame durato 133 anni tra l’Everton e Goodison Park ed è uno degli impianti tecnologicamente più avanzati e architettonicamente più imponenti dello sport britannico.

Per oltre vent’anni l’Everton ha cercato attivamente una sede moderna che sostituisse Goodison Park, stretto nel tessuto urbano. Dopo il fallimento dei progetti a King’s Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato l’area di Bramley-Moore Dock, in parte abbandonata. I lavori sono iniziati nell’agosto 2021 e si sono conclusi nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all’Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (febbraio 2025) : Il primissimo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol in assoluto dell’Everton nel nuovo impianto.

: Il primissimo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol in assoluto dell’Everton nel nuovo impianto. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto 2025) : La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish.

: La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish. Super League Magic Weekend (luglio 2026): Un grande festival di rugby a 13 durato due giorni, che ha richiamato la cifra record di 82.925 tifosi nell’arco del fine settimana.

Sede di Euro 2028: L’impianto è già stato selezionato come uno degli stadi principali che ospiteranno il prossimo torneo UEFA Euro 2028, con quattro partite della fase a gironi e una degli ottavi di finale in programma.

Everton-Liverpool: Tutto quello che c’è da sapere sul derby del Merseyside

Everton-Liverpool: I risultati dei recenti derby del Merseyside

Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, appassionate e combattute del calcio mondiale. Disputato tra Liverpool ed Everton, detiene il primato di derby della massima serie inglese giocato ininterrottamente da più tempo: si disputa ogni stagione, senza interruzioni, dal 1962-63.

Considerando anche gli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio complessivo. Nelle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ha ottenuto 102 vittorie, l’Everton 68, mentre 78 incontri sono terminati in pareggio.

L’ultimo confronto tra le rivali cittadine si è disputato nell’aprile 2026, quando il Liverpool ha battuto l’Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside mai giocato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell’Everton.