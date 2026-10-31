Tra le grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di primo piano. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.
Il prossimo atteso confronto tra Everton e Liverpool si giocherà all'Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre, e i biglietti sono già prenotabili.
Con giocatori come Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l'ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside si annuncia ancora una volta imperdibile.
Ma come assistere di persona a tutte le emozioni del derby? GOAL presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegando dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca il prossimo derby del Merseyside?
Data
Partita (ora locale)
Biglietti
Stadio (località)
Domenica 29 novembre
Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT)
Hill Dickinson Stadium (Liverpool)
30/31 gennaio
Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire)
Anfield (Liverpool)
Come acquistare i biglietti di Everton-Liverpool di Premier League
I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Come prevedibile, per un derby del Merseyside così richiesto la vendita al pubblico è sostanzialmente inesistente.
- Tifosi di casa (settore Everton): I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria online dell'Everton. Per averne diritto è necessario essere in possesso di un'iscrizione attiva al club.
- Tifosi ospiti (settore Liverpool): I biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano i requisiti specifici relativi alle presenze nelle trasferte.
Canale di acquisto / tifosi interessati
Inizio della vendita
Modalità di assegnazione dei biglietti
Sorteggio Everton per i tifosi di casa (membri Forever Blue+)
Lunedì 2 novembre
I membri partecipano a un sorteggio le cui iscrizioni si chiudono venerdì 6 novembre
Vendita ai membri Everton (Forever Blue)
Dopo la conclusione del sorteggio
Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita ai membri Forever Blue secondo l'ordine di richiesta.
Settore ospiti Liverpool (tifosi aventi diritto)
Lunedì 9 novembre
I tifosi aventi diritto possono acquistare online tramite un link personale dalle 13:00 alle 17:00
Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.
Quanto costano i biglietti di Everton-Liverpool di Premier League?
I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all'Hill Dickinson Stadium rientrano nella fascia di Categoria A dell'Everton.
I prezzi nominali dei biglietti per i tifosi di casa, nei settori ordinari, vanno da 55 a 75 sterline per gli adulti. Quelli per i tifosi ospiti hanno un prezzo massimo di 30 sterline, secondo la tariffa standard della Premier League.
Di seguito i prezzi nominali dei biglietti ufficiali per una partita di Premier League di Categoria A in casa dell'Everton, suddivisi per settore:
Settore e tribuna
Prezzo adulti
Tariffe ridotte
Tribune Est e Ovest (lungo le linee laterali)
75 sterline
52-56 sterline
Tribuna Sud (settore più caloroso dei tifosi di casa / anello superiore)
71 sterline
52 sterline
Tribuna Nord (settore dei tifosi di casa dietro la porta)
67 sterline
50 sterline
Tribuna famiglie
55-63 sterline
19 sterline
Per ulteriori informazioni, tieni d'occhio il portale ufficiale di biglietteria del club. Per verificare la disponibilità attuale, consulta i siti di rivendita sul mercato secondario come StubHub.
Tutto quello che c'è da sapere sull'Hill Dickinson Stadium
L'Hill Dickinson Stadium è la moderna casa dell'Everton Football Club, con una capienza di 52.769 posti. Si trova sul lungofiume, a Bramley-Moore Dock, sulle rive del Mersey a Liverpool.
Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine al legame durato 133 anni tra l'Everton e Goodison Park ed è uno degli impianti tecnologicamente più avanzati e architettonicamente più notevoli dello sport britannico.
Per oltre due decenni l'Everton aveva cercato attivamente una struttura moderna che sostituisse Goodison Park, circondato dall'abitato. Dopo il fallimento dei progetti a King's Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato l'area di Bramley-Moore Dock, in stato di parziale abbandono. La costruzione è iniziata nell'agosto 2021 e si è conclusa nel dicembre 2024.
Momenti memorabili all'Hill Dickinson Stadium
- Everton Under 18 1-2 Wigan Under 18 (febbraio 2025): Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell'Everton nell'impianto.
- Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto 2025): La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish.
- Super League Magic Weekend (luglio 2026): Un grande festival di rugby a 13 durato due giorni, che ha richiamato un totale record di 82.925 tifosi nel fine settimana.
Sede di Euro 2028: Lo stadio è già stato scelto tra le principali sedi del prossimo torneo UEFA Euro 2028 e ospiterà quattro partite della fase a gironi e una degli ottavi di finale.
Everton-Liverpool: Tutto quello che c'è da sapere sul derby del Merseyside
Everton-Liverpool: I risultati recenti degli scontri diretti nel derby del Merseyside
Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, passione e rivalità del calcio mondiale. Disputato tra Liverpool ed Everton, detiene il primato di derby della massima serie inglese giocato ininterrottamente da più tempo, in ogni stagione senza eccezioni dal 1962-63.
Considerando anche gli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio storico complessivo. Delle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ne ha vinte 102, l'Everton 68 e 78 sono terminate in pareggio.
L'ultimo confronto tra le due rivali cittadine si è giocato nell'aprile 2026: il Liverpool ha battuto l'Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside disputato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell'Everton.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|9
|7
|0
|2
|20
|10
|+10
|21
S
S
V
V
V
|2
|8
|7
|0
|1
|13
|5
|+8
|21
V
V
V
S
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|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
V
S
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V
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|4
|9
|5
|1
|3
|19
|15
|+4
|16
V
S
V
V
S
|5
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|+3
|15
V
V
S
V
D
|6
|9
|3
|5
|1
|16
|9
|+7
|14
V
D
S
D
V
|7
|9
|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
V
V
V
S
S
|8
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
V
V
V
D
S
|9
|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
D
V
V
D
V
|10
|9
|2
|5
|2
|11
|10
|+1
|11
D
D
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D
S
|11
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|+1
|11
S
D
D
S
D
|12
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
V
S
S
V
S
|13
|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
D
D
S
V
S
|14
|8
|2
|4
|2
|8
|9
|-1
|10
S
S
D
V
D
|15
|9
|2
|3
|4
|9
|11
|-2
|9
D
V
V
S
D
|16
|9
|3
|0
|6
|9
|16
|-7
|9
V
S
S
V
V
|17
|9
|1
|4
|4
|10
|15
|-5
|7
S
S
D
D
D
|18
|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
S
S
S
V
D
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|12
|-6
|6
S
D
S
S
S
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
S
D
S
S
S