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Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool: informazioni sul derby del Merseyside, prezzi dei biglietti di novembre e dove comprarli

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Everton vs Liverpool
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Liverpool
Premier League

Tutto quello che c'è da sapere per assicurarsi un posto al primo derby del Merseyside della stagione

Tra le grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di primo piano. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.

Il prossimo atteso confronto tra Everton e Liverpool si giocherà all'Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre, e i biglietti sono già prenotabili.

Con giocatori come Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l'ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside si annuncia ancora una volta imperdibile.

Ma come assistere di persona a tutte le emozioni del derby? GOAL presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegando dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca il prossimo derby del Merseyside?

Data

Partita (ora locale)

Biglietti

Stadio (località)

Domenica 29 novembre

Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT)

Biglietti

Hill Dickinson Stadium (Liverpool)

30/31 gennaio

Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire)

Biglietti

Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti di Everton-Liverpool di Premier League

I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Come prevedibile, per un derby del Merseyside così richiesto la vendita al pubblico è sostanzialmente inesistente.

  • Tifosi di casa (settore Everton): I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria online dell'Everton. Per averne diritto è necessario essere in possesso di un'iscrizione attiva al club.
  • Tifosi ospiti (settore Liverpool): I biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano i requisiti specifici relativi alle presenze nelle trasferte.

Canale di acquisto / tifosi interessati

Inizio della vendita

Modalità di assegnazione dei biglietti

Sorteggio Everton per i tifosi di casa (membri Forever Blue+)

Lunedì 2 novembre

I membri partecipano a un sorteggio le cui iscrizioni si chiudono venerdì 6 novembre

Vendita ai membri Everton (Forever Blue)

Dopo la conclusione del sorteggio

Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita ai membri Forever Blue secondo l'ordine di richiesta.

Settore ospiti Liverpool (tifosi aventi diritto)

Lunedì 9 novembre

I tifosi aventi diritto possono acquistare online tramite un link personale dalle 13:00 alle 17:00

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti di Everton-Liverpool di Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all'Hill Dickinson Stadium rientrano nella fascia di Categoria A dell'Everton.

I prezzi nominali dei biglietti per i tifosi di casa, nei settori ordinari, vanno da 55 a 75 sterline per gli adulti. Quelli per i tifosi ospiti hanno un prezzo massimo di 30 sterline, secondo la tariffa standard della Premier League.

Di seguito i prezzi nominali dei biglietti ufficiali per una partita di Premier League di Categoria A in casa dell'Everton, suddivisi per settore:

Settore e tribuna

Prezzo adulti

Tariffe ridotte

Tribune Est e Ovest (lungo le linee laterali)

75 sterline

52-56 sterline

Tribuna Sud (settore più caloroso dei tifosi di casa / anello superiore)

71 sterline

52 sterline

Tribuna Nord (settore dei tifosi di casa dietro la porta)

67 sterline

50 sterline

Tribuna famiglie

55-63 sterline

19 sterline

Per ulteriori informazioni, tieni d'occhio il portale ufficiale di biglietteria del club. Per verificare la disponibilità attuale, consulta i siti di rivendita sul mercato secondario come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Hill Dickinson Stadium

L'Hill Dickinson Stadium è la moderna casa dell'Everton Football Club, con una capienza di 52.769 posti. Si trova sul lungofiume, a Bramley-Moore Dock, sulle rive del Mersey a Liverpool.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine al legame durato 133 anni tra l'Everton e Goodison Park ed è uno degli impianti tecnologicamente più avanzati e architettonicamente più notevoli dello sport britannico.

Per oltre due decenni l'Everton aveva cercato attivamente una struttura moderna che sostituisse Goodison Park, circondato dall'abitato. Dopo il fallimento dei progetti a King's Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato l'area di Bramley-Moore Dock, in stato di parziale abbandono. La costruzione è iniziata nell'agosto 2021 e si è conclusa nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all'Hill Dickinson Stadium

  • Everton Under 18 1-2 Wigan Under 18 (febbraio 2025): Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell'Everton nell'impianto.
  • Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto 2025): La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish.
  • Super League Magic Weekend (luglio 2026): Un grande festival di rugby a 13 durato due giorni, che ha richiamato un totale record di 82.925 tifosi nel fine settimana.

Sede di Euro 2028: Lo stadio è già stato scelto tra le principali sedi del prossimo torneo UEFA Euro 2028 e ospiterà quattro partite della fase a gironi e una degli ottavi di finale.

Everton-Liverpool: Tutto quello che c'è da sapere sul derby del Merseyside

Everton-Liverpool: I risultati recenti degli scontri diretti nel derby del Merseyside

Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, passione e rivalità del calcio mondiale. Disputato tra Liverpool ed Everton, detiene il primato di derby della massima serie inglese giocato ininterrottamente da più tempo, in ogni stagione senza eccezioni dal 1962-63.

Considerando anche gli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio storico complessivo. Delle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ne ha vinte 102, l'Everton 68 e 78 sono terminate in pareggio.

L'ultimo confronto tra le due rivali cittadine si è giocato nell'aprile 2026: il Liverpool ha battuto l'Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside disputato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell'Everton.

Testa a testa

EvertonPareggioLiverpool
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Everton badge
Everton
EVE
1
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
EVE

EVE - Forma

IPS
V1-0
HUL
D2-2
CHE
S0-2
ARS
S2-0
NEW
V3-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LIV

LIV - Forma

LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
Gol segnato (subito)
15/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
S
S
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
V
S
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
S
V
V
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
S
V
D
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
D
S
D
V
7
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
S
S
8
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
V
V
V
D
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
D
V
V
D
V
10
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
D
D
S
D
S
11
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
S
D
D
S
D
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
V
S
S
V
S
13
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
D
D
S
V
S
14
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
D
V
V
S
D
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
V
S
S
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
S
S
D
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
S
S
S
V
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
S
D
S
S
S
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
S
D
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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