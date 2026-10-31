Tra le grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di primo piano. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.

Il prossimo atteso confronto tra Everton e Liverpool si giocherà all'Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre, e i biglietti sono già prenotabili.

Con giocatori come Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l'ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside si annuncia ancora una volta imperdibile.

Ma come assistere di persona a tutte le emozioni del derby? GOAL presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegando dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca il prossimo derby del Merseyside?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (località) Domenica 29 novembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Biglietti Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 gennaio Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti di Everton-Liverpool di Premier League

I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Come prevedibile, per un derby del Merseyside così richiesto la vendita al pubblico è sostanzialmente inesistente.

Tifosi di casa (settore Everton) : I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria online dell'Everton. Per averne diritto è necessario essere in possesso di un'iscrizione attiva al club.

: I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria online dell'Everton. Per averne diritto è necessario essere in possesso di un'iscrizione attiva al club. Tifosi ospiti (settore Liverpool): I biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano i requisiti specifici relativi alle presenze nelle trasferte.

Canale di acquisto / tifosi interessati Inizio della vendita Modalità di assegnazione dei biglietti Sorteggio Everton per i tifosi di casa (membri Forever Blue+) Lunedì 2 novembre I membri partecipano a un sorteggio le cui iscrizioni si chiudono venerdì 6 novembre Vendita ai membri Everton (Forever Blue) Dopo la conclusione del sorteggio Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita ai membri Forever Blue secondo l'ordine di richiesta. Settore ospiti Liverpool (tifosi aventi diritto) Lunedì 9 novembre I tifosi aventi diritto possono acquistare online tramite un link personale dalle 13:00 alle 17:00

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti di Everton-Liverpool di Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all'Hill Dickinson Stadium rientrano nella fascia di Categoria A dell'Everton.

I prezzi nominali dei biglietti per i tifosi di casa, nei settori ordinari, vanno da 55 a 75 sterline per gli adulti. Quelli per i tifosi ospiti hanno un prezzo massimo di 30 sterline, secondo la tariffa standard della Premier League.

Di seguito i prezzi nominali dei biglietti ufficiali per una partita di Premier League di Categoria A in casa dell'Everton, suddivisi per settore:

Settore e tribuna Prezzo adulti Tariffe ridotte Tribune Est e Ovest (lungo le linee laterali) 75 sterline 52-56 sterline Tribuna Sud (settore più caloroso dei tifosi di casa / anello superiore) 71 sterline 52 sterline Tribuna Nord (settore dei tifosi di casa dietro la porta) 67 sterline 50 sterline Tribuna famiglie 55-63 sterline 19 sterline

Per ulteriori informazioni, tieni d'occhio il portale ufficiale di biglietteria del club. Per verificare la disponibilità attuale, consulta i siti di rivendita sul mercato secondario come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Hill Dickinson Stadium

L'Hill Dickinson Stadium è la moderna casa dell'Everton Football Club, con una capienza di 52.769 posti. Si trova sul lungofiume, a Bramley-Moore Dock, sulle rive del Mersey a Liverpool.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine al legame durato 133 anni tra l'Everton e Goodison Park ed è uno degli impianti tecnologicamente più avanzati e architettonicamente più notevoli dello sport britannico.

Per oltre due decenni l'Everton aveva cercato attivamente una struttura moderna che sostituisse Goodison Park, circondato dall'abitato. Dopo il fallimento dei progetti a King's Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato l'area di Bramley-Moore Dock, in stato di parziale abbandono. La costruzione è iniziata nell'agosto 2021 e si è conclusa nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all'Hill Dickinson Stadium

Everton Under 18 1-2 Wigan Under 18 (febbraio 2025) : Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell'Everton nell'impianto.

: Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell'Everton nell'impianto. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto 2025) : La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish.

: La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish. Super League Magic Weekend (luglio 2026): Un grande festival di rugby a 13 durato due giorni, che ha richiamato un totale record di 82.925 tifosi nel fine settimana.

Sede di Euro 2028: Lo stadio è già stato scelto tra le principali sedi del prossimo torneo UEFA Euro 2028 e ospiterà quattro partite della fase a gironi e una degli ottavi di finale.

Everton-Liverpool: Tutto quello che c'è da sapere sul derby del Merseyside

Everton-Liverpool: I risultati recenti degli scontri diretti nel derby del Merseyside

Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, passione e rivalità del calcio mondiale. Disputato tra Liverpool ed Everton, detiene il primato di derby della massima serie inglese giocato ininterrottamente da più tempo, in ogni stagione senza eccezioni dal 1962-63.

Considerando anche gli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio storico complessivo. Delle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ne ha vinte 102, l'Everton 68 e 78 sono terminate in pareggio.

L'ultimo confronto tra le due rivali cittadine si è giocato nell'aprile 2026: il Liverpool ha battuto l'Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside disputato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell'Everton.