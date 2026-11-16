Quando si parla delle grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di rilievo. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.

Il prossimo attesissimo confronto tra Everton e Liverpool si giocherà all’Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre, e i biglietti sono già prenotabili.

Con giocatori del calibro di Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l’ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside si preannuncia imperdibile.

Ma come assistere di persona a tutte le emozioni del derby? GOAL presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegando dove acquistarli e quanto costano.

Quando si giocherà il prossimo derby del Merseyside?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (località) Domenica 29 novembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Biglietti Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 gennaio Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League

I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Come prevedibile, per questo derby del Merseyside così richiesto la vendita al pubblico è di fatto inesistente.

Tifosi di casa (quota Everton) : I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria elettronica dell’Everton. Per averne diritto, è necessario avere un’iscrizione attiva al club.

: I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria elettronica dell’Everton. Per averne diritto, è necessario avere un’iscrizione attiva al club. Tifosi ospiti (quota Liverpool): I biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale dei biglietti del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano specifici criteri relativi ai crediti per le trasferte.

Modalità d’acquisto / tifosi interessati Inizio della vendita Modalità di assegnazione dei biglietti Sorteggio per i tifosi dell’Everton (iscritti Forever Blue+) Lunedì 2 novembre Gli iscritti partecipano a un sorteggio le cui iscrizioni si chiudono venerdì 6 novembre Vendita agli iscritti Forever Blue dell’Everton Al termine del sorteggio Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita agli iscritti Forever Blue secondo l’ordine di arrivo. Quota ospiti del Liverpool (tifosi aventi diritto) Lunedì 9 novembre I tifosi aventi diritto possono acquistare online tramite un link personale dalle 13:00 alle 17:00

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all’Hill Dickinson Stadium rientrano nella fascia di categoria A dell’Everton.

I prezzi nominali dei biglietti ordinari per i tifosi di casa vanno da 55 a 75 £ per gli adulti, mentre per i tifosi ospiti è previsto il tetto standard della Premier League di 30 £.

Di seguito, il dettaglio dei prezzi nominali ufficiali dei biglietti per una partita di Premier League di categoria A in casa dell’Everton:

Settore e tribuna Prezzo adulti Tariffe ridotte Tribune est e ovest (lungo le linee laterali) 75 £ 52-56 £ Tribuna sud (settore dei tifosi di casa più calorosi / anello superiore) 71 £ 52 £ Tribuna nord (settore dei tifosi di casa dietro la porta) 67 £ 50 £ Tribuna famiglie 55-63 £ 19 £

Per ulteriori informazioni, consulta il portale ufficiale dei biglietti del club. Per verificare la disponibilità attuale, controlla i siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Hill Dickinson Stadium

L’Hill Dickinson Stadium è il moderno stadio dell’Everton Football Club, con una capienza di 52.769 posti. Si trova sul lungofiume di Liverpool, nell’area di Bramley-Moore Dock, sulle rive del Mersey.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine ai 133 anni dell’Everton a Goodison Park ed è uno degli impianti tecnologicamente più avanzati e architettonicamente più suggestivi dello sport britannico.

Per oltre vent’anni l’Everton ha cercato una struttura moderna che sostituisse Goodison Park, circondato da edifici e senza possibilità di espansione. Dopo il fallimento dei progetti a King’s Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato il sito parzialmente abbandonato di Bramley-Moore Dock. I lavori sono iniziati nell’agosto 2021 e si sono conclusi nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all’Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (febbraio 2025) : Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell’Everton nel nuovo impianto.

: Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell’Everton nel nuovo impianto. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto 2025) : La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato il primo storico gol in campionato su assist di Jack Grealish.

: La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato il primo storico gol in campionato su assist di Jack Grealish. Super League Magic Weekend (luglio 2026): Un grande festival di rugby a 13 durato due giorni, che ha richiamato il numero record di 82.925 tifosi nell’arco del fine settimana.

Sede di Euro 2028: Lo stadio è già stato scelto tra gli impianti principali che ospiteranno il prossimo torneo UEFA Euro 2028. Vi sono in programma quattro partite della fase a gironi e una degli ottavi di finale.

Everton-Liverpool: tutto quello che c’è da sapere sul derby del Merseyside

Everton-Liverpool: i risultati dei recenti derby del Merseyside

Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, appassionate e combattute del calcio mondiale. Tra Liverpool ed Everton si disputa il derby della massima serie inglese con la più lunga serie ininterrotta di incontri: si gioca ogni stagione dal 1962-63.

Considerando anche gli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio storico complessivo. Nelle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ha ottenuto 102 vittorie, l’Everton 68 e i pareggi sono stati 78.

L’ultimo confronto tra le rivali cittadine si è giocato nell’aprile 2026: il Liverpool ha battuto l’Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside disputato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell’Everton.