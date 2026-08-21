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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Everton-Ipswich Town: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d’inizio e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Everton
Ipswich Town

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Everton e Ipswich Town, comprese le informazioni sulla gara

I tifosi dell'Everton con una buona memoria ricorderanno il thriller finito 2-2 quando l'Ipswich Town fece visita a Goodison, nel maggio 2025. Le due squadre si preparano a sfidarsi di nuovo in Premier League, questa volta ovviamente all'Hill Dickinson Stadium, sabato 19 settembre. Puoi prenotare i biglietti oggi stesso.

L'Everton ha iniziato positivamente la nuova stagione con una vittoria casalinga contro il Crystal Palace in campionato, per poi ripetersi superando nettamente il Preston North End in Carabao Cup. Anche il fatto di aver mantenuto la porta inviolata in entrambe le partite avrà fatto piacere al tecnico dei Toffees, David Moyes.

Anche il neopromosso Ipswich Town spera di costruire sulle solide basi poste in questo mese di agosto. Come l'Everton, anche la squadra del Suffolk ha ottenuto vittorie all'esordio sia in Premier League sia in Carabao Cup.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Everton-Ipswich Town, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Everton e Ipswich Town?

Everton-Ipswich Town si giocherà all'Hill Dickinson Stadium (Liverpool) sabato 19 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 5
Hill Dickinson Stadium

Come comprare i biglietti di Everton-Ipswich Town di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono i propri posti oppure rimettono a disposizione del club le gare a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Everton-Ipswich Town?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: i club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli nell'anello inferiore hanno un prezzo premium, mentre i posti nell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono solitamente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: quasi mai arrivano alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Stato di forma

EVE

EVE - Forma

PNE
V0-4
BOU
D1-1
MUN
D2-2
TOT
D0-0
WOL
V1-0
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
IPS

IPS - Forma

LEI
V3-1
MUN
S5-2
LIV
S0-2
CRY
V2-3
ARS
S2-4
Gol segnato (subito)
10/14
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

EvertonPareggioIpswich Town
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
2
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Everton - Ipswich Town

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formazione
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. GarnerJ. GarnerK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallH. ArmstrongH. ArmstrongJ. GrealishJ. GrealishB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryC. WaltonC. WaltonL. DavisL. DavisD. O'SheaD. O'SheaI. DiopI. Diopteam-logoA. OuattaraE. PalaciosE. PalaciosA. FatawuA. FatawuJ. ClarkeJ. ClarkeJ. EncisoJ. EncisoS. LukicS. LukicEmersonnEmersonn
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
Everton

Formazione titolare

Ipswich Town

Panchina

Allenatore

  • D. Moyes
  • G. O'Neil
Everton

Infortuni e squalifiche

Ipswich Town

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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