Come acquistare i biglietti per Everton-Fulham: prezzi di Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

L'Everton ospita il Fulham domenica 6 Desember 2026 all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Nell'ultimo confronto di campionato, disputato il 7 febbraio 2026, l'Everton ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 in trasferta a Craven Cottage. In quell'occasione, un gol di Kiernan Dewsbury-Hall e un'autorete hanno permesso all'Everton di ribaltare lo svantaggio iniziale e conquistare i tre punti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Everton-Fulham, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Everton-Fulham di Premier League?

Everton-Fulham si gioca all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool domenica 6 Desember 2026.

Premier League - Game Week 14 6 dic 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Come acquistare i biglietti per Everton-Fulham di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Everton e Fulham, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale dell'Everton FC, attraverso il portale di biglietteria del club, se hai una tessera associativa valida o sei titolare di un abbonamento stagionale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Everton-Fulham di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Everton e Fulham:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard: I prezzi partono generalmente da circa 45-55 £ .

I prezzi partono generalmente da circa . Pacchetti hospitality ufficiali: Partono solitamente da circa 129 £ in su.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita dei biglietti d'ingresso standard: I prezzi partono solitamente da circa 84-100 £ .

I prezzi partono solitamente da circa . Posti premium: I prezzi vanno comunemente da 180 £ a oltre 300 £.

Everton-Fulham di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Everton-Fulham: Lo stato di forma

L'Everton arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha vinto 1-0 in trasferta contro il Newcastle United in Premier League, grazie all'unico gol segnato da Thierno Barry. Prima ancora, ha battuto il Newcastle 3-1 in Carabao Cup, mentre in campionato ha perso contro Arsenal (2-0) e Chelsea (2-0). Nell'altra partita recente, l'Everton ha pareggiato 2-2 con l'Hull City, per un totale di otto gol segnati e sette subiti nelle cinque gare.

Le ultime cinque partite del Fulham hanno prodotto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è stato un pareggio per 1-1 contro l'Aston Villa in Premier League. In campionato ha ottenuto una vittoria per 1-0 sul campo del Coventry City e una per 1-0 su quello dell'Hull City, ma ha perso contro il Crystal Palace in Carabao Cup e per 2-1 contro l'Ipswich Town in campionato. Nelle cinque partite, il Fulham ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro.

Everton-Fulham: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Fulham ha ospitato l'Everton in Premier League e ha perso 1-2. Negli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è favorevole all'Everton, con tre vittorie contro una del Fulham e un pareggio. In quelle cinque partite, l'Everton ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque.