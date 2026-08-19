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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Everton-Crystal Palace: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Everton
Crystal Palace

Scopri come potresti andare all’Hill Dickinson per l’esordio dell’Everton in Premier League

L'Everton aprirà la propria stagione di Premier League in casa, all'Hill Dickinson Stadium, sabato 22 agosto. Il Crystal Palace, sotto la guida del nuovo tecnico Pierre Sage, sarà il primo avversario dei Toffees.

I tifosi che hanno affollato l'Hill Dickinson la scorsa stagione hanno assistito ad alcune sfide da leccarsi i baffi. In ciascuna delle ultime quattro partite di Premier League giocate lì sono stati segnati più di 3 gol e i tifosi dell'Everton si aspetteranno lo stesso nei prossimi mesi, con la speranza di vedere anche tante vittorie casalinghe.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Everton-Crystal Palace, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Everton e Crystal Palace?

Everton-Crystal Palace inizierà alle 15:00 BST di sabato 22 agosto 2026, all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

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Premier League - Game Week 1
Hill Dickinson Stadium

Come acquistare i biglietti di Everton-Crystal Palace di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, nelle settimane precedenti alla partita, per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Everton-Crystal Palace?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, del settore del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior (solitamente Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali da top six o contro avversari di un derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi al valore nominale più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre quelli dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più accessibili.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono solitamente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà, quindi praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i titolari di membership base.

Forma

EVE

EVE - Forma

STK
S1-0
HSV
V1-2
VFB
S3-1
NEW
V3-1
LIL
D1-1
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CRY

CRY - Forma

FAM
V0-0
RCL
S3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
S3-0
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

EvertonPareggioCrystal Palace
3
2
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
9Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Everton - Crystal Palace

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formazione
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoM. RoehlM. RoehlH. HackneyH. HackneyH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallI. NdiayeI. NdiayeT. BarryT. BarryD. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotC. RiadC. RiadC. RichardsC. RichardsT. MitchellT. MitchellE. NketiahE. NketiahA. WhartonA. WhartonD. KamadaD. KamadaD. MunozD. MunozD. McNeilD. McNeilJ. MatetaJ. Mateta
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Everton

Formazione titolare

Crystal Palace

Panchina

Allenatore

  • D. Moyes
  • P. Sage
Everton

Infortuni e squalifiche

Crystal Palace

Nessun giocatore escluso

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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