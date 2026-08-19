Come acquistare i biglietti per Everton-Crystal Palace: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

L'Everton aprirà la propria stagione di Premier League in casa, all'Hill Dickinson Stadium, sabato 22 agosto. Il Crystal Palace, sotto la guida del nuovo tecnico Pierre Sage, sarà il primo avversario dei Toffees.

I tifosi che hanno affollato l'Hill Dickinson la scorsa stagione hanno assistito ad alcune sfide da leccarsi i baffi. In ciascuna delle ultime quattro partite di Premier League giocate lì sono stati segnati più di 3 gol e i tifosi dell'Everton si aspetteranno lo stesso nei prossimi mesi, con la speranza di vedere anche tante vittorie casalinghe.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Everton-Crystal Palace, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Everton e Crystal Palace?

Everton-Crystal Palace inizierà alle 15:00 BST di sabato 22 agosto 2026, all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Come acquistare i biglietti di Everton-Crystal Palace di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, nelle settimane precedenti alla partita, per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Everton-Crystal Palace?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, del settore del posto e della categoria della partita:

Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior (solitamente Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali da top six o contro avversari di un derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi al valore nominale più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre quelli dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più accessibili.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono solitamente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà, quindi praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i titolari di membership base.

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