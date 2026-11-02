L’Everton ospita il Coventry City venerdì 6 novembre 2026 all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Nell’ultimo confronto tra le due squadre in Premier League, nel gennaio 2001, il Coventry City vinse 3-1 in trasferta nel precedente stadio dell’Everton. Più di recente, le due squadre si sono affrontate in un’amichevole precampionato nel luglio 2024, vinta 3-0 dal Coventry.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Everton-Coventry City, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Everton-Coventry City di Premier League?

Everton-Coventry City si gioca venerdì 6 novembre 2026 all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Premier League - Game Week 10 6 nov 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Come acquistare i biglietti di Everton-Coventry City di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Everton e Coventry City, i tifosi hanno diverse possibilità, a seconda della disponibilità e dei canali ufficiali dei club:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il metodo più sicuro e conveniente è acquistare direttamente attraverso i portali ufficiali di biglietteria di Everton F.C. o Coventry City Football Club. I biglietti vengono messi in vendita in più fasi, a partire dai soci dei club e dagli abbonati, prima dell’apertura della vendita generale o di ulteriori finestre riservate ai soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Everton-Coventry City di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League tra Everton e Coventry City variano in base al canale di vendita, alla categoria del posto e alla domanda:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: Sui portali ufficiali dei club, i prezzi dei biglietti standard partono generalmente da circa 30 a 70 sterline, a seconda della categoria e della posizione del posto nello stadio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Per questa partita, le offerte partono da circa 70 a 100 sterline, mentre i prezzi medi di rivendita si avvicinano a 193 sterline, a seconda della posizione del posto e della disponibilità.

Everton-Coventry City di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Everton e Coventry City

L’Everton arriva a questa partita con due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con tre goal segnati e uno subito. Nell’ultima uscita ha battuto l’Ipswich Town 1-0 in Premier League e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 1-0 contro il Wolverhampton Wanderers in Carabao Cup. I tre pareggi, tra cui lo 0-0 contro il Tottenham Hotspur e il 2-2 con il Manchester United, descrivono una squadra difficile da battere, ma non sempre capace di trovare la vittoria.

Il Coventry ha attraversato un periodo molto difficile, vincendo soltanto una delle ultime cinque partite e perdendone quattro. L’unico successo è arrivato in Premier League, con una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Nottingham Forest, ma a questo risultato si affiancano il pesante 5-0 subito dal Brighton, la sconfitta per 3-1 contro l’Aston Villa in Carabao Cup e quelle contro Manchester City e Hull City. La squadra di Lampard ha segnato appena tre goal in queste cinque gare, subendone dieci.

Everton-Coventry City: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club è stato un’amichevole precampionato nel luglio 2024, vinta 3-0 dal Coventry City contro l’Everton. Prima di allora, le due squadre si erano affrontate l’ultima volta in una partita ufficiale di Premier League nel gennaio 2001, quando il Coventry vinse 3-1 in trasferta contro l’Everton. Nei cinque precedenti registrati, il Coventry ha ottenuto tre vittorie e l’Everton una, mentre una partita è finita in parità.