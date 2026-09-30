Come acquistare i biglietti per Everton-Chelsea: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Everton affronta il Chelsea sabato 17 ottobre 2026 all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Storicamente, il Chelsea ha il sopravvento nel bilancio complessivo dei precedenti con 78 vittorie, contro le 61 dell'Everton e 57 pareggi. Nell'incontro più recente, il 21 marzo 2026, l'Everton ha offerto una prestazione dominante battendo il Chelsea 3-0 all'Hill Dickinson Stadium.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Everton-Chelsea, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Everton-Chelsea di Premier League?

Everton-Chelsea si gioca all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool sabato 17 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Come acquistare i biglietti per Everton-Chelsea di Premier League?

Per acquistare i biglietti per Everton-Chelsea, segui i metodi di acquisto standard attraverso i canali ufficiali dei club:

1. Abbonamento ufficiale al club

Per acquistare biglietti ordinari attraverso i canali ufficiali del club, di solito è necessaria un'iscrizione ufficiale al club:

Tifosi dell'Everton (settore casa): Iscriviti a un abbonamento ufficiale dell'Everton, ad esempio Forever Blue o Forever Blue+. I membri hanno accesso prioritario alla vendita dei biglietti e alle iscrizioni al ballot circa 4-6 settimane prima del giorno della partita.

Tifosi del Chelsea (settore ospiti): I biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Chelsea. La priorità viene data agli abbonati stagionali e ai membri in base ai punti fedeltà accumulati.

2. Hospitality ufficiale e pacchetti matchday

Se non possiedi un'iscrizione al club, i pacchetti hospitality offrono accesso garantito:

VIP matchday e hospitality: Acquista posti premium, pacchetti con ristorazione o accesso lounge direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria del club ospitante.

Pacchetti ufficiali viaggio/hotel: Partner terzi autorizzati, come Sportsbreaks, vendono pacchetti combinati che uniscono biglietti ufficiali per la partita e soggiorni in hotel in zona.

3. Vendita generale e piattaforme di rivendita

Piattaforme secondarie per biglietti: Piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub spesso propongono posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Vendita generale: Gli eventuali biglietti rimasti vengono messi in vendita generale sul sito del club, anche se le partite di Premier League ad alta richiesta raramente arrivano alla vendita generale.

Quanto costano i biglietti per Everton-Chelsea di Premier League?

I prezzi dei biglietti per le partite di Premier League tra Everton e Chelsea variano in base alla categoria, al canale di acquisto e al settore dello stadio:

Ingresso generale ufficiale (valore nominale): I normali biglietti matchday per adulti acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali del club vanno da 55 £ a 75 £ . I biglietti ridotti, per junior, giovani adulti e senior, sono generalmente più economici.

Pacchetti matchday ufficiali e pacchetti viaggio: Le opzioni combinate, compresi soggiorni in hotel o esperienze ufficiali, partono generalmente da 199,50 £ a persona .

Pacchetti hospitality: I pacchetti premium con posti VIP e accesso lounge vanno da 399 £ a 525 £+ a persona.

Mercato secondario della rivendita: A causa dell'elevata domanda, i biglietti messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub partono in genere da circa 99 £ a 165 £ , con prezzi medi che tendono ad aumentare in base alla posizione del posto e alla domanda.

Everton-Chelsea di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Everton e Chelsea

L'Everton ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando otto gol e subendone cinque. L'uscita più recente è stata il pareggio per 2-2 con il Manchester United in Premier League, e la settimana precedente aveva pareggiato 1-1 con il Bournemouth. Il punto più alto di questa serie è stato il 4-0 sul Preston North End in Carabao Cup, mentre l'unica sconfitta è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Lille.

Il Chelsea ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone una e senza pareggiarne nessuna, con 16 gol segnati e nove subiti in questa serie. Il risultato più recente è stato il 6-3 sul Leeds United in Carabao Cup, dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Arsenal in Premier League. Prima ancora, il Chelsea aveva battuto il Brighton 4-3 e il Fulham 3-2 in campionato, mostrando sia la propria produzione offensiva sia la vulnerabilità difensiva.

Everton-Chelsea: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a marzo 2026, quando l'Everton ha vinto 3-0 all'Hill Dickinson Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque precedenti, il Chelsea ne ha vinti tre, l'Everton uno, mentre una partita è terminata in parità. Il risultato più netto del Chelsea in questa serie è stato il 6-0 casalingo dell'aprile 2024.