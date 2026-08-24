Come acquistare i biglietti per Espanyol-Siviglia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Espanyol affronta il Siviglia domenica 6 settembre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.
Nell'ultimo confronto ufficiale tra le due squadre, a maggio 2026, il Siviglia ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 sull'Espanyol al Ramón Sánchez-Pizjuán. L'Espanyol farà affidamento sul fattore campo per ribaltare la situazione davanti ai propri tifosi, mentre il Siviglia va a caccia di un altro risultato positivo in trasferta.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che dovete sapere per assicurarvi i biglietti di Espanyol-Siviglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Espanyol-Siviglia di Liga?
Espanyol-Siviglia si gioca all'RCDE Stadium di Barcellona, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.
Come comprare i biglietti di Espanyol-Siviglia di Liga?
Per la partita della 4ª giornata della Liga tra Espanyol e Siviglia del 6 settembre 2026, all'RCDE Stadium, i biglietti possono essere acquistati attraverso i consueti canali di vendita:
- Portale ufficiale del club per i biglietti: I biglietti per la partita vengono messi in vendita direttamente tramite il servizio di biglietteria online del club ospitante prima del match. I membri del club ricevono accesso prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita per il pubblico generale.
- Biglietteria dello stadio: Gli eventuali posti ancora disponibili e non esauriti possono essere acquistati di persona alle biglietterie dello stadio nei giorni che precedono la partita.
- Mercati secondari di rivendita: Piattaforme di rivendita tra tifosi comeStubHub e marketplace di biglietti offrono posti verificati per le partite più richieste quando i biglietti d'ingresso generale sui canali primari vanno esauriti.
Quanto costano i biglietti di Espanyol-Siviglia di Liga?
I prezzi dei biglietti per Espanyol-Siviglia all'RCDE Stadium variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:
Biglietteria ufficiale e prezzi dei biglietti primari
- Categoria 3 (anello superiore / dietro le porte): Valore nominale di circa 25 £ - 38 £.
- Categoria 2 (angoli / settori bassi dietro le porte): Valore nominale di circa 43 £ - 73 £.
- Categoria 1 (tribuna principale / centrocampo): Valore nominale di circa 77 £ - 130 £+.
Rivendita secondaria come StubHub
- Posti di fascia base (anelli superiori / settori dietro le porte): Annunci di rivendita a partire da 18 £ - 40 £.
- Posti di fascia intermedia (angoli / anelli bassi dietro le porte): Annunci di rivendita da 40 £ - 75 £.
- Posti premium e in tribuna principale: Annunci di rivendita da 80 £ - 240 £+ a seconda della fila e della visuale centrale sul centrocampo.
- Pass VIP e hospitality: Pacchetti di rivendita e aggregatori specializzati da 170 £ - 1.000 £+.
Espanyol-Siviglia di Liga: tutto quello che c'è da sapere
Stato di forma di Espanyol e Siviglia
Gli ultimi cinque risultati dell'Espanyol comprendono una vittoria, una sconfitta e tre pareggi. L'unico risultato ufficiale in questa serie è stato il successo per 3-0 sul Levante in Liga il 16 agosto, mentre nelle amichevoli precampionato sono arrivati una sconfitta per 3-1 contro il Coventry City e un pareggio per 3-3 con il Middlesbrough. Le altre due amichevoli si sono concluse in parità: 2-2 contro il Burnley e 1-1 contro il Sabadell.
Nelle ultime cinque partite il Siviglia ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. La squadra di Luis Garcia ha battuto il Rayo Vallecano 2-1 all'esordio in Liga il 15 agosto, e ha anche raccolto vittorie contro FC Utrecht e NEC Nijmegen nel precampionato. L'unica sconfitta nelle cinque partite è arrivata contro il Bayer Leverkusen, un ko per 2-1 in amichevole l'8 agosto. Il Siviglia ha mostrato una costante capacità di vincere partite in questa serie.
Espanyol-Siviglia: i precedenti recenti
L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso 2-1 per il Siviglia in casa in Liga il 9 maggio 2026. Prima di allora, l'Espanyol aveva vinto la sfida d'andata 2-1 all'RCDE Stadium nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio, l'1-1 a Siviglia del gennaio 2025, a completare il bilancio.
Testa a testa
Espanyol-Siviglia: classifica
Nell'attuale classifica della Liga, l'Espanyol è secondo e il Siviglia quarto.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S