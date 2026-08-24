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Come acquistare i biglietti per Espanyol-Siviglia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Espanyol affronta il Siviglia nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Espanyol affronta il Siviglia domenica 6 settembre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.

Nell'ultimo confronto ufficiale tra le due squadre, a maggio 2026, il Siviglia ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 sull'Espanyol al Ramón Sánchez-Pizjuán. L'Espanyol farà affidamento sul fattore campo per ribaltare la situazione davanti ai propri tifosi, mentre il Siviglia va a caccia di un altro risultato positivo in trasferta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che dovete sapere per assicurarvi i biglietti di Espanyol-Siviglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Espanyol-Siviglia di Liga?

Espanyol-Siviglia si gioca all'RCDE Stadium di Barcellona, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.

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LaLiga - Game Week 4
RCDE Stadium

Come comprare i biglietti di Espanyol-Siviglia di Liga?

Per la partita della 4ª giornata della Liga tra Espanyol e Siviglia del 6 settembre 2026, all'RCDE Stadium, i biglietti possono essere acquistati attraverso i consueti canali di vendita:

  • Portale ufficiale del club per i biglietti: I biglietti per la partita vengono messi in vendita direttamente tramite il servizio di biglietteria online del club ospitante prima del match. I membri del club ricevono accesso prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita per il pubblico generale.
  • Biglietteria dello stadio: Gli eventuali posti ancora disponibili e non esauriti possono essere acquistati di persona alle biglietterie dello stadio nei giorni che precedono la partita.
  • Mercati secondari di rivendita: Piattaforme di rivendita tra tifosi comeStubHub e marketplace di biglietti offrono posti verificati per le partite più richieste quando i biglietti d'ingresso generale sui canali primari vanno esauriti.

Quanto costano i biglietti di Espanyol-Siviglia di Liga?

I prezzi dei biglietti per Espanyol-Siviglia all'RCDE Stadium variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

Biglietteria ufficiale e prezzi dei biglietti primari

  • Categoria 3 (anello superiore / dietro le porte): Valore nominale di circa 25 £ - 38 £.
  • Categoria 2 (angoli / settori bassi dietro le porte): Valore nominale di circa 43 £ - 73 £.
  • Categoria 1 (tribuna principale / centrocampo): Valore nominale di circa 77 £ - 130 £+.

Rivendita secondaria come StubHub

  • Posti di fascia base (anelli superiori / settori dietro le porte): Annunci di rivendita a partire da 18 £ - 40 £.
  • Posti di fascia intermedia (angoli / anelli bassi dietro le porte): Annunci di rivendita da 40 £ - 75 £.
  • Posti premium e in tribuna principale: Annunci di rivendita da 80 £ - 240 £+ a seconda della fila e della visuale centrale sul centrocampo.
  • Pass VIP e hospitality: Pacchetti di rivendita e aggregatori specializzati da 170 £ - 1.000 £+.

Espanyol-Siviglia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Espanyol e Siviglia

Gli ultimi cinque risultati dell'Espanyol comprendono una vittoria, una sconfitta e tre pareggi. L'unico risultato ufficiale in questa serie è stato il successo per 3-0 sul Levante in Liga il 16 agosto, mentre nelle amichevoli precampionato sono arrivati una sconfitta per 3-1 contro il Coventry City e un pareggio per 3-3 con il Middlesbrough. Le altre due amichevoli si sono concluse in parità: 2-2 contro il Burnley e 1-1 contro il Sabadell.

Nelle ultime cinque partite il Siviglia ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. La squadra di Luis Garcia ha battuto il Rayo Vallecano 2-1 all'esordio in Liga il 15 agosto, e ha anche raccolto vittorie contro FC Utrecht e NEC Nijmegen nel precampionato. L'unica sconfitta nelle cinque partite è arrivata contro il Bayer Leverkusen, un ko per 2-1 in amichevole l'8 agosto. Il Siviglia ha mostrato una costante capacità di vincere partite in questa serie.

ESP

ESP - Forma

MID
D3-3
COV
S3-1
LEV
V3-0
RMA
S1-2
RSO
S2-1
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SEV

SEV - Forma

UTR
V0-1
B04
S2-1
RAY
V2-1
ATH
V1-3
ATM
S1-3
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Espanyol-Siviglia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso 2-1 per il Siviglia in casa in Liga il 9 maggio 2026. Prima di allora, l'Espanyol aveva vinto la sfida d'andata 2-1 all'RCDE Stadium nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio, l'1-1 a Siviglia del gennaio 2025, a completare il bilancio.

Testa a testa

EspanyolPareggioSiviglia
1
1
3
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Siviglia badge
Siviglia
SEV
2
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
3
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FIN
6Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Espanyol-Siviglia: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, l'Espanyol è secondo e il Siviglia quarto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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