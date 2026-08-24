Come acquistare i biglietti per Espanyol-Siviglia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Espanyol affronta il Siviglia domenica 6 settembre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.

Nell'ultimo confronto ufficiale tra le due squadre, a maggio 2026, il Siviglia ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 sull'Espanyol al Ramón Sánchez-Pizjuán. L'Espanyol farà affidamento sul fattore campo per ribaltare la situazione davanti ai propri tifosi, mentre il Siviglia va a caccia di un altro risultato positivo in trasferta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che dovete sapere per assicurarvi i biglietti di Espanyol-Siviglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Espanyol-Siviglia di Liga?

Espanyol-Siviglia si gioca all'RCDE Stadium di Barcellona, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.

LaLiga - Game Week 4 6 set 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Come comprare i biglietti di Espanyol-Siviglia di Liga?

Per la partita della 4ª giornata della Liga tra Espanyol e Siviglia del 6 settembre 2026, all'RCDE Stadium, i biglietti possono essere acquistati attraverso i consueti canali di vendita:

Portale ufficiale del club per i biglietti: I biglietti per la partita vengono messi in vendita direttamente tramite il servizio di biglietteria online del club ospitante prima del match. I membri del club ricevono accesso prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita per il pubblico generale.

Biglietteria dello stadio: Gli eventuali posti ancora disponibili e non esauriti possono essere acquistati di persona alle biglietterie dello stadio nei giorni che precedono la partita.

Mercati secondari di rivendita: Piattaforme di rivendita tra tifosi come StubHub e marketplace di biglietti offrono posti verificati per le partite più richieste quando i biglietti d'ingresso generale sui canali primari vanno esauriti.

Quanto costano i biglietti di Espanyol-Siviglia di Liga?

I prezzi dei biglietti per Espanyol-Siviglia all'RCDE Stadium variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

Biglietteria ufficiale e prezzi dei biglietti primari

Categoria 3 (anello superiore / dietro le porte): Valore nominale di circa 25 £ - 38 £ .

Categoria 2 (angoli / settori bassi dietro le porte): Valore nominale di circa 43 £ - 73 £ .

Categoria 1 (tribuna principale / centrocampo): Valore nominale di circa 77 £ - 130 £+ .

Rivendita secondaria come StubHub

Posti di fascia base (anelli superiori / settori dietro le porte): Annunci di rivendita a partire da 18 £ - 40 £ .

Posti di fascia intermedia (angoli / anelli bassi dietro le porte): Annunci di rivendita da 40 £ - 75 £ .

Posti premium e in tribuna principale: Annunci di rivendita da 80 £ - 240 £+ a seconda della fila e della visuale centrale sul centrocampo.

Pass VIP e hospitality: Pacchetti di rivendita e aggregatori specializzati da 170 £ - 1.000 £+ .

Espanyol-Siviglia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Espanyol e Siviglia

Gli ultimi cinque risultati dell'Espanyol comprendono una vittoria, una sconfitta e tre pareggi. L'unico risultato ufficiale in questa serie è stato il successo per 3-0 sul Levante in Liga il 16 agosto, mentre nelle amichevoli precampionato sono arrivati una sconfitta per 3-1 contro il Coventry City e un pareggio per 3-3 con il Middlesbrough. Le altre due amichevoli si sono concluse in parità: 2-2 contro il Burnley e 1-1 contro il Sabadell.

Nelle ultime cinque partite il Siviglia ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. La squadra di Luis Garcia ha battuto il Rayo Vallecano 2-1 all'esordio in Liga il 15 agosto, e ha anche raccolto vittorie contro FC Utrecht e NEC Nijmegen nel precampionato. L'unica sconfitta nelle cinque partite è arrivata contro il Bayer Leverkusen, un ko per 2-1 in amichevole l'8 agosto. Il Siviglia ha mostrato una costante capacità di vincere partite in questa serie.

Espanyol-Siviglia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso 2-1 per il Siviglia in casa in Liga il 9 maggio 2026. Prima di allora, l'Espanyol aveva vinto la sfida d'andata 2-1 all'RCDE Stadium nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio, l'1-1 a Siviglia del gennaio 2025, a completare il bilancio.

Espanyol-Siviglia: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, l'Espanyol è secondo e il Siviglia quarto.