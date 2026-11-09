L’Espanyol ospita il Getafe domenica 29 novembre 2026 all’RCDE Stadium di Barcellona.

Nell’ultimo confronto di campionato all’RCDE Stadium, il 21 marzo 2026, il Getafe CF ha ottenuto una vittoria di misura in trasferta per 2-1. Gli ultimi scontri diretti tra le due squadre sono stati generalmente combattuti, con pochi goal e molti duelli fisici.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Espanyol-Getafe, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Espanyol-Getafe di Liga?

Espanyol-Getafe si gioca domenica 29 novembre 2026 all’RCDE Stadium di Barcellona.

LaLiga - Game Week 14 30 nov 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Come acquistare i biglietti di Espanyol-Getafe di Liga?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Espanyol e Getafe:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali di RCD Espanyol de Barcelona e Getafe CF, i canali principali e più affidabili per trovare posti al prezzo nominale.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali principali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Espanyol-Getafe di Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Espanyol e Getafe:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso per i soci: A partire da circa 27 € .

A partire da circa . Posti per il pubblico: A partire da circa 30 € .

A partire da circa . VIP e hospitality: Da circa 133 € fino a 500 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard ed economici in rivendita: A partire da circa 35-45 € .

A partire da circa . Posti di fascia intermedia e lungo le linee laterali: Generalmente tra 50 e 110 € .

Generalmente tra . Biglietti premium e hospitality in rivendita: Da 150 € a oltre 300 €.

Espanyol-Getafe di Liga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Espanyol e Getafe

L’Espanyol ha ottenuto un pareggio e subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga, senza vincerne nessuna. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Racing Santander; in precedenza, nello stesso periodo, ha perso anche 3-1 contro l’Elche. In queste cinque partite, l’Espanyol ha segnato sei goal e ne ha subiti nove.

Il Getafe ha ottenuto un pareggio e subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 4-0 sul campo dell’Athletic Bilbao in Liga; prima aveva perso 5-2 contro il Lugano in Conference League. La squadra di Bordalas ha segnato tre goal e ne ha subiti undici in queste cinque gare.

Espanyol-Getafe: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Liga il 21 marzo 2026, quando il Getafe ha vinto 2-1 in trasferta all’RCDE Stadium. Negli ultimi cinque precedenti registrati tra le due squadre, il bilancio è favorevole al Getafe, con tre vittorie contro una dell’Espanyol e un ulteriore risultato conclusosi con una vittoria del Getafe sul proprio campo.