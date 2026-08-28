L'Espanyol affronta l'Elche mercoledì 20 settembre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.

L'Espanyol si presenta a questa sfida con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e conquistare punti cruciali a inizio stagione per la classifica di campionato. Nel frattempo, l'Elche cercherà di invertire il recente andamento e ottenere la prima vittoria in questo confronto dall'ottobre 2021.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Espanyol-Elche, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Espanyol-Elche in Liga?

Espanyol-Elche si gioca all'RCDE Stadium di Barcellona, con l'orario esatto confermato nei dettagli della partita qui sopra.

LaLiga - Game Week 7 18 set 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Come acquistare i biglietti di Osasuna-Rayo Vallecano per la Liga?

Puoi acquistare i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano tramite i canali ufficiali o piattaforme affidabili di biglietteria secondaria:

Sito ufficiale del CA Osasuna e biglietteria: Il canale principale e più affidabile per acquistare i biglietti per il settore di casa è direttamente il portale di biglietteria del sito ufficiale del CA Osasuna oppure la biglietteria dell'El Sadar Stadium di Pamplona prima del giorno della partita. In genere la vendita ufficiale al pubblico apre da 1 a 2 settimane prima del calcio d'inizio, dopo che i soci del club hanno completato la loro finestra di priorità.

Aggregator di mercati secondari: Se i biglietti risultano esauriti sul sito ufficiale, puoi confrontare i posti tra i marketplace di rivendita su piattaforme aggregatrici come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Osasuna-Rayo Vallecano per la Liga?

I prezzi dei biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano all'El Sadar Stadium variano in base al canale di acquisto e alla categoria del posto:

Biglietti ufficiali del club (prezzo nominale): Acquistandoli direttamente dal CA Osasuna, i prezzi standard per il pubblico generalmente vanno da 35 € a 80 € a seconda del settore (curve, angoli, tribuna o posti premium centrali).

Mercati secondari: Sui siti aggregatori di rivendita biglietti come StubHub, i prezzi in genere partono da circa 42 € a 50 € per i posti standard, con prezzi medi che possono salire in base alla disponibilità, alla posizione del posto e alla domanda.

Espanyol-Elche in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Espanyol ed Elche

L'Espanyol ha vinto una partita, pareggiato due volte e perso due delle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il miglior risultato in questa serie è stato il 3-0 in Liga contro il Levante il 16 agosto, mentre l'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Real Madrid il 22 agosto. Il precampionato ha prodotto un pareggio per 3-3 con il Middlesbrough e uno per 2-2 con il Burnley, con l'altro risultato rappresentato dalla sconfitta per 1-3 contro il Coventry City. L'Espanyol ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

L'Elche non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, collezionando un pareggio in Liga e tre pareggi nel precampionato. Il risultato più recente è stato la sconfitta per 0-5 contro il Barcellona il 23 agosto, arrivata dopo l'1-1 con il Deportivo de A Coruna nella gara d'esordio in campionato. L'Elche ha pareggiato 2-2 con il Cordoba, 2-2 con l'Al-Ain e 0-0 con il Johor Darul Ta'zim nella preparazione precampionato. In queste cinque partite, l'Elche ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

Espanyol-Elche: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale alla Liga del 1 marzo 2026, quando la partita sul campo dell'Elche è terminata 2-2. Prima di allora, l'Espanyol aveva vinto 1-0 in casa nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti in questo dataset, che coprono Liga e Segunda Division, l'Espanyol ha vinto due volte e l'Elche una, con due pareggi a completare il bilancio.