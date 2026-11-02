L'Espanyol ospita il Deportivo de A Coruna domenica 8 novembre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.

Il loro ultimo incontro ufficiale risale al febbraio 2018, quando in Liga, all'Estadio de Riazor, pareggiarono 0-0 al termine di una partita combattuta. La prestazione recente più memorabile dell'Espanyol contro il Deportivo risale al settembre 2017, quando vinse nettamente 4-1 in casa.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Espanyol-Deportivo de A Coruna, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Espanyol-Deportivo de A Coruna di Liga?

Espanyol-Deportivo de A Coruna si gioca all'RCDE Stadium di Barcellona domenica 8 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 12 7 nov 2026 - 10:15 RCDE Stadium

Come acquistare i biglietti per Espanyol-Deportivo de A Coruna di Liga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Club Deportivo de A Coruña all'RCDE Stadium, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il canale principale e più affidabile per acquistare i biglietti ufficiali per la partita è il portale di biglietteria dell'RCD Espanyol. I soci del club e gli altri acquirenti possono seguire gli aggiornamenti sulle date di vendita e assicurarsi posti nei settori standard non appena si apre la vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Espanyol-Deportivo de A Coruna di Liga?

I biglietti per la prossima partita di Liga tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Club Deportivo de A Coruña si possono acquistare tramite i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Posti standard: I biglietti acquistati hanno generalmente prezzi compresi tra 30 e 70 € , a seconda del settore e della posizione rispetto al campo dell'RCDE Stadium.

I biglietti acquistati hanno generalmente prezzi compresi tra , a seconda del settore e della posizione rispetto al campo dell'RCDE Stadium. Vendita anticipata per soci e aventi diritto del club: I soci del club possono accedere alla vendita anticipata e assicurarsi posti nei settori standard ai prezzi di listino, che per i settori dell'anello superiore partono generalmente da circa 25 € .

I soci del club possono accedere alla vendita anticipata e assicurarsi posti nei settori standard ai prezzi di listino, che per i settori dell'anello superiore partono generalmente da circa . Pacchetti VIP e hospitality: I biglietti per le aree hospitality premium del club e le esperienze nei palchi esclusivi acquistati tramite i canali ufficiali partono generalmente da 150 a oltre 300 € a persona e includono ristorazione e posti con una visuale privilegiata.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti attraverso la vendita ufficiale del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Annunci di rivendita standard: A partire da circa 22-50 € , a seconda della disponibilità e della domanda con l'avvicinarsi della partita.

A partire da circa , a seconda della disponibilità e della domanda con l'avvicinarsi della partita. Posti nei settori intermedi: I posti lungo le linee laterali e quelli centrali nell'anello inferiore costano tra 70 e 150 € .

I posti lungo le linee laterali e quelli centrali nell'anello inferiore costano tra . Settori premium o molto richiesti: I posti nei settori centrali lungo le linee laterali o quelli rimasti disponibili all'ultimo momento possono costare da 180 a oltre 300 €.

Espanyol-Deportivo de A Coruna di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Espanyol e Deportivo de A Coruna

L'Espanyol arriva a questa partita dopo un periodo difficile: nelle ultime cinque gare di Liga ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima partita ha perso 1-3 contro l'Elche e, nello stesso periodo, è stato battuto 2-1 anche dal Rayo Vallecano. L'unica nota positiva è stata la vittoria per 0-2 in casa dell'Osasuna, ma la squadra di Gonzalez ha subito nove gol in quelle cinque partite, un dato che ne evidenzia la fragilità difensiva.

Il Deportivo ha mostrato maggiore continuità, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. Spicca il successo per 2-3 in casa del Villarreal, mentre nell'ultima gara di Liga ha pareggiato 1-1 con il Real Betis. Ha perso 1-3 contro l'FC Porto in amichevole ed è stato battuto 0-1 dal Siviglia, ma nel complesso i suoi risultati mostrano una squadra difficile da mettere regolarmente in difficoltà.

Espanyol-Deportivo de A Coruna: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in Liga nel febbraio 2018: la partita, giocata in casa del Deportivo, è finita 0-0. Considerando i cinque precedenti incontri registrati, l'Espanyol ha ottenuto risultati complessivamente migliori; il suo 4-1 casalingo del settembre 2017 è stato il risultato più netto della serie. Il Deportivo ha conquistato una vittoria per 1-2 sul proprio campo nel maggio 2017: nella storia recente, quindi, entrambe le squadre sono riuscite a ottenere punti contro l'altra, anche se il rendimento casalingo dell'Espanyol in questa sfida è particolarmente positivo.