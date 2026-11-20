L’Espanyol ospita il Celta Vigo domenica 13 dicembre 2026 all’RCDE Stadium di Barcellona.

Il loro incontro più recente si è disputato il 14 febbraio 2026 all’RCDE Stadium e si è concluso con un combattuto 2-2 dopo una partita ricca di colpi di scena. Quella sfida ha confermato l’equilibrio tra le due squadre: il Celta Vigo ha strappato un punto grazie al decisivo gol del pareggio segnato nei minuti di recupero dall’esperto attaccante Borja Iglesias.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Espanyol-Celta Vigo, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Espanyol-Celta Vigo in LaLiga?

Espanyol-Celta Vigo si gioca domenica 13 dicembre 2026 all’RCDE Stadium di Barcellona.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 RCDE Stadium

Come acquistare i biglietti per Espanyol-Celta Vigo in LaLiga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di LaLiga tra Espanyol e Celta Vigo:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del club (RCD Espanyol): Per le partite disputate all’RCDE Stadium di Barcellona, i biglietti possono essere acquistati direttamente online sul portale ufficiale dell’Espanyol. Di norma il club apre prima le vendite ai soci, poi mette i posti rimanenti a disposizione del pubblico una o due settimane prima della partita.

Per le partite disputate all’RCDE Stadium di Barcellona, i biglietti possono essere acquistati direttamente online sul portale ufficiale dell’Espanyol. Di norma il club apre prima le vendite ai soci, poi mette i posti rimanenti a disposizione del pubblico una o due settimane prima della partita. Sito ufficiale del club (Celta Vigo): Per le partite ospitate all’Estadio de Balaídos di Vigo, i biglietti sono disponibili direttamente nella sezione dedicata del sito ufficiale del Celta Vigo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti a ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando quelli messi in vendita sui canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Espanyol-Celta Vigo in LaLiga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di LaLiga tra Espanyol e Celta Vigo:

1. Canali ufficiali dei club

Soci del club: A partire da 31,50 € .

A partire da . Pubblico generale (posti standard): A partire da 35 € .

A partire da . Pacchetti VIP e hospitality: A partire da 145 € .

A partire da . Esperienze per i tifosi nel giorno della partita: A partire da 150 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti rivenduti standard o economici: Si aggirano generalmente tra 34 e 42 € .

Si aggirano generalmente tra . Prezzo medio di mercato: Si aggira tra 85 e 105 € .

Si aggira tra . Pacchetti VIP e premium rivenduti: Partono da una fascia compresa tra 120 e 140 € e salgono ulteriormente.

Espanyol-Celta Vigo in LaLiga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Espanyol e Celta Vigo

Nelle ultime cinque partite ufficiali, l’Espanyol ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con uno 0-0 contro il Deportivo de A Coruna in LaLiga, mentre il risultato più importante di questa serie è stato il successo esterno per 1-0 sul Villarreal. Le sconfitte contro il Sestao in Copa del Rey, il Racing Santander e l’Atletico Madrid sono state i momenti peggiori di un periodo difficile.

Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Celta Vigo ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato uno 0-0 contro il Levante in LaLiga, dopo la sconfitta per 1-2 contro l’Union St. Gilloise in Europa League e quella per 3-0 contro il Rayo Vallecano. La vittoria per 5-0 sul Salamanca CF UDS in Copa del Rey è la più recente riportata nel suo bilancio; in precedenza, nella stessa serie di partite, aveva pareggiato 0-0 con il Real Betis.

Espanyol-Celta Vigo: I precedenti più recenti

L’incontro più recente tra i due club si è disputato in LaLiga il 14 febbraio 2026, quando Espanyol e Celta Vigo hanno pareggiato 2-2 all’RCDE Stadium. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti nei dati, il Celta Vigo ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una dell’Espanyol e un pareggio. Il Celta ha vinto le ultime due trasferte sul campo dell’Espanyol, imponendosi per 2-0 nell’aprile 2025 e per 1-0 nel novembre 2025.