Come acquistare i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Espanyol affronta l'Atletico Madrid sabato 17 ottobre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.

Nella loro precedente sfida di campionato, nel febbraio 2026, l'Atlético Madrid ha ottenuto una vittoria per 4-2 contro l'Espanyol al Metropolitano. I precedenti storici sorridono agli ospiti, con l'Atlético Madrid che ha vinto 14 partite contro le 7 vittorie dell'Espanyol, oltre a 9 pareggi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Espanyol-Atletico Madrid di Liga?

Espanyol-Atletico Madrid si gioca sabato 17 ottobre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.

LaLiga - Game Week 9 17 ott 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Come comprare i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid di Liga?

Per acquistare i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid all'RCDE Stadium, puoi seguire questi passaggi principali attraverso i canali ufficiali e secondari di vendita dei biglietti:

1. Canale ufficiale del club

Visita il sito ufficiale del RCD Espanyol nella sezione Biglietteria/Prossime partite. I biglietti vengono generalmente messi in vendita al pubblico generale alcune settimane prima della partita, dopo l'accesso prioritario riservato agli abbonati e ai soci del club.

2. Biglietteria dello stadio

I biglietti possono essere acquistati direttamente alla biglietteria dell'RCDE Stadium (Taquillas) a Cornellà de Llobregat il giorno della partita o durante gli orari ufficiali di apertura nei giorni precedenti alla gara, a condizione che il match non sia sold out.

3. Piattaforme secondarie e di rivendita

Se i biglietti terminano sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in elenco posti caricati da abbonati e rivenditori. Tieni presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie possono oscillare al di sopra o al di sotto del valore nominale in base alla domanda complessiva del mercato.

Quanto costano i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid di Liga?

I prezzi dei biglietti per Espanyol-Atletico Madrid all'RCDE Stadium variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di vendita:

1. Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Biglietti per il pubblico generale: A partire da circa 55 €-60 € per posti standard nei settori dietro la porta / anello superiore, fino a 120 €-150 € per posti premium centrali in tribuna laterale.

Soci del club (Socios): Ricevono in genere uno sconto dal 10% al 20% sui biglietti a valore nominale, con prezzi a partire da circa 45 €-50 € .

Pacchetti VIP e hospitality: Da 135 € a oltre 500 € a seconda del catering incluso e dell'accesso alle lounge.

SeatPick

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Se i biglietti terminano sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHubmettono in elenco posti caricati da abbonati e rivenditori. Tieni presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie possono oscillare al di sopra o al di sotto del valore nominale in base alla domanda complessiva del mercato.

Posti d'ingresso: Le opzioni di rivendita sui principali marketplace partono generalmente da circa 55 €-70 € .

Prezzo medio del biglietto: In genere varia da 150 € a 350 € per posti nell'anello inferiore e con visuale centrale, a causa della domanda.

Espanyol-Atletico Madrid di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Espanyol e Atletico Madrid

L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare di Liga, segnando sei gol e subendone sette in questo parziale. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Rayo Vallecano, anche se aveva mostrato di cosa è capace con una vittoria per 2-0 sul campo dell'Osasuna appena pochi giorni prima. In questo periodo ha anche pareggiato 1-1 con il Siviglia.

L'Atletico Madrid ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'ultima sfida di Liga ha prodotto l'eloquente vittoria per 4-0 contro l'Osasuna, e ha anche battuto la Real Sociedad per 3-0 in trasferta. Le due sconfitte in questo periodo sono arrivate contro il Liverpool in Champions League e contro l'Athletic Bilbao in Liga, partite in cui ha incassato tre gol senza riuscire a rispondere.

Espanyol-Atletico Madrid: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è disputato nel febbraio 2026 al Metropolitano, dove l'Atletico Madrid ha vinto 4-2 in Liga. Prima di allora, l'Espanyol aveva ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 nell'agosto 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, l'Atletico ha vinto due volte e l'Espanyol una, con due pareggi registrati.