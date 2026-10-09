Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoEspanyol
RCDE Stadium
team-logoAtletico Madrid
Book Espanyol vs Atletico Madrid Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Espanyol
Atletico Madrid
LaLiga

L'Espanyol affronta l'Atletico Madrid nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Espanyol affronta l'Atletico Madrid sabato 17 ottobre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.

Nella loro precedente sfida di campionato, nel febbraio 2026, l'Atlético Madrid ha ottenuto una vittoria per 4-2 contro l'Espanyol al Metropolitano. I precedenti storici sorridono agli ospiti, con l'Atlético Madrid che ha vinto 14 partite contro le 7 vittorie dell'Espanyol, oltre a 9 pareggi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Espanyol-Atletico Madrid di Liga?

Espanyol-Atletico Madrid si gioca sabato 17 ottobre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.

crest
LaLiga - Game Week 9
RCDE Stadium

Come comprare i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid di Liga?

Per acquistare i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid all'RCDE Stadium, puoi seguire questi passaggi principali attraverso i canali ufficiali e secondari di vendita dei biglietti:

1. Canale ufficiale del club

  • Visita il sito ufficiale del RCD Espanyol nella sezione Biglietteria/Prossime partite. I biglietti vengono generalmente messi in vendita al pubblico generale alcune settimane prima della partita, dopo l'accesso prioritario riservato agli abbonati e ai soci del club.

2. Biglietteria dello stadio

  • I biglietti possono essere acquistati direttamente alla biglietteria dell'RCDE Stadium (Taquillas) a Cornellà de Llobregat il giorno della partita o durante gli orari ufficiali di apertura nei giorni precedenti alla gara, a condizione che il match non sia sold out.

3. Piattaforme secondarie e di rivendita

  • Se i biglietti terminano sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHubmettono in elenco posti caricati da abbonati e rivenditori. Tieni presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie possono oscillare al di sopra o al di sotto del valore nominale in base alla domanda complessiva del mercato.

Quanto costano i biglietti per Espanyol-Atletico Madrid di Liga?

I prezzi dei biglietti per Espanyol-Atletico Madrid all'RCDE Stadium variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di vendita:

1. Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

  • Biglietti per il pubblico generale: A partire da circa 55 €-60 € per posti standard nei settori dietro la porta / anello superiore, fino a 120 €-150 € per posti premium centrali in tribuna laterale.
  • Soci del club (Socios): Ricevono in genere uno sconto dal 10% al 20% sui biglietti a valore nominale, con prezzi a partire da circa 45 €-50 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Da 135 € a oltre 500 € a seconda del catering incluso e dell'accesso alle lounge.
    SeatPick

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Se i biglietti terminano sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHubmettono in elenco posti caricati da abbonati e rivenditori. Tieni presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie possono oscillare al di sopra o al di sotto del valore nominale in base alla domanda complessiva del mercato.

  • Posti d'ingresso: Le opzioni di rivendita sui principali marketplace partono generalmente da circa 55 €-70 €.
  • Prezzo medio del biglietto: In genere varia da 150 € a 350 € per posti nell'anello inferiore e con visuale centrale, a causa della domanda.

Espanyol-Atletico Madrid di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Espanyol e Atletico Madrid

L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare di Liga, segnando sei gol e subendone sette in questo parziale. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Rayo Vallecano, anche se aveva mostrato di cosa è capace con una vittoria per 2-0 sul campo dell'Osasuna appena pochi giorni prima. In questo periodo ha anche pareggiato 1-1 con il Siviglia.

L'Atletico Madrid ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'ultima sfida di Liga ha prodotto l'eloquente vittoria per 4-0 contro l'Osasuna, e ha anche battuto la Real Sociedad per 3-0 in trasferta. Le due sconfitte in questo periodo sono arrivate contro il Liverpool in Champions League e contro l'Athletic Bilbao in Liga, partite in cui ha incassato tre gol senza riuscire a rispondere.

ESP

ESP - Forma

RSO
S2-1
SEV
D1-1
OSA
V0-2
RAY
S2-1
ELC
S1-3
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ATM

ATM - Forma

ATH
S3-0
LIV
S2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Espanyol-Atletico Madrid: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è disputato nel febbraio 2026 al Metropolitano, dove l'Atletico Madrid ha vinto 4-2 in Liga. Prima di allora, l'Espanyol aveva ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 nell'agosto 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, l'Atletico ha vinto due volte e l'Espanyol una, con due pareggi registrati.

Testa a testa

EspanyolPareggioAtletico Madrid
1
3
1
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
FIN
8Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google