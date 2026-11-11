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Come acquistare i biglietti per Elversberg-VfB Stuttgart: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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L’Elversberg affronta il VfB Stuttgart in Bundesliga. Ecco come acquistare i biglietti.

L’Elversberg ospita il VfB Stuttgart domenica 6 dicembre 2026 all’Ursapharm-Arena di Elversberg.

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a un’amichevole dell’ottobre 2025, vinta nettamente dal VfB Stuttgart per 2-0. L’Elversberg affronta questa sfida storica nella massima serie con l’obiettivo di affermarsi contro una delle squadre tradizionalmente più forti della Bundesliga, dopo la sua straordinaria scalata nei vari campionati.

GOAL vi guida alla ricerca dei biglietti per Elversberg-VfB Stuttgart: ecco dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elversberg-VfB Stuttgart in Bundesliga?

Elversberg-VfB Stuttgart si gioca domenica 6 dicembre 2026 all’Ursapharm-Arena di Elversberg.

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Bundesliga - Game Week 12
Ursapharm-Arena

Come acquistare i biglietti per Elversberg-VfB Stuttgart?

Ecco le principali modalità e i canali disponibili per acquistare i biglietti della sfida di Bundesliga tra SV Elversberg e VfB Stuttgart:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più affidabile e diretto per acquistare biglietti al prezzo ufficiale è rivolgersi ai canali di vendita dei due club, in particolare a quello dell’SV Elversberg per i biglietti destinati ai tifosi di casa e a quello del VfB Stuttgart per i posti riservati ai tifosi ospiti.

2. Mercato secondario dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti messi in vendita dai club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare quelli per gli ingressi ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le partite di Bundesliga quando i posti disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Elversberg-VfB Stuttgart?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Elversberg e VfB Stuttgart variano a seconda che si acquistino attraverso i canali ufficiali dei club o sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti in piedi: Costano generalmente tra 15 e 20 €.
  • Categoria 3 (tribune ordinarie): Costano generalmente tra 20 e 50 €.
  • Categoria 1 (posti a sedere centrali): Costano tra 40 e 75 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti in piedi e posti meno richiesti: I prezzi partono generalmente da 80 a 120 €.
  • Categoria 2 (posti a sedere sul lato corto o dietro la porta): I prezzi partono generalmente da 150 a 230 €.
  • Categoria 1 (posti nella parte alta del settore lungo e con vista privilegiata): I prezzi vanno generalmente da 250 a 350 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Superano spesso i 500 €.

Elversberg-VfB Stuttgart: tutto quello che c’è da sapere

Elversberg-VfB Stuttgart: la forma delle due squadre

L’Elversberg ha raccolto due vittorie e tre sconfitte, senza pareggi, nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando nove gol e subendone dieci. L’ultimo risultato è una vittoria per 4-1 contro il Mainz 05 in Bundesliga, arrivata dopo la sconfitta per 0-2 contro il Darmstadt in DFB-Pokal. La pesante sconfitta per 0-4 contro l’RB Leipzig all’inizio di ottobre evidenzia l’incostanza che ha caratterizzato gli ultimi incontri.

Nelle ultime cinque partite il VfB Stuttgart ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando sette gol e subendone nove. Nell’ultima gara ha perso 0-2 contro il Galatasaray in Champions League, interrompendo un avvio imbattuto con sette punti conquistati in Europa. La vittoria per 4-2 sul campo del Bayer Leverkusen e il pareggio per 1-1 contro l’Atletico Madrid in Champions League sono i risultati migliori di questo periodo, mentre le sconfitte contro Borussia Mönchengladbach e Hamburger SV in Bundesliga testimoniano le difficoltà incontrate dalla squadra di Hoeneß in campionato.

ELV

ELV - Forma

FCA
V4-3
RBL
S4-0
SVD
S0-2
M05
V4-1
BVB
S2-1
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VFB

VFB - Forma

BMG
S2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
S2-0
SVW
V1-0
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Elversberg-VfB Stuttgart: gli ultimi precedenti

L’ultimo incontro tra le due squadre è stato un’amichevole dell’ottobre 2025, vinta dal VfB Stuttgart per 2-0. È l’unica sfida tra le due formazioni nel database disponibile e nelle ultime stagioni non ci sono precedenti ufficiali.

Testa a testa

ElversbergPareggioVfB Stoccarda
0
0
1
Amichevoli dei club
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
FIN
0Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

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