L’Elversberg ospita il VfB Stuttgart domenica 6 dicembre 2026 all’Ursapharm-Arena di Elversberg.

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a un’amichevole dell’ottobre 2025, vinta nettamente dal VfB Stuttgart per 2-0. L’Elversberg affronta questa sfida storica nella massima serie con l’obiettivo di affermarsi contro una delle squadre tradizionalmente più forti della Bundesliga, dopo la sua straordinaria scalata nei vari campionati.

GOAL vi guida alla ricerca dei biglietti per Elversberg-VfB Stuttgart: ecco dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elversberg-VfB Stuttgart in Bundesliga?

Elversberg-VfB Stuttgart si gioca domenica 6 dicembre 2026 all’Ursapharm-Arena di Elversberg.

Bundesliga - Game Week 12 6 dic 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Come acquistare i biglietti per Elversberg-VfB Stuttgart?

Ecco le principali modalità e i canali disponibili per acquistare i biglietti della sfida di Bundesliga tra SV Elversberg e VfB Stuttgart:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più affidabile e diretto per acquistare biglietti al prezzo ufficiale è rivolgersi ai canali di vendita dei due club, in particolare a quello dell’SV Elversberg per i biglietti destinati ai tifosi di casa e a quello del VfB Stuttgart per i posti riservati ai tifosi ospiti.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti messi in vendita dai club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare quelli per gli ingressi ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le partite di Bundesliga quando i posti disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Elversberg-VfB Stuttgart?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Elversberg e VfB Stuttgart variano a seconda che si acquistino attraverso i canali ufficiali dei club o sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi: Costano generalmente tra 15 e 20 € .

Costano generalmente tra . Categoria 3 (tribune ordinarie): Costano generalmente tra 20 e 50 € .

Costano generalmente tra . Categoria 1 (posti a sedere centrali): Costano tra 40 e 75 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti in piedi e posti meno richiesti: I prezzi partono generalmente da 80 a 120 € .

I prezzi partono generalmente da . Categoria 2 (posti a sedere sul lato corto o dietro la porta): I prezzi partono generalmente da 150 a 230 € .

I prezzi partono generalmente da . Categoria 1 (posti nella parte alta del settore lungo e con vista privilegiata): I prezzi vanno generalmente da 250 a 350 € .

I prezzi vanno generalmente da . Pacchetti VIP e hospitality: Superano spesso i 500 €.

Elversberg-VfB Stuttgart: tutto quello che c’è da sapere

Elversberg-VfB Stuttgart: la forma delle due squadre

L’Elversberg ha raccolto due vittorie e tre sconfitte, senza pareggi, nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando nove gol e subendone dieci. L’ultimo risultato è una vittoria per 4-1 contro il Mainz 05 in Bundesliga, arrivata dopo la sconfitta per 0-2 contro il Darmstadt in DFB-Pokal. La pesante sconfitta per 0-4 contro l’RB Leipzig all’inizio di ottobre evidenzia l’incostanza che ha caratterizzato gli ultimi incontri.

Nelle ultime cinque partite il VfB Stuttgart ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando sette gol e subendone nove. Nell’ultima gara ha perso 0-2 contro il Galatasaray in Champions League, interrompendo un avvio imbattuto con sette punti conquistati in Europa. La vittoria per 4-2 sul campo del Bayer Leverkusen e il pareggio per 1-1 contro l’Atletico Madrid in Champions League sono i risultati migliori di questo periodo, mentre le sconfitte contro Borussia Mönchengladbach e Hamburger SV in Bundesliga testimoniano le difficoltà incontrate dalla squadra di Hoeneß in campionato.

Elversberg-VfB Stuttgart: gli ultimi precedenti

L’ultimo incontro tra le due squadre è stato un’amichevole dell’ottobre 2025, vinta dal VfB Stuttgart per 2-0. È l’unica sfida tra le due formazioni nel database disponibile e nelle ultime stagioni non ci sono precedenti ufficiali.