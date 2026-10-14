L’Elversberg ospita il Mainz 05 venerdì 30 ottobre 2026 all’Ursapharm-Arena di Elversberg.

Il loro confronto ufficiale più recente risale all’agosto 2023, in DFB-Pokal, quando il Mainz si impose di misura in trasferta per 1-0. Nelle ultime partite di campionato, l’Elversberg ha ottenuto uno 0-0 contro lo Schalke 04, mentre il Mainz ha conquistato una vittoria con più gol di scarto.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Elversberg-Mainz 05, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Elversberg-Mainz 05 di Bundesliga?

Elversberg-Mainz 05 si gioca venerdì 30 ottobre 2026 all’Ursapharm-Arena di Elversberg.

Bundesliga - Game Week 8 30 ott 2026 - 15:30 Ursapharm-Arena

Come acquistare i biglietti di Elversberg-Mainz 05 di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Elversberg e Mainz 05, hai diverse possibilità, a seconda che tu preferisca i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Acquistare direttamente attraverso i portali ufficiali di biglietteria dell’SV Elversberg o del 1. FSV Mainz 05 è l’opzione più sicura e affidabile, soprattutto per gli abbonati, i soci dei club o i tifosi in cerca di posti nei settori riservati agli ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Elversberg-Mainz 05 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra SV Elversberg e 1. FSV Mainz 05 variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): generalmente costano da 15 € a 25 € e permettono ai tifosi di casa o ospiti di seguire la partita dalle tradizionali gradinate.

Posti a sedere (Sitzplatz): le categorie standard costano solitamente da 35 € a 70 € , a seconda del settore e della visuale all’interno dell’Ursapharm-Arena.

Disponibilità nel settore ospiti: i biglietti per i tifosi del Mainz in trasferta, distribuiti tramite le quote riservate ai soci dei club, costano generalmente tra 18 € e 50 € .

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti rivenduti al prezzo più basso: partono da circa 300-350 € per i posti più richiesti quando le disponibilità iniziali si esauriscono.

Posti premium e lungo la linea laterale: prezzi da 400 € a oltre 1.000 € per le posizioni migliori.

Elversberg-Mainz 05 di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Elversberg e Mainz 05

L’Elversberg ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime quattro partite di Bundesliga, la più recente delle quali si è conclusa 0-0 contro lo Schalke 04. Il miglior risultato in questa serie è stato il successo casalingo per 3-2 sul Bayer Leverkusen, e ha anche conquistato una vittoria per 3-4 in trasferta contro il Borussia Moenchengladbach. La sconfitta in amichevole contro il Waldhof Mannheim del 24 settembre non rientra nel bilancio di campionato. La squadra ha dimostrato di saper segnare con facilità, ma ha anche subito gol in diverse di quelle partite.

Il Mainz 05 ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente in Bundesliga è stato il successo per 3-4 in trasferta contro il Borussia Moenchengladbach; la squadra ha anche ottenuto una netta vittoria per 0-5 sul campo dell’Hamburger SV. L’unica sconfitta in campionato in questo periodo è arrivata contro l’Eintracht Frankfurt, che si è imposto per 1-3. In quelle cinque partite, il Mainz ha segnato 13 gol e ne ha subiti otto.

Elversberg-Mainz 05: i precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate due volte in DFB-Pokal e il Mainz è in vantaggio nei pochi precedenti. La sfida più recente risale all’agosto 2023, quando il Mainz vinse 1-0 in trasferta contro l’Elversberg. Il precedente incontro, nell’agosto 2021, terminò 2-2. Questa partita di Bundesliga apre un nuovo capitolo nei confronti tra i due club a questo livello.