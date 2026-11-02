L’Elversberg ospita il Friburgo sabato 21 novembre 2026 all’Ursapharm-Arena di Elversberg.

SV Elversberg e SC Freiburg hanno pochissimi precedenti ufficiali: non si sono mai affrontati in una partita di massima serie. Tra i loro pochi incontri degni di nota figurano una sfida di DFB-Pokal nell’agosto 2009, vinta 2-0 dal Friburgo, e un’amichevole terminata senza reti nel luglio 2022.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Elversberg-Friburgo, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Elversberg-Friburgo di Bundesliga?

Elversberg-Friburgo si gioca sabato 21 novembre 2026 all’Ursapharm-Arena di Elversberg.

Bundesliga - Game Week 10 21 nov 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

Come acquistare i biglietti di Elversberg-Friburgo di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Werder Brema e Amburgo, puoi valutare diversi canali in base alla disponibilità e alle tue preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare i portali ufficiali di SV Elversberg e SC Freiburg per la vendita diretta, le prevendite riservate ai soci e gli eventuali biglietti ancora disponibili nei settori di casa o degli ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità della vendita diretta sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Elversberg-Friburgo di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra SV Elversberg e SC Freiburg variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Settori in piedi e gradinate: Il prezzo di listino dei biglietti standard è generalmente compreso tra 15 e 20 € ; sono disponibili anche tariffe ridotte e agevolate.

Il prezzo di listino dei biglietti standard è generalmente compreso tra ; sono disponibili anche tariffe ridotte e agevolate. Categoria 3 (tribune ordinarie): I posti a sedere standard costano generalmente tra 20 e 50 € , a seconda del blocco e del livello specifici.

I posti a sedere standard costano generalmente tra , a seconda del blocco e del livello specifici. Categoria 1/posti centrali: I posti di fascia alta lungo i lati lunghi o con visuale centrale costano tra 40 e 75 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHubb propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard in rivendita: I prezzi per i settori ordinari o quelli dei livelli superiori partono generalmente da circa 55-110 € e variano in base alla domanda.

I prezzi per i settori ordinari o quelli dei livelli superiori partono generalmente da circa e variano in base alla domanda. Blocchi molto richiesti o di fascia alta: I prezzi dei posti centrali migliori, dei settori hospitality o dei biglietti rimasti disponibili all’ultimo momento possono salire notevolmente, a seconda della disponibilità.

Elversberg-Friburgo di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Elversberg-Friburgo: Lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite ufficiali, l’Elversberg ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’unico successo in questa serie è stato il 4-3 contro l’Augsburg, mentre le sconfitte contro Union Berlino e Bayern Monaco hanno aperto e chiuso un periodo difficile. La squadra ha dimostrato di saper segnare, ma ha faticato a impedire agli avversari di farlo, subendo numerosi goal nelle partite perse.

Le ultime cinque partite del Friburgo raccontano una storia più positiva: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è il 2-1 subito contro il Bayer Leverkusen, ma prima la squadra aveva battuto l’FK Jablonec 3-2 in Conference League e lo Schalke 04 2-1 in Bundesliga. In queste cinque gare, il Friburgo ha segnato dodici goal e ne ha subiti nove: numeri che descrivono una squadra votata all’attacco, vulnerabile in difesa ma capace di trovare con regolarità la via del goal.

Elversberg-Friburgo: I precedenti recenti

Gli incontri ufficiali tra i due club sono rari. Il più recente documentato risale alla DFB-Pokal dell’agosto 2009, quando il Friburgo vinse 2-0 in casa dell’Elversberg. Un’amichevole disputata nel luglio 2022 terminò senza reti. Con soli due incontri registrati, non ci sono precedenti sufficienti per individuare una tendenza significativa, e questa partita di Bundesliga rappresenta il primo confronto tra i club nella massima serie.