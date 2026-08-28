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Come acquistare i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Elversberg affronta il Bayern Monaco in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Elversberg affronta il Bayern Monaco domenica 13 settembre 2026 alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde di Spiesen-Elversberg.

Questa sfida rappresenta un raro confronto nella massima serie tra la sfavorita SV Elversberg e il Bayern Monaco, campione di Germania per 33 volte. Il Bayern Monaco arriva a questa partita nel momento migliore dopo aver battuto il Borussia Dortmund per 2-1 e conquistato la Supercoppa di Germania.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga?

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Bundesliga - Game Week 3
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Come acquistare i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga Elversberg-Bayern Monaco alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, le opzioni migliori dipendono dal fatto che stiate cercando posti nel settore di casa, biglietti per il settore ospiti o disponibilità sul mercato secondario:

  • Biglietteria ufficiale SV Elversberg (tifosi di casa): Dal momento che l'Elversberg ospita la partita, i biglietti della vendita primaria vengono venduti direttamente tramite l'Online Ticketshop ufficiale della SV Elversberg. I biglietti possono essere acquistati anche tramite la hotline telefonica ufficiale o direttamente al fan shop dello stadio.
  • "Club Sale" SV Elversberg (rivendita ufficiale): Se i normali biglietti per i tifosi di casa vanno esauriti rapidamente, controllate il marketplace secondario ufficiale della SV Elversberg ("Club Sale"), dove gli abbonati rivendono legalmente i propri posti al prezzo nominale.
  • Ticket Exchange ufficiale / Zweitmarkt del FC Bayern Monaco (tifosi ospiti): Se tifate Bayern Monaco, le quote di biglietti per le partite in trasferta vengono distribuite tramite il portale ufficiale FC Bayern Ticket Portal. Le richieste per i membri si aprono all'inizio della stagione, ma gli eventuali biglietti rimanenti per il settore ospiti o le rivendite vengono periodicamente inseriti sulla piattaforma ufficiale di rivendita "Zweitmarkt" del Bayern per i membri del club.
  • Piattaforme del mercato secondario: Se i canali primari sono completamente esauriti, siti di biglietteria secondaria come StubHub propongono spesso biglietti rivenduti da venditori privati, anche se i prezzi sono spesso gonfiati rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita Elversberg-Bayern Monaco variano in modo significativo a seconda che acquistiate biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali dei club oppure biglietti di rivendita sul mercato secondario:

  • Biglietti ufficiali al prezzo nominale (vendita primaria):
    • Posti in piedi: Circa 13-22 £ (15-25 €)
    • Posti a sedere: Circa 30-60 £ (35-70 €)
    • Settore ospiti (quota FC Bayern): In genere si aggira intorno a 15-45 £ (18-50 €), con distribuzione rigidamente controllata dalle quote riservate ai membri del FC Bayern.
  • Mercato secondario e piattaforme di rivendita:
    • Poiché la URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde ha una capienza limitata e il Bayern Monaco è un avversario ad alta richiesta, il mercato secondario come StubHub fluttua in base alla domanda.
    • I biglietti di rivendita partono generalmente da circa 730-980 £+ (850-1.150 €+) per i posti d'ingresso, con i posti premium e quelli lungo la linea laterale spesso proposti a prezzi sensibilmente più alti.

Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Elversberg-Bayern Monaco, la forma delle due squadre

L'Elversberg arriva con un buon rendimento recente, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato una vittoria per 3-1 sul campo del MSV Duisburg in DFB-Pokal il 22 agosto. Ha inoltre battuto il Lorient per 4-1 e lo Strasburgo per 5-2 nel precampionato, con gli unici punti lasciati per strada arrivati nell'1-1 contro il Mallorca. In queste cinque partite, l'Elversberg ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Le ultime cinque partite del Bayern Monaco hanno prodotto cinque vittorie su cinque. La più recente è stata il successo per 2-1 in Supercoppa contro il Borussia Dortmund il 22 agosto. Ha anche battuto l'RB Lipsia per 3-1 e l'FC Heidenheim per 4-2 nella preparazione precampionato. Il Bayern ha segnato 12 gol in queste cinque gare e ne ha subiti cinque, senza mai mantenere la porta inviolata ma conquistando il massimo dei punti in ogni partita.

ELV

ELV - Forma

MLL
D1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
BMG
V3-4
Gol segnato (subito)
15/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
FCB

FCB - Forma

BVB
V1-2
VFB
V5-1
OSN
V1-4
S04
D0-0
BOD
V5-0
Gol segnato (subito)
16/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Elversberg-Bayern Monaco: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Elversberg e Bayern Monaco nelle ultime cinque sfide. Questa partita potrebbe rappresentare un confronto raro o addirittura il primo tra i due club a questo livello, e ulteriori riferimenti storici verranno aggiunti quando i dati saranno disponibili.

Elversberg-Bayern Monaco, classifica

In Bundesliga, l'Elversberg è attualmente settimo mentre il Bayern Monaco occupa il terzo posto nella classifica di inizio stagione.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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