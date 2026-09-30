Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoElversberg
Ursapharm-Arena
team-logoAugsburg
Book Elversberg vs Augsburg Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Elversberg-Augsburg: prezzi Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Elversberg
Augsburg
Bundesliga

L’Elversberg affronta l’Augsburg in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Elversberg affronta l'Augsburg sabato 17 ottobre 2026 alla Ursapharm-Arena di Spiesen-Elversberg.

Anche il FC Augsburg arriva con un solido slancio nelle prime fasi della stagione, evidenziato da un impressionante successo esterno per 4-1 contro l'Eintracht Francoforte nella 2ª giornata. Storicamente, il FC Augsburg è ancora imbattuto nei precedenti ufficiali tra i due club.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Elversberg-Augsburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elversberg-Augsburg di Bundesliga?

Elversberg-Augsburg si gioca alla Ursapharm-Arena di Spiesen-Elversberg sabato 17 ottobre 2026.

crest
Bundesliga - Game Week 6
Ursapharm-Arena

Come acquistare i biglietti per Elversberg-Augsburg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra SV Elversberg e FC Augsburg, hai alcune opzioni ufficiali e del mercato secondario:

1. Canali ufficiali del club (mercato primario)

  • Ticket Shop ufficiale dell'SV Elversberg: Poiché l'SV Elversberg ospita la partita alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, i biglietti vengono messi inizialmente in vendita tramite il portale ufficiale online del club.
  • Prevendita per i membri del club: I membri dell'SV Elversberg hanno in genere una priorità esclusiva per acquistare i biglietti prima dell'inizio della vendita generale.
  • Vendita generale: Gli eventuali biglietti rimanenti dopo la prevendita del club vengono messi in vendita libera al pubblico tramite lo shop online del club o presso i punti vendita ufficiali locali.
  • Settore ospiti: Se tifi FC Augsburg, i biglietti per il settore ospiti vengono assegnati direttamente tramite il portale ufficiale del FC Augsburg ai membri del club e ai fan club.

2. Piattaforme secondarie di biglietti (mercato di rivendita)

  • Se la dotazione ufficiale va esaurita, piattaforme secondarie di biglietti come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte di singoli venditori.

Quanto costano i biglietti per Elversberg-Augsburg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra SV Elversberg e FC Augsburg dipendono dal fatto che l'acquisto avvenga direttamente attraverso i canali ufficiali del mercato primario o tramite piattaforme secondarie di rivendita:

1.Prezzi ufficiali dei biglietti (mercato primario - SV Elversberg)

Per le partite casalinghe alla URSAPHARM-Arena, i prezzi ufficiali di listino dei biglietti rientrano in genere nelle seguenti fasce:

  • Posti in piedi (Stehplatz): €16,00 - €18,00
  • Posti a sedere Categoria 3: €35,00 (intero) / €31,00 (ridotto)
  • Posti a sedere Categoria 2: €41,00 (intero) / €37,00 (ridotto)
  • Posti a sedere Categoria 1: €47,00 (intero) / €43,00 (ridotto)

2. Prezzi dei biglietti sul mercato secondario

Poiché la capienza dell'impianto è limitata, l'elevata domanda sulle piattaforme secondarie di biglietti come StubHub fluttua in base alla disponibilità, alla qualità del posto e alla domanda per la partita:

  • Prezzo di rivendita di partenza: Circa €165,00 - €185,00 a seconda della posizione del posto e del ricarico del venditore.

Elversberg-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Elversberg-Augsburg, il momento delle due squadre

L'Elversberg ha vinto quattro delle ultime cinque partite tra gare ufficiali e amichevoli, con l'unica sconfitta arrivata nell'uscita più recente, il ko per 2-1 in Bundesliga contro il Bayern Monaco del 13 settembre. Prima di allora aveva battuto il Borussia Mönchengladbach 4-3 e il Bayer Leverkusen 3-2 in campionato, oltre ad aver vinto 3-1 sul campo del MSV Duisburg in DFB-Pokal. In queste cinque partite, l'Elversberg ha segnato 12 gol e ne ha subiti otto, a conferma di una squadra che crea molto e concede molto.

L'Augsburg arriva a questa partita con quattro vittorie in cinque gare in tutte le competizioni, con l'unica macchia rappresentata dalla sconfitta per 4-0 in amichevole contro il Leeds United. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, ma prima erano arrivate tre vittorie consecutive, compreso il successo esterno per 4-1 sul campo dell'Eintracht Francoforte e il 3-0 casalingo contro lo Schalke. L'Augsburg ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

ELV

ELV - Forma

B04
V3-2
BMG
V3-4
FCB
S1-2
S04
D0-0
WMA
S2-1
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FCA

FCA - Forma

COT
V0-2
S04
V3-0
SGE
V1-4
B04
D2-2
SVW
S3-2
Gol segnato (subito)
13/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Elversberg-Augsburg: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla DFB-Pokal del 7 agosto 2015, quando l'Augsburg vinse 3-1 sul campo dell'Elversberg. Gli altri quattro precedenti registrati risalgono tutti all'epoca della Regionalliga, tra il 2004 e il 2006, con due pareggi e due vittorie dell'Augsburg. In tutti e cinque i match elencati, l'Augsburg non ha mai perso contro l'Elversberg.

Testa a testa

ElversbergPareggioAugsburg
0
3
2
DFB Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
FIN
Regionalliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FIN
Regionalliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
FIN
Regionalliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FIN
Regionalliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
FIN
4Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google