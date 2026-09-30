L'Elversberg affronta l'Augsburg sabato 17 ottobre 2026 alla Ursapharm-Arena di Spiesen-Elversberg.
Anche il FC Augsburg arriva con un solido slancio nelle prime fasi della stagione, evidenziato da un impressionante successo esterno per 4-1 contro l'Eintracht Francoforte nella 2ª giornata. Storicamente, il FC Augsburg è ancora imbattuto nei precedenti ufficiali tra i due club.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Elversberg-Augsburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Elversberg-Augsburg di Bundesliga?
Elversberg-Augsburg si gioca alla Ursapharm-Arena di Spiesen-Elversberg sabato 17 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Elversberg-Augsburg di Bundesliga?
Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra SV Elversberg e FC Augsburg, hai alcune opzioni ufficiali e del mercato secondario:
1. Canali ufficiali del club (mercato primario)
- Ticket Shop ufficiale dell'SV Elversberg: Poiché l'SV Elversberg ospita la partita alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, i biglietti vengono messi inizialmente in vendita tramite il portale ufficiale online del club.
- Prevendita per i membri del club: I membri dell'SV Elversberg hanno in genere una priorità esclusiva per acquistare i biglietti prima dell'inizio della vendita generale.
- Vendita generale: Gli eventuali biglietti rimanenti dopo la prevendita del club vengono messi in vendita libera al pubblico tramite lo shop online del club o presso i punti vendita ufficiali locali.
- Settore ospiti: Se tifi FC Augsburg, i biglietti per il settore ospiti vengono assegnati direttamente tramite il portale ufficiale del FC Augsburg ai membri del club e ai fan club.
2. Piattaforme secondarie di biglietti (mercato di rivendita)
- Se la dotazione ufficiale va esaurita, piattaforme secondarie di biglietti come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte di singoli venditori.
Quanto costano i biglietti per Elversberg-Augsburg di Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per la partita tra SV Elversberg e FC Augsburg dipendono dal fatto che l'acquisto avvenga direttamente attraverso i canali ufficiali del mercato primario o tramite piattaforme secondarie di rivendita:
1.Prezzi ufficiali dei biglietti (mercato primario - SV Elversberg)
Per le partite casalinghe alla URSAPHARM-Arena, i prezzi ufficiali di listino dei biglietti rientrano in genere nelle seguenti fasce:
- Posti in piedi (Stehplatz): €16,00 - €18,00
- Posti a sedere Categoria 3: €35,00 (intero) / €31,00 (ridotto)
- Posti a sedere Categoria 2: €41,00 (intero) / €37,00 (ridotto)
- Posti a sedere Categoria 1: €47,00 (intero) / €43,00 (ridotto)
2. Prezzi dei biglietti sul mercato secondario
Poiché la capienza dell'impianto è limitata, l'elevata domanda sulle piattaforme secondarie di biglietti come StubHub fluttua in base alla disponibilità, alla qualità del posto e alla domanda per la partita:
- Prezzo di rivendita di partenza: Circa €165,00 - €185,00 a seconda della posizione del posto e del ricarico del venditore.
Elversberg-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
Elversberg-Augsburg, il momento delle due squadre
L'Elversberg ha vinto quattro delle ultime cinque partite tra gare ufficiali e amichevoli, con l'unica sconfitta arrivata nell'uscita più recente, il ko per 2-1 in Bundesliga contro il Bayern Monaco del 13 settembre. Prima di allora aveva battuto il Borussia Mönchengladbach 4-3 e il Bayer Leverkusen 3-2 in campionato, oltre ad aver vinto 3-1 sul campo del MSV Duisburg in DFB-Pokal. In queste cinque partite, l'Elversberg ha segnato 12 gol e ne ha subiti otto, a conferma di una squadra che crea molto e concede molto.
L'Augsburg arriva a questa partita con quattro vittorie in cinque gare in tutte le competizioni, con l'unica macchia rappresentata dalla sconfitta per 4-0 in amichevole contro il Leeds United. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, ma prima erano arrivate tre vittorie consecutive, compreso il successo esterno per 4-1 sul campo dell'Eintracht Francoforte e il 3-0 casalingo contro lo Schalke. L'Augsburg ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.
Elversberg-Augsburg: i precedenti più recenti
L'ultimo incontro tra questi due club risale alla DFB-Pokal del 7 agosto 2015, quando l'Augsburg vinse 3-1 sul campo dell'Elversberg. Gli altri quattro precedenti registrati risalgono tutti all'epoca della Regionalliga, tra il 2004 e il 2006, con due pareggi e due vittorie dell'Augsburg. In tutti e cinque i match elencati, l'Augsburg non ha mai perso contro l'Elversberg.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
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|0
|0
|9
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|+7
|12
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|2
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|0
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|6
|+5
|7
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|7
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|+1
|7
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|2
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|+4
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S
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|1
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|9
|10
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|5
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|5
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|-2
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|3
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|1
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|3
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|9
|-3
|3
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S
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S
|16
|4
|1
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|3
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|-11
|3
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|4
|0
|1
|3
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|1
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|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
S
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S
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