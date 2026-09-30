L'Elversberg affronta l'Augsburg sabato 17 ottobre 2026 alla Ursapharm-Arena di Spiesen-Elversberg.

Anche il FC Augsburg arriva con un solido slancio nelle prime fasi della stagione, evidenziato da un impressionante successo esterno per 4-1 contro l'Eintracht Francoforte nella 2ª giornata. Storicamente, il FC Augsburg è ancora imbattuto nei precedenti ufficiali tra i due club.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Elversberg-Augsburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elversberg-Augsburg di Bundesliga?

Elversberg-Augsburg si gioca alla Ursapharm-Arena di Spiesen-Elversberg sabato 17 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 6 17 ott 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

Come acquistare i biglietti per Elversberg-Augsburg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra SV Elversberg e FC Augsburg, hai alcune opzioni ufficiali e del mercato secondario:

1. Canali ufficiali del club (mercato primario)

Ticket Shop ufficiale dell'SV Elversberg: Poiché l'SV Elversberg ospita la partita alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, i biglietti vengono messi inizialmente in vendita tramite il portale ufficiale online del club.

Prevendita per i membri del club: I membri dell'SV Elversberg hanno in genere una priorità esclusiva per acquistare i biglietti prima dell'inizio della vendita generale.

Vendita generale: Gli eventuali biglietti rimanenti dopo la prevendita del club vengono messi in vendita libera al pubblico tramite lo shop online del club o presso i punti vendita ufficiali locali.

Settore ospiti: Se tifi FC Augsburg, i biglietti per il settore ospiti vengono assegnati direttamente tramite il portale ufficiale del FC Augsburg ai membri del club e ai fan club.

2. Piattaforme secondarie di biglietti (mercato di rivendita)

Se la dotazione ufficiale va esaurita, piattaforme secondarie di biglietti come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte di singoli venditori.

Quanto costano i biglietti per Elversberg-Augsburg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra SV Elversberg e FC Augsburg dipendono dal fatto che l'acquisto avvenga direttamente attraverso i canali ufficiali del mercato primario o tramite piattaforme secondarie di rivendita:

1.Prezzi ufficiali dei biglietti (mercato primario - SV Elversberg)

Per le partite casalinghe alla URSAPHARM-Arena, i prezzi ufficiali di listino dei biglietti rientrano in genere nelle seguenti fasce:

Posti in piedi (Stehplatz): €16,00 - €18,00

Posti a sedere Categoria 3: €35,00 (intero) / €31,00 (ridotto)

Posti a sedere Categoria 2: €41,00 (intero) / €37,00 (ridotto)

Posti a sedere Categoria 1: €47,00 (intero) / €43,00 (ridotto)

2. Prezzi dei biglietti sul mercato secondario

Poiché la capienza dell'impianto è limitata, l'elevata domanda sulle piattaforme secondarie di biglietti come StubHub fluttua in base alla disponibilità, alla qualità del posto e alla domanda per la partita:

Prezzo di rivendita di partenza: Circa €165,00 - €185,00 a seconda della posizione del posto e del ricarico del venditore.

Elversberg-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Elversberg-Augsburg, il momento delle due squadre

L'Elversberg ha vinto quattro delle ultime cinque partite tra gare ufficiali e amichevoli, con l'unica sconfitta arrivata nell'uscita più recente, il ko per 2-1 in Bundesliga contro il Bayern Monaco del 13 settembre. Prima di allora aveva battuto il Borussia Mönchengladbach 4-3 e il Bayer Leverkusen 3-2 in campionato, oltre ad aver vinto 3-1 sul campo del MSV Duisburg in DFB-Pokal. In queste cinque partite, l'Elversberg ha segnato 12 gol e ne ha subiti otto, a conferma di una squadra che crea molto e concede molto.

L'Augsburg arriva a questa partita con quattro vittorie in cinque gare in tutte le competizioni, con l'unica macchia rappresentata dalla sconfitta per 4-0 in amichevole contro il Leeds United. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, ma prima erano arrivate tre vittorie consecutive, compreso il successo esterno per 4-1 sul campo dell'Eintracht Francoforte e il 3-0 casalingo contro lo Schalke. L'Augsburg ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Elversberg-Augsburg: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla DFB-Pokal del 7 agosto 2015, quando l'Augsburg vinse 3-1 sul campo dell'Elversberg. Gli altri quattro precedenti registrati risalgono tutti all'epoca della Regionalliga, tra il 2004 e il 2006, con due pareggi e due vittorie dell'Augsburg. In tutti e cinque i match elencati, l'Augsburg non ha mai perso contro l'Elversberg.