L'Elche ospita il Valencia domenica 1° novembre 2026 al Martinez Valero di Elche.

Storicamente, il Valencia ha avuto la meglio in questo derby regionale, con sette vittorie contro le tre dell'Elche nei precedenti tra le due squadre. Nel più recente confronto in Liga, l'11 aprile 2026, l'Elche ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 all'Estadio Manuel Martínez Valero grazie a un gol decisivo di Lucas Cepeda nel secondo tempo.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Elche-Valencia, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Elche-Valencia di Liga?

Elche-Valencia inizierà al Martinez Valero di Elche domenica, domenica 1° novembre 2026.

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Come acquistare i biglietti per Elche-Valencia di Liga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra Elche e Valencia all'Estadio Manuel Martínez Valero, ci sono alcune possibilità principali, a seconda della disponibilità:

1. Canali ufficiali del club

Puoi consultare direttamente il portale ufficiale di biglietteria dell'Elche CF. È il modo più sicuro per acquistare i biglietti al prezzo nominale, anche se la disponibilità per la vendita libera dipende dalla richiesta dei soci e dai posti rimessi in vendita dagli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Elche-Valencia di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Elche e Valencia variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard / posti ordinari: Generalmente da 30 € a 90 € , a seconda dell'altezza e della posizione più o meno centrale del settore all'Estadio Manuel Martínez Valero.

Biglietti per il settore ospiti: Di solito costano tra 30 € e 60 € (anche se la disponibilità è limitata e spesso è necessario registrarsi tramite il club ospite).

Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti di fascia alta con servizi esclusivi possono costare da 150 € a oltre 300 € .

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi di partenza / minimi: Le offerte partono generalmente da circa 55-65 € per posti negli anelli superiori o dietro le porte.

Categoria 1 e posti migliori: I posti con una visuale migliore lungo le linee laterali o negli anelli inferiori costano generalmente da 140 € a oltre 200 € .

Prezzo medio di mercato: Le offerte si aggirano in media intorno ai 320-350 € , a seconda della domanda complessiva e della scarsità di biglietti.

Elche-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Elche e Valencia

L'Elche non vince nelle ultime cinque partite di Liga, nelle quali ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 1-3 contro l'Espanyol il 18 settembre, mentre all'inizio del mese era stato sconfitto 2-3 dal Real Madrid. Il pareggio per 1-1 con l'Athletic Bilbao è l'unico punto ottenuto nelle tre partite, in casa e in trasferta, che comprendono quel risultato e le gare immediatamente precedenti e successive. L'Elche ha segnato nove gol e ne ha subiti undici in queste cinque partite.

Il momento del Valencia è altrettanto difficile. Ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, con quattro sconfitte e nessun pareggio. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-3 contro la Real Sociedad del 20 settembre, arrivata dopo la vittoria per 0-1 sul Deportivo Alaves della settimana precedente. La sconfitta per 0-5 contro il Barcellona del 6 settembre resta il risultato che più ha segnato finora la sua stagione. Il Valencia ha segnato quattro gol e ne ha subiti dodici in queste cinque gare.

Elche-Valencia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è giocato in Liga l'11 aprile 2026, quando l'Elche ha vinto 1-0 all'Estadio Martinez Valero. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 a Valencia il 10 gennaio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Elche è avanti con due vittorie contro una del Valencia, mentre due partite sono finite in parità.