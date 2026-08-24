Come acquistare i biglietti per Elche-Real Sociedad: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Elche affronta la Real Sociedad lunedì 7 settembre 2026 all'Estadio Martinez Valero di Elche.

Nell'ultimo incontro di campionato, nel febbraio 2026, la Real Sociedad ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro l'Elche all'Anoeta Stadium. La Real Sociedad cercherà di mantenere il proprio netto vantaggio nei precedenti contro l'Elche, mentre entrambi i club vanno a caccia di punti cruciali a inizio stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Elche-Real Sociedad, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elche-Real Sociedad di Liga?

Elche-Real Sociedad si gioca all'Estadio Martinez Valero di Elche, con l'orario ufficiale del calcio d'inizio che sarà confermato dall'emittente locale.

LaLiga - Game Week 4 7 set 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Come acquistare i biglietti di Liga per Getafe-Celta Vigo?

Puoi assicurarti i biglietti per Getafe-Celta Vigo all'Estadio Coliseum utilizzando i canali ufficiali di biglietteria del club oppure piattaforme verificate di aggregazione di biglietti.

I biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita libera da 1 a 2 settimane prima del giorno della partita.

Biglietteria ufficiale del Getafe CF

Seleziona il settore che preferisci, ad esempio Fondo Norte , Fondo Sur oppure Tribuna , e completa il checkout per ricevere i pass d'ingresso digitali o su mobile.

Piattaforme di biglietti secondari e rivenditori:

Piattaforme come StubHub mettono in elenco biglietti di rivendita prima della vendita generale ufficiale. Confronta la posizione dei settori e verifica la presenza di garanzie FanProtect o di rimborso al 100% prima dell'acquisto.

Allo stadio (giorno della partita):

Le biglietterie ( taquillas ) dell'Estadio Coliseum vendono spesso i biglietti singoli rimanenti nel giorno della partita, anche se la disponibilità per i settori più richiesti può essere limitata.



Quanto costano i biglietti di Liga per Getafe-Celta Vigo?

I prezzi dei biglietti per Getafe-Celta Vigo variano a seconda che l'acquisto venga effettuato direttamente tramite la biglietteria del club o attraverso aggregatori secondari di biglietti.

Dettaglio dei prezzi per categoria

Biglietti ufficiali per il pubblico generale (biglietteria del Getafe CF):

Dietro la porta ( Fondo Norte & Fondo Sur ): 25 £ - 43 £ (30 € - 50 €) Tribune laterali ( Lateral / Tribuna Este ): 43 £ - 68 £ (50 € - 80 €) Tribuna principale ( Tribuna Oeste ): 68 £ - 103 £ (80 € - 120 €)

Mercato secondario e aggregatori:

I prezzi di rivendita iniziali su piattaforme come StubHub vanno da 50 £ a oltre 155 £ (da 60 € a oltre 180 €), con i posti premium che raggiungono in media oltre 210 £ .



Elche-Real Sociedad di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Elche-Real Sociedad: forma

L'Elche arriva a questa sfida senza vittorie nelle ultime quattro partite, avendo raccolto una vittoria e quattro pareggi nelle cinque uscite più recenti. L'unico successo è arrivato contro i Kaizer Chiefs in un'amichevole precampionato, mentre la gara d'esordio in Liga si è chiusa sull'1-1 contro il Deportivo de A Coruna. Prima di quell'esordio in campionato aveva pareggiato tre amichevoli consecutive, compreso un 2-2 contro il Cordoba e un altro 2-2 contro l'Al-Ain. In queste cinque partite, l'Elche ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Il recente rendimento della Real Sociedad è difficile da leggere in chiave positiva. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, battendo l'Aston Villa 4-2 in precampionato prima di perdere le quattro gare successive. In questa serie rientrano due sconfitte consecutive contro l'FC Koeln e un ko per 3-1 contro il Chelsea nell'ultima uscita prima dell'inizio della stagione. La squadra di Matarazzo ha segnato otto gol in queste cinque partite, ma ne ha subiti dieci.

Elche-Real Sociedad: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando la Real Sociedad ha battuto l'Elche 3-1 in una partita di Liga all'Anoeta. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 quando l'Elche aveva ospitato la Real Sociedad nel novembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, la Real Sociedad è in vantaggio con tre vittorie contro nessuna dell'Elche, oltre a due pareggi. La Real Sociedad ha segnato dieci gol in queste cinque partite, subendone quattro.

Elche-Real Sociedad: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, l'Elche è ottavo mentre la Real Sociedad occupa il 16° posto.