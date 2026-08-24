Come acquistare i biglietti per Elche-Real Sociedad: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Elche affronta la Real Sociedad lunedì 7 settembre 2026 all'Estadio Martinez Valero di Elche.
Nell'ultimo incontro di campionato, nel febbraio 2026, la Real Sociedad ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro l'Elche all'Anoeta Stadium. La Real Sociedad cercherà di mantenere il proprio netto vantaggio nei precedenti contro l'Elche, mentre entrambi i club vanno a caccia di punti cruciali a inizio stagione.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Elche-Real Sociedad, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Elche-Real Sociedad di Liga?
Elche-Real Sociedad si gioca all'Estadio Martinez Valero di Elche, con l'orario ufficiale del calcio d'inizio che sarà confermato dall'emittente locale.
Come acquistare i biglietti di Liga per Getafe-Celta Vigo?
Puoi assicurarti i biglietti per Getafe-Celta Vigo all'Estadio Coliseum utilizzando i canali ufficiali di biglietteria del club oppure piattaforme verificate di aggregazione di biglietti.
- I biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita libera da 1 a 2 settimane prima del giorno della partita.
- Biglietteria ufficiale del Getafe CF
- Seleziona il settore che preferisci, ad esempio Fondo Norte, Fondo Sur oppure Tribuna, e completa il checkout per ricevere i pass d'ingresso digitali o su mobile.
- Piattaforme di biglietti secondari e rivenditori:
- Piattaforme come StubHub mettono in elenco biglietti di rivendita prima della vendita generale ufficiale.
- Confronta la posizione dei settori e verifica la presenza di garanzie FanProtect o di rimborso al 100% prima dell'acquisto.
- Allo stadio (giorno della partita):
- Le biglietterie (taquillas) dell'Estadio Coliseum vendono spesso i biglietti singoli rimanenti nel giorno della partita, anche se la disponibilità per i settori più richiesti può essere limitata.
Quanto costano i biglietti di Liga per Getafe-Celta Vigo?
I prezzi dei biglietti per Getafe-Celta Vigo variano a seconda che l'acquisto venga effettuato direttamente tramite la biglietteria del club o attraverso aggregatori secondari di biglietti.
Dettaglio dei prezzi per categoria
- Biglietti ufficiali per il pubblico generale (biglietteria del Getafe CF):
- Dietro la porta (Fondo Norte & Fondo Sur):25 £ - 43 £ (30 € - 50 €)
- Tribune laterali (Lateral / Tribuna Este):43 £ - 68 £ (50 € - 80 €)
- Tribuna principale (Tribuna Oeste):68 £ - 103 £ (80 € - 120 €)
- Mercato secondario e aggregatori:
- I prezzi di rivendita iniziali su piattaforme come StubHub vanno da 50 £ a oltre 155 £ (da 60 € a oltre 180 €), con i posti premium che raggiungono in media oltre 210 £.
Elche-Real Sociedad di Liga: tutto quello che c'è da sapere
Elche-Real Sociedad: forma
L'Elche arriva a questa sfida senza vittorie nelle ultime quattro partite, avendo raccolto una vittoria e quattro pareggi nelle cinque uscite più recenti. L'unico successo è arrivato contro i Kaizer Chiefs in un'amichevole precampionato, mentre la gara d'esordio in Liga si è chiusa sull'1-1 contro il Deportivo de A Coruna. Prima di quell'esordio in campionato aveva pareggiato tre amichevoli consecutive, compreso un 2-2 contro il Cordoba e un altro 2-2 contro l'Al-Ain. In queste cinque partite, l'Elche ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.
Il recente rendimento della Real Sociedad è difficile da leggere in chiave positiva. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, battendo l'Aston Villa 4-2 in precampionato prima di perdere le quattro gare successive. In questa serie rientrano due sconfitte consecutive contro l'FC Koeln e un ko per 3-1 contro il Chelsea nell'ultima uscita prima dell'inizio della stagione. La squadra di Matarazzo ha segnato otto gol in queste cinque partite, ma ne ha subiti dieci.
Elche-Real Sociedad: precedenti recenti
L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando la Real Sociedad ha battuto l'Elche 3-1 in una partita di Liga all'Anoeta. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 quando l'Elche aveva ospitato la Real Sociedad nel novembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, la Real Sociedad è in vantaggio con tre vittorie contro nessuna dell'Elche, oltre a due pareggi. La Real Sociedad ha segnato dieci gol in queste cinque partite, subendone quattro.
Testa a testa
Elche-Real Sociedad: classifica
Nell'attuale classifica della Liga, l'Elche è ottavo mentre la Real Sociedad occupa il 16° posto.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S