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Come acquistare i biglietti per Elche-Real Sociedad: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Elche affronta la Real Sociedad nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Elche affronta la Real Sociedad lunedì 7 settembre 2026 all'Estadio Martinez Valero di Elche.

Nell'ultimo incontro di campionato, nel febbraio 2026, la Real Sociedad ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro l'Elche all'Anoeta Stadium. La Real Sociedad cercherà di mantenere il proprio netto vantaggio nei precedenti contro l'Elche, mentre entrambi i club vanno a caccia di punti cruciali a inizio stagione.  

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Elche-Real Sociedad, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elche-Real Sociedad di Liga?

Elche-Real Sociedad si gioca all'Estadio Martinez Valero di Elche, con l'orario ufficiale del calcio d'inizio che sarà confermato dall'emittente locale.

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LaLiga - Game Week 4
Estadio Martinez Valero

Come acquistare i biglietti di Liga per Getafe-Celta Vigo?

Puoi assicurarti i biglietti per Getafe-Celta Vigo all'Estadio Coliseum utilizzando i canali ufficiali di biglietteria del club oppure piattaforme verificate di aggregazione di biglietti.

  • I biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita libera da 1 a 2 settimane prima del giorno della partita.
  • Biglietteria ufficiale del Getafe CF
    • Seleziona il settore che preferisci, ad esempio Fondo Norte, Fondo Sur oppure Tribuna, e completa il checkout per ricevere i pass d'ingresso digitali o su mobile.
  • Piattaforme di biglietti secondari e rivenditori:
    • Piattaforme come StubHub mettono in elenco biglietti di rivendita prima della vendita generale ufficiale.
    • Confronta la posizione dei settori e verifica la presenza di garanzie FanProtect o di rimborso al 100% prima dell'acquisto.
  • Allo stadio (giorno della partita):
    • Le biglietterie (taquillas) dell'Estadio Coliseum vendono spesso i biglietti singoli rimanenti nel giorno della partita, anche se la disponibilità per i settori più richiesti può essere limitata.

Quanto costano i biglietti di Liga per Getafe-Celta Vigo?

I prezzi dei biglietti per Getafe-Celta Vigo variano a seconda che l'acquisto venga effettuato direttamente tramite la biglietteria del club o attraverso aggregatori secondari di biglietti.

Dettaglio dei prezzi per categoria

  • Biglietti ufficiali per il pubblico generale (biglietteria del Getafe CF):
    • Dietro la porta (Fondo Norte & Fondo Sur):25 £ - 43 £ (30 € - 50 €)
    • Tribune laterali (Lateral / Tribuna Este):43 £ - 68 £ (50 € - 80 €)
    • Tribuna principale (Tribuna Oeste):68 £ - 103 £ (80 € - 120 €)
  • Mercato secondario e aggregatori:
    • I prezzi di rivendita iniziali su piattaforme come StubHub vanno da 50 £ a oltre 155 £ (da 60 € a oltre 180 €), con i posti premium che raggiungono in media oltre 210 £.

Elche-Real Sociedad di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Elche-Real Sociedad: forma

L'Elche arriva a questa sfida senza vittorie nelle ultime quattro partite, avendo raccolto una vittoria e quattro pareggi nelle cinque uscite più recenti. L'unico successo è arrivato contro i Kaizer Chiefs in un'amichevole precampionato, mentre la gara d'esordio in Liga si è chiusa sull'1-1 contro il Deportivo de A Coruna. Prima di quell'esordio in campionato aveva pareggiato tre amichevoli consecutive, compreso un 2-2 contro il Cordoba e un altro 2-2 contro l'Al-Ain. In queste cinque partite, l'Elche ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Il recente rendimento della Real Sociedad è difficile da leggere in chiave positiva. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, battendo l'Aston Villa 4-2 in precampionato prima di perdere le quattro gare successive. In questa serie rientrano due sconfitte consecutive contro l'FC Koeln e un ko per 3-1 contro il Chelsea nell'ultima uscita prima dell'inizio della stagione. La squadra di Matarazzo ha segnato otto gol in queste cinque partite, ma ne ha subiti dieci.

ELC

ELC - Forma

ALA
D2-2
COR
D2-2
COR
D1-1
BAR
S0-5
SAN
S3-2
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RSO

RSO - Forma

CHE
S3-1
BET
S1-0
RMA
S4-1
ESP
V2-1
CEL
D0-0
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Elche-Real Sociedad: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando la Real Sociedad ha battuto l'Elche 3-1 in una partita di Liga all'Anoeta. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 quando l'Elche aveva ospitato la Real Sociedad nel novembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, la Real Sociedad è in vantaggio con tre vittorie contro nessuna dell'Elche, oltre a due pareggi. La Real Sociedad ha segnato dieci gol in queste cinque partite, subendone quattro.

Testa a testa

ElchePareggioReal Sociedad
0
1
4
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Elche badge
Elche
ELC
1
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Elche badge
Elche
ELC
0
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FIN
3Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Elche-Real Sociedad: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, l'Elche è ottavo mentre la Real Sociedad occupa il 16° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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