L’Elche ospita il Real Betis domenica 8 novembre 2026 all’Estadio Martinez Valero di Elche.

Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Betis ha avuto nettamente la meglio, con quattro vittorie e un pareggio. L’ultimo confronto ufficiale si è disputato in Liga il 12 maggio 2026, quando il Real Betis ha ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 2-1.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Elche-Real Betis, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Elche-Real Betis di Liga?

Elche-Real Betis si gioca all’Estadio Martinez Valero di Elche domenica 8 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Come acquistare i biglietti per Elche-Real Betis di Liga?

Ecco i principali canali e le modalità per acquistare i biglietti di una partita di Liga tra Elche e Real Betis, a seconda che si giochi nello stadio dell’Elche o in quello del Real Betis:

1. Canali ufficiali dei club

Elche CF (Estadio Martínez Valero): I biglietti possono essere acquistati direttamente tramite la piattaforma di biglietteria dell’Elche CF. Di solito vengono messi a disposizione prima dei soci del club e poi del pubblico.

I biglietti possono essere acquistati direttamente tramite la piattaforma di biglietteria dell’Elche CF. Di solito vengono messi a disposizione prima dei soci del club e poi del pubblico. Real Betis (Estadio de La Cartuja): I biglietti per le partite casalinghe possono essere acquistati tramite il sito ufficiale del Real Betis.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Elche-Real Betis di Liga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Elche-Real Betis di Liga sui canali ufficiali dei club e sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard (settori dietro le porte / Fondos): da 20 € a 90 €, a seconda del club che ospita la partita e dell’ordine di posti nello stadio.

da 20 € a 90 €, a seconda del club che ospita la partita e dell’ordine di posti nello stadio. Biglietti standard (settori laterali / Lateral): da 35 € a 130 € per i normali posti nei settori intermedi.

da 35 € a 130 € per i normali posti nei settori intermedi. Tribuna principale / settori premium (Preferencia): da 70 € a 200 € per i posti con vista centrale acquistati direttamente tramite le piattaforme dei club.

da 70 € a 200 € per i posti con vista centrale acquistati direttamente tramite le piattaforme dei club. Pacchetti VIP e hospitality: da 200 € a oltre 650 € per i palchi premium con servizio di ristorazione nel giorno della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda di mercato:

Posti rivenduti nei settori inferiori o negli anelli superiori: da 25 € a 45 € per biglietti standard o con visibilità limitata messi in vendita dagli abbonati.

per biglietti standard o con visibilità limitata messi in vendita dagli abbonati. Prezzi medi di mercato per la partita: da 130 € a 320 € per i posti più richiesti nei settori intermedi, a seconda della domanda del momento e della posizione in classifica delle squadre.

per i posti più richiesti nei settori intermedi, a seconda della domanda del momento e della posizione in classifica delle squadre. Posti premium e molto richiesti sul mercato di rivendita: da 350 € a oltre 450 € per posti centrali lungo le tribune laterali o per partite di grande richiamo, quando i biglietti sui canali ufficiali sono esauriti.

Elche-Real Betis di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Elche-Real Betis: lo stato di forma

L’Elche ha faticato a trovare continuità, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. Nell’incontro più recente ha perso 1-3 contro l’Espanyol e, nello stesso periodo, è stato sconfitto 2-3 sia dal Real Madrid sia dalla Real Sociedad. Il pareggio contro l’Athletic Bilbao ha dato un po’ di respiro, ma l’Elche ha subito molti goal e ha vinto una sola volta, battendo 3-2 il Racing Santander.

Il Real Betis è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, pareggiando l’altra. L’incontro più recente si è chiuso sull’1-1 contro il Deportivo de A Coruna in Liga, ma prima il Betis aveva battuto il Getafe 1-0, vinto 1-2 in casa del Villarreal, superato il Lille 2-3 in Champions League e ottenuto una vittoria per 1-0 sul Real Madrid. In queste cinque partite, il Betis ha segnato sei goal e ne ha subiti tre.

Elche-Real Betis: i precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Liga il 12 maggio 2026, quando il Real Betis ha battuto l’Elche 2-1 in casa. Considerando gli ultimi cinque incontri tra le due formazioni, il Betis ha dominato, con tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Il miglior risultato dell’Elche in questo periodo è stato l’1-1 ottenuto in casa nell’agosto 2025.