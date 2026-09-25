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Come acquistare i biglietti per Elche-Celta Vigo: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Elche affronta il Celta Vigo nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Elche affronta il Celta Vigo domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio Martinez Valero di Elche.

Le partite tra queste due squadre sono storicamente equilibrate e difensive, con una media di circa 2,1 gol a partita nella Liga. Nel loro confronto più recente, il 3 maggio 2026, il Celta Vigo ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1 all'Estadio de Balaídos, grazie ai gol di Hugo Álvarez, Iago Aspas e Borja Iglesias.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Elche-Celta Vigo, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elche-Celta Vigo di Liga?

Elche-Celta Vigo si gioca all'Estadio Martinez Valero di Elche, domenica 11 ottobre 2026.

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LaLiga - Game Week 8
Estadio Martinez Valero

Come acquistare i biglietti per Elche-Celta Vigo di Liga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita tra Elche e Celta Vigo all'Estadio Manuel Martínez Valero, segui questi passaggi principali:

  1. Sito ufficiale di biglietteria dell'Elche CF
    Visita il portale ufficiale dell'Elche CF per acquistare biglietti primari direttamente. I biglietti per la partita vengono solitamente messi in vendita libera da 1 a 2 settimane prima della data dell'incontro, una volta definiti gli orari esatti della Liga.
  2. Biglietteria dello stadio (Taquillas)
    Se i biglietti non vanno esauriti online, puoi acquistarli direttamente di persona presso la biglietteria dell'Estadio Manuel Martínez Valero di Elche nei giorni che precedono il match oppure il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Elche-Celta Vigo di Liga?

Per la prossima partita di Liga tra Elche CF e RC Celta de Vigo all'Estadio Manuel Martínez Valero, i prezzi dei biglietti variano a seconda del canale di acquisto e del settore:

1. Biglietti ufficiali primari del club

Acquistando direttamente tramite la biglietteria ufficiale dell'Elche CF o i canali di vendita primaria, i prezzi standard per il giorno della partita rientrano generalmente in queste fasce:

  • Dietro le porte / settori superiori (Fondo Norte / Fondo Sur): 15 € - 30 €
  • Tribune laterali / posti preferenziali (Preferencia): 30 € - 50 €
  • Tribuna centrale / posti VIP (Tribuna Central): 50 € - 80 €+

Elche-Celta Vigo di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Elche e Celta Vigo

L'Elche non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, collezionando tre sconfitte e due pareggi. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-3 contro la Real Sociedad, e la squadra ha perso anche 3-2 contro il Racing Santander. Il risultato più pesante in questa serie è stato lo 0-5 contro il Barcellona. In cinque partite, l'Elche ha segnato otto gol e ne ha subiti quattordici.

Nemmeno il Celta Vigo ha vinto nelle ultime cinque, con due pareggi e tre sconfitte. La partita più recente è terminata 1-1 contro il Getafe, e c'è stato anche uno 0-0 contro la Real Sociedad. In questo periodo, il Celta ha perso 0-2 contro l'Athletic Bilbao. Ha segnato due gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque uscite.

ELC

ELC - Forma

SAN
S3-2
RSO
S2-3
ATH
D1-1
RMA
S2-3
ESP
V1-3
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
CEL

CEL - Forma

RSO
D0-0
GET
D1-1
MAL
D1-1
OMO
S1-0
SAN
V5-0
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Elche-Celta Vigo: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale a maggio 2026, quando il Celta Vigo ha vinto 3-1 in casa. Prima di allora, l'Elche aveva vinto 2-1 all'Estadio Martinez Valero nel settembre 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Celta è in vantaggio con tre vittorie contro l'unica dell'Elche, mentre una partita è finita in parità.

Testa a testa

ElchePareggioCelta Vigo
1
0
4
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Elche badge
Elche
ELC
1
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FIN
3Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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