L’Elche ospita l’Atlético Madrid domenica 29 novembre 2026 all’Estadio Martínez Valero di Elche.
Nell’ultimo confronto di campionato, disputato nell’aprile 2026, l’Elche ha ottenuto una clamorosa vittoria per 3-2 contro l’Atlético all’Estadio Manuel Martínez Valero. In precedenza, nella stagione 2025-26 della Liga, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al termine di una sfida equilibrata.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Elche-Atlético Madrid, da dove trovarli a quanto costano.
Quando si gioca Elche-Atlético Madrid di Liga?
Elche-Atlético Madrid si gioca domenica 29 novembre 2026 all’Estadio Martínez Valero di Elche.
Come acquistare i biglietti per Elche-Atlético Madrid di Liga?
Queste sono le opzioni normalmente disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Elche e Atlético Madrid:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale dell’Elche CF o presso la sua biglietteria per i posti nei settori di casa dell’Estadio Martínez Valero, oppure tramite il portale ufficiale dell’Atlético Madrid se cerchi un posto nel settore ospiti.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali di vendita principali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Elche-Atlético Madrid di Liga?
Queste sono le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Elche e Atlético Madrid:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard / settori dietro le porte (Gradas de Fondo / Gol): Generalmente costano tra 30 e 60 €.
- Tribune laterali (Grada Lateral): Di solito costano tra 50 e 90 €.
- Tribuna principale / Tribuna: Generalmente costano da 80 a oltre 150 €.
- Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi vanno da 200 a oltre 350 €.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:
- Anello superiore / settori agli angoli (per esempio, Anillo Fondo Sur / Norte): I prezzi partono da circa 115-145 €.
- Posti lungo le linee laterali / Preferencia: Di solito costano tra 250 e 320 €.
- Posti premium in tribuna principale e in curva: Generalmente costano da 400 a oltre 850 €.
Elche-Atlético Madrid di Liga: Tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Elche e Atlético Madrid
Nelle ultime cinque partite di Liga, l’Elche ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è il 3-0 sul Rayo Vallecano del 24 ottobre; nella stessa serie di incontri ha battuto anche l’Espanyol per 3-1. I pareggi contro Villarreal e Celta Vigo, insieme alla sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid, mostrano però una squadra che ha faticato a trovare continuità. In queste cinque partite l’Elche ha segnato sette goal e ne ha subiti sei.
L’Atlético Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, pareggiando l’altra. Nell’incontro più recente, il 24 ottobre, ha battuto 1-0 il Deportivo de A Coruna in Liga; ha inoltre sconfitto 2-0 il Manchester United in Champions League. Il pareggio per 1-1 sul campo del VfB Stuttgart è stato l’unico incontro di questa serie in cui non ha conquistato la vittoria. L’Atlético ha segnato cinque goal e ne ha subiti due in queste cinque partite, mantenendo uno dei migliori rendimenti difensivi in Spagna.
Elche-Atlético Madrid: I precedenti recenti
L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Liga il 22 aprile 2026, quando l’Elche ha vinto 3-2 all’Estadio Martínez Valero. Il bilancio degli ultimi cinque confronti registrati è piuttosto equilibrato: due vittorie per l’Elche, due per l’Atlético e un pareggio. Il risultato più netto ottenuto dall’Atlético in questa serie è stato il 4-0 sul campo dell’Elche in Coppa del Re nel gennaio 2025.