L’Elche ospita l’Atlético Madrid domenica 29 novembre 2026 all’Estadio Martínez Valero di Elche.

Nell’ultimo confronto di campionato, disputato nell’aprile 2026, l’Elche ha ottenuto una clamorosa vittoria per 3-2 contro l’Atlético all’Estadio Manuel Martínez Valero. In precedenza, nella stagione 2025-26 della Liga, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al termine di una sfida equilibrata.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Elche-Atlético Madrid, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Elche-Atlético Madrid di Liga?

Elche-Atlético Madrid si gioca domenica 29 novembre 2026 all’Estadio Martínez Valero di Elche.

LaLiga - Game Week 14 28 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Come acquistare i biglietti per Elche-Atlético Madrid di Liga?

Queste sono le opzioni normalmente disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Elche e Atlético Madrid:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale dell’Elche CF o presso la sua biglietteria per i posti nei settori di casa dell’Estadio Martínez Valero, oppure tramite il portale ufficiale dell’Atlético Madrid se cerchi un posto nel settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali di vendita principali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Elche-Atlético Madrid di Liga?

Queste sono le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Elche e Atlético Madrid:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard / settori dietro le porte (Gradas de Fondo / Gol): Generalmente costano tra 30 e 60 € .

Generalmente costano tra . Tribune laterali (Grada Lateral): Di solito costano tra 50 e 90 € .

Di solito costano tra . Tribuna principale / Tribuna: Generalmente costano da 80 a oltre 150 € .

Generalmente costano da . Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi vanno da 200 a oltre 350 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore / settori agli angoli (per esempio, Anillo Fondo Sur / Norte): I prezzi partono da circa 115-145 € .

I prezzi partono da circa . Posti lungo le linee laterali / Preferencia: Di solito costano tra 250 e 320 € .

Di solito costano tra . Posti premium in tribuna principale e in curva: Generalmente costano da 400 a oltre 850 €.

Elche-Atlético Madrid di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Elche e Atlético Madrid

Nelle ultime cinque partite di Liga, l’Elche ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è il 3-0 sul Rayo Vallecano del 24 ottobre; nella stessa serie di incontri ha battuto anche l’Espanyol per 3-1. I pareggi contro Villarreal e Celta Vigo, insieme alla sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid, mostrano però una squadra che ha faticato a trovare continuità. In queste cinque partite l’Elche ha segnato sette goal e ne ha subiti sei.

L’Atlético Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, pareggiando l’altra. Nell’incontro più recente, il 24 ottobre, ha battuto 1-0 il Deportivo de A Coruna in Liga; ha inoltre sconfitto 2-0 il Manchester United in Champions League. Il pareggio per 1-1 sul campo del VfB Stuttgart è stato l’unico incontro di questa serie in cui non ha conquistato la vittoria. L’Atlético ha segnato cinque goal e ne ha subiti due in queste cinque partite, mantenendo uno dei migliori rendimenti difensivi in Spagna.

Elche-Atlético Madrid: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Liga il 22 aprile 2026, quando l’Elche ha vinto 3-2 all’Estadio Martínez Valero. Il bilancio degli ultimi cinque confronti registrati è piuttosto equilibrato: due vittorie per l’Elche, due per l’Atlético e un pareggio. Il risultato più netto ottenuto dall’Atlético in questa serie è stato il 4-0 sul campo dell’Elche in Coppa del Re nel gennaio 2025.