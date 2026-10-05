Come acquistare i biglietti per El Clasico 2026: biglietti per Barcellona-Real Madrid, informazioni sulla partita del 25 ottobre, Liga e altro ancora

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Quando si gioca il prossimo El Clásico?

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per El Clásico

Poiché El Clásico è la partita con la domanda più alta in assoluto nel calcio per club, la distribuzione dei biglietti segue un rigido sistema di priorità attraverso i canali ufficiali dei club prima di arrivare ai mercati secondari:

Finestre riservate ai membri ufficiali dei club: Entrambi i club danno priorità ai propri membri ufficiali (Socios per il Real Madrid; Socios e Culés Premium per il Barcellona). Le finestre riservate ai membri ufficiali aprono all'incirca da 7 a 10 giorni prima del calcio d'inizio, lasciando una disponibilità estremamente limitata per la vendita al pubblico generale.

Vendita al pubblico generale: Gli eventuali posti standard rimasti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita sui portali ufficiali dei club (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Di solito si esauriscono in pochi secondi.

Mercati secondari: Per i viaggiatori internazionali o i tifosi che hanno perso le finestre ufficiali, piattaforme di rivendita affidabili come StubHub offrono un modo sicuro per acquistare biglietti digitali verificati con largo anticipo o fino al calcio d'inizio.

Pacchetti VIP & hospitality: Il modo più affidabile per garantirsi dei posti direttamente dai club senza code riservate ai membri. I biglietti VIP includono posti nel settore centrale del primo anello lungo il lato lungo del campo, accesso a lounge private dello stadio, catering gourmet e servizio bar gratuito.

Quanto costano i biglietti per El Clásico?

A causa di una domanda globale senza paragoni, El Clásico ha prezzi premium ben superiori a quelli delle normali partite della Liga:

Prezzo nominale : i biglietti standard a prezzo nominale partono da circa 120 € a 150 € per i posti nel secondo anello o dietro la porta (Fondos), fino ad arrivare a 350 €-500 € e oltre per le posizioni centrali più pregiate lungo il lato lungo del campo (Tribuna / Lateral).

Mercati secondari : su piattaforme come StubHub, i prezzi del mercato secondario oscillano in base al dynamic pricing. I biglietti d'ingresso sul mercato secondario in genere partono da 250 € a 350 €, mentre i posti migliori di Categoria 1 per sfide decisive per il titolo possono arrivare a 600 €-1.200 € e oltre.

VIP & hospitality : i pacchetti ufficiali per l'esperienza VIP vanno da 950 € a 2.500 € e oltre per posto, a seconda del settore dello stadio e dei servizi lounge inclusi.

Dove si gioca El Clásico?

Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabeu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947.

Il Bernabeu è uno degli stadi di calcio più famosi al mondo e ha ospitato la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in quattro occasioni (1957, 1969, 1980 e 2010), oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA 1982, in cui l'Italia ha battuto la Germania Ovest per 3-1.

Oltre al calcio, nel corso degli anni il Bernabeu ha ospitato anche molte leggende della musica internazionale e nazionale, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e, più recentemente, Taylor Swift durante il suo Eras Tour da record.

Camp Nou

Lo stadio Camp Nou è stato costruito nel 1957 come sostituto del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi del Barcellona.

All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capienza di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da palcoscenico anche a concerti di grandi artisti come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

In seguito alla recente ristrutturazione, la capienza è destinata a salire a 105.000 posti, il che lo renderà ancora una volta lo stadio più grande d'Europa per numero di posti a sedere e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.