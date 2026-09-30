L'Eintracht Francoforte affronta l'FC Köln venerdì 16 ottobre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Entrambi i club rappresentano tradizionali roccaforti del calcio in Germania e vantano tifoserie molto appassionate provenienti dalle regioni dell'Assia e del Nord Reno-Westfalia. I recenti precedenti tra le due squadre si sono rivelati molto combattuti, spesso conclusi con pareggi tirati o partite ricche di gol.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Eintracht Francoforte-FC Köln, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Eintracht Francoforte-FC Koeln di Bundesliga?

Eintracht Francoforte-FC Köln si gioca al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Bundesliga - Game Week 6 16 ott 2026 - 14:30 Deutsche Bank Park

Come acquistare i biglietti per Eintracht Francoforte-FC Koeln di Bundesliga?

Acquistare i biglietti per una partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e FC Köln dipende dal fatto che tu voglia sederti con i tifosi di casa al Deutsche Bank Park di Francoforte oppure nel settore ospiti con i sostenitori dell'FC Köln.

1. Biglietti ufficiali per il settore di casa (Eintracht Francoforte)

Priorità ai soci del club: l'Eintracht Francoforte conta oltre 160.000 membri e i biglietti per le partite vengono messi in vendita prima per i soci ufficiali del club tramite il portale ticket ufficiale. Per le gare ad alta richiesta, i biglietti vanno spesso esauriti già durante questa fase di prevendita.

Piattaforma ufficiale di rivendita (Ticketbörse): se la partita fa registrare il tutto esaurito o la vendita generale non è disponibile, l'opzione ufficiale più sicura è la Ticketbörse del club. Qui gli abbonati rimettono in vendita i posti che non utilizzano ai normali prezzi nominali. È accessibile direttamente all'interno del negozio ufficiale dei biglietti e la disponibilità cambia costantemente con l'avvicinarsi del giorno della partita.

2. Biglietti ufficiali per il settore ospiti (tifosi dell'FC Köln)

Quota settore ospiti: se vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente tramite il servizio ticket ufficiale dell'FC Köln.

Quanto costano i biglietti per Eintracht Francoforte-FC Koeln di Bundesliga?

Il costo dei biglietti per una partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e FC Köln al Deutsche Bank Park varia sensibilmente a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sulle piattaforme secondarie di rivendita.

1. Prezzi ufficiali nominali dei biglietti (vendita primaria e Ticketbörse)

Acquistando direttamente tramite il portale ufficiale dell'Eintracht Francoforte o il suo servizio ufficiale di rivendita (Ticketbörse), i prezzi seguono rigorosamente il listino standard per categoria:

Posti in piedi (Stehplatz / Nordwestkurve): circa 15-20 €

Posti a sedere standard (categorie 3-5): circa 30-60 €

Categoria 1 e posti premium (tribuna centrale e tribuna opposta): circa 65-90 €

Sconti giovani / ridotti: i biglietti ridotti offrono generalmente uno sconto di 5-15 € rispetto ai normali prezzi per adulti, a seconda del settore.

2. Prezzi dei biglietti sul mercato secondario

Quando le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti messi in vendita sulle piattaforme secondarie come StubHub fluttuano in base all'offerta, alla qualità del posto e alla domanda per la partita:

Prezzi di partenza: di solito partono da circa 95-100 € per posti base negli anelli superiori o nelle aree in piedi.

Prezzi medi dei biglietti: in genere variano tra 150 e 370 € per posti centrali con visuale laterale premium.

Eintracht Francoforte-FC Koeln di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Eintracht Francoforte e FC Koeln

L'Eintracht Francoforte ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un successo per 3-1 in Bundesliga sul campo del Mainz, con una doppietta di Can Uzun. In precedenza, il Francoforte è stato battuto 7-0 dal Brentford in un'amichevole precampionato e ha perso 1-4 contro l'Augsburg in campionato. Nelle cinque partite, il Francoforte ha segnato 20 gol e ne ha subiti 16, un bilancio che riflette sia la sua produzione offensiva sia la sua fragilità difensiva.

L'FC Köln ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e perse due nelle ultime cinque. L'ultima gara è terminata 1-1 in casa contro il Werder Brema, dopo la sconfitta per 1-4 in campionato contro lo Stoccarda. Il ruolino del Köln comprende anche una vittoria per 3-2 in Bundesliga contro l'Hoffenheim e un successo per 2-1 in DFB-Pokal sul campo del Würzburg. La squadra ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci in queste cinque sfide.

Eintracht Francoforte-FC Koeln: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club si è disputato il 5 aprile 2026 in Bundesliga, quando Francoforte e Köln hanno pareggiato 2-2 al Deutsche Bank Park. Prima di allora, il Köln aveva vinto 3-4 in casa propria nel novembre 2025. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, ciascuna squadra ha vinto una volta, con anche due pareggi registrati: tra i successi del Köln figurano un 3-0 nel febbraio 2023 e un 2-0 nel febbraio 2024.