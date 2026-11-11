Come acquistare i biglietti per Eintracht Francoforte-Werder Brema: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

L’Eintracht Francoforte ospita il Werder Brema sabato 5 Desember 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Il loro incontro di campionato più recente, nel gennaio 2026, è stato una sfida ricca di gol e colpi di scena, conclusa con un 3-3 al Weser-Stadion. Prima di quel pareggio, nell’agosto 2025, il Francoforte aveva battuto nettamente il Werder Brema per 4-1 al Deutsche Bank Park.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Eintracht Francoforte-Werder Brema, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Eintracht Francoforte-Werder Brema di Bundesliga?

Eintracht Francoforte-Werder Brema si gioca sabato 5 Desember 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Bundesliga - Game Week 12 5 dic 2026 - 12:30 Deutsche Bank Park

Come acquistare i biglietti di Eintracht Francoforte-Werder Brema di Bundesliga?

Queste sono le opzioni abituali per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Werder Brema:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: È possibile acquistare i biglietti direttamente sulle piattaforme ufficiali dell’Eintracht Francoforte, per i tifosi di casa e i posti destinati alla vendita generale, oppure dell’SV Werder Brema, per i posti riservati al settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare posti destinati alla vendita generale su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Eintracht Francoforte-Werder Brema di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Werder Brema variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): Generalmente costano da 18 € a 24 € .

Generalmente costano da . Anelli superiori e settori d’angolo (categorie 4 e 5): Di norma costano tra 35 € e 50 € .

Di norma costano tra . Posti premium e lungo le tribune laterali (categorie 1 e 2): Generalmente costano da 50 € a oltre 90 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti rivenduti negli anelli superiori o nei settori d’angolo: Generalmente partono da circa 70 € a 95 € .

Generalmente partono da circa . Posti rivenduti lungo le tribune laterali o negli anelli inferiori: Costano tra 180 € e 275 €.

Costano tra Pacchetti VIP e hospitality: Partono da oltre 800 €.

Eintracht Francoforte-Werder Brema di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Eintracht Francoforte-Werder Brema: Lo stato di forma

L’Eintracht Francoforte arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 in Bundesliga contro l’Hamburger SV, dopo un successo per 3-1 in DFB-Pokal contro lo stesso avversario la settimana precedente. Il punto più basso di questa serie è stata la sconfitta per 6-0 contro il RB Lipsia. Nelle cinque partite, il Francoforte ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto.

Il Werder Brema è stato più costante nelle ultime settimane, con tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente in campionato è una vittoria per 2-0 sul campo dell’Hoffenheim; ha inoltre battuto il Mainz 05 per 3-2 in trasferta. Le uniche note negative sono state l’eliminazione dalla DFB-Pokal con una sconfitta per 3-2 contro il Borussia Dortmund e il pareggio per 2-2 a Paderborn. In questo periodo il Werder ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Eintracht Francoforte-Werder Brema: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al gennaio 2026, quando la partita di Bundesliga sul campo del Werder è terminata 3-3. Prima di allora, nell’agosto 2025, il Francoforte aveva battuto il Werder per 4-1 al Deutsche Bank Park. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Francoforte ha vinto tre volte, a fronte di un pareggio e una vittoria del Werder. Le due squadre hanno segnato complessivamente 17 gol in queste partite.