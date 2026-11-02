L'Eintracht Frankfurt ospita l'Hoffenheim sabato 21 novembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Nel più recente confronto in campionato, il 24 gennaio 2026, l'Hoffenheim si è imposto 3-1 in trasferta al Deutsche Bank Park. In precedenza, nella Bundesliga 2025–26, il Frankfurt aveva dimostrato la propria superiorità vincendo 3-1 in casa dell'Hoffenheim a Sinsheim.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Eintracht Frankfurt-Hoffenheim, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Eintracht Frankfurt-Hoffenheim di Bundesliga?

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim si gioca sabato 21 novembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Bundesliga - Game Week 10 21 nov 2026 - 09:30 Deutsche Bank Park

Come acquistare i biglietti di Eintracht Frankfurt-Hoffenheim di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Eintracht Frankfurt e Hoffenheim, puoi valutare diverse opzioni in base alla disponibilità e alle tue preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale dell'Eintracht Frankfurt o sul portale ufficiale di biglietteria del TSG Hoffenheim. È il modo più sicuro e affidabile per ottenere biglietti al prezzo nominale.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Eintracht Frankfurt-Hoffenheim di Bundesliga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra Eintracht Frankfurt e Hoffenheim, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): Il prezzo è generalmente compreso tra 18 € e 24 € nei settori standard riservati ai tifosi di casa.

Il prezzo è generalmente compreso tra nei settori standard riservati ai tifosi di casa. Anelli superiori e settori d'angolo (categorie 4 & 5): Il prezzo è solitamente compreso tra 35 € e 50 € per i posti a sedere standard.

Il prezzo è solitamente compreso tra per i posti a sedere standard. Posti a sedere nelle tribune laterali & categorie premium: I prezzi nominali aumentano in base alla tribuna e all'anello e, quando disponibili sul portale ufficiale di biglietteria del club, vanno generalmente da 55 € a oltre 90 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita per l'anello superiore / ingresso ordinario: I prezzi di partenza si aggirano tra 30 € e 45 € , a seconda della domanda e della visibilità del posto.

I prezzi di partenza si aggirano tra , a seconda della domanda e della visibilità del posto. Rivendita per l'anello inferiore & le tribune laterali (Gegentribüne / Haupttribüne): I posti nelle posizioni migliori costano generalmente da 110 € a oltre 200 € a biglietto.

I posti nelle posizioni migliori costano generalmente da a biglietto. Pacchetti VIP & hospitality: Le esperienze hospitality premium per il giorno della partita possono superare i 1.000 €, a seconda dell'accesso alle lounge e dei servizi inclusi.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim: La forma delle squadre

L'Eintracht Frankfurt arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha battuto 1-0 il Colonia in Bundesliga, dopo la pesante sconfitta per 6-0 contro l'RB Lipsia. In precedenza aveva pareggiato 2-2 a Friburgo e vinto 3-1 in casa del Mainz. In queste cinque partite ha segnato 10 goal e ne ha subiti 10.

Il bilancio recente dell'Hoffenheim è di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria è arrivata domenica contro il Borussia Mönchengladbach, dopo due sconfitte consecutive in Bundesliga contro Hamburger SV e Paderborn e quelle in Europa League contro Beşiktaş e OFI Creta. In questo periodo la squadra ospite ha segnato sette goal e ne ha subiti 11.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale a gennaio 2026, quando l'Hoffenheim ha vinto 3-1 al Deutsche Bank Park. Prima di allora, nell'agosto 2025, il Frankfurt si era imposto 3-1 in trasferta a Sinsheim. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga tra le due squadre, il Frankfurt ha ottenuto tre vittorie e l'Hoffenheim una, con un pareggio e 18 goal complessivi.