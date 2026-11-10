Come acquistare i biglietti per Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund: prezzi per la Coppa di Germania, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

L'Eintracht Frankfurt ospita il Borussia Dortmund martedì 1 Desember 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 24 ottobre 2026, quando il Borussia Dortmund ha vinto 1-0 in casa in Bundesliga. I precedenti scontri a eliminazione diretta in questa competizione sono stati equilibrati: tra questi, una sfida di DFB-Pokal nell'ottobre 2025 terminata 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund di DFB-Pokal?

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund si gioca martedì 1 Desember 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

DFB Pokal - 1/8 2 dic 2026 - 14:45 Deutsche Bank Park

Come acquistare i biglietti per Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund di DFB-Pokal?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di DFB-Pokal tra Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sui portali ufficiali dei due club: Eintracht Frankfurt (per i tifosi di casa e per la vendita al pubblico, secondo la disponibilità) e Borussia Dortmund (per i posti riservati al settore ospiti).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di DFB-Pokal quando quelli disponibili nei canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund di DFB-Pokal?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di DFB-Pokal tra Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (settori con posti in piedi sicuri / settori ultras) : da 20 a 30 €

: da 20 a 30 € Anello inferiore / settori con posti a sedere standard : da 40 a 75 €

: da 40 a 75 € Posti premium / tribuna principale: da 80 a 120 € e oltre

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti standard negli anelli superiore e inferiore: da 90 a 180 €

da 90 a 180 € Posti premium a bordo campo o vicini alle aree VIP: da 200 a 400 € e oltre

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund di DFB-Pokal: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund

L'Eintracht Frankfurt ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali e ne ha perse due. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 contro l'Hamburger SV in Bundesliga il 1° novembre. In precedenza, nello stesso periodo, il Francoforte aveva subito una pesante sconfitta per 6-0 contro l'RB Leipzig, reagendo poi con una vittoria per 1-0 in campionato contro l'FC Köln. Nelle cinque partite, l'Eintracht Frankfurt ha segnato dodici gol e ne ha subiti otto.

Il Borussia Dortmund ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un pareggio per 2-2 in casa dell'FC Bayern Monaco in Bundesliga. Prima, il Dortmund aveva battuto il Werder Bremen 3-2 in DFB-Pokal e vinto 1-0 contro l'Eintracht Frankfurt in campionato. Ha inoltre pareggiato 0-0 con l'Union Berlin. In queste cinque partite, il Dortmund ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 24 ottobre 2026, quando il Borussia Dortmund ha vinto 1-0 in casa in Bundesliga. Prima ancora, il Dortmund aveva battuto il Francoforte 3-2 in campionato nel maggio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Dortmund ha vinto tre volte e il Francoforte una, con un pareggio: il 3-3 in campionato al Deutsche Bank Park nel gennaio 2026. Una sfida di DFB-Pokal nell'ottobre 2025 è terminata 1-1.