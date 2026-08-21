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Come acquistare i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Eintracht Francoforte affronta l'Augsburg in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Eintracht Francoforte affronta l'Augsburg domenica 6 settembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

L'FC Augsburg arriva a Francoforte dopo una serie di risultati contrastanti nel pre-campionato, determinato a trovare continuità nella propria stagione interna. I recenti confronti tra i due club hanno prodotto sfide molto equilibrate, compreso l'1-1 del precedente incrocio di campionato nell'aprile 2026.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga?

L'Eintracht Francoforte ospita l'Augsburg al Deutsche Bank Park di Francoforte, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.

crest
Bundesliga - Game Week 2
Deutsche Bank Park

Come acquistare i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga?

Per assicurarti i biglietti per la partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e FC Augsburg al Deutsche Bank Park, segui i canali ufficiali di vendita primaria e secondaria qui sotto:

1. Portale ufficiale biglietti dell'Eintracht Francoforte (vendita primaria)

  • Sito ufficiale: Acquista i biglietti direttamente attraverso il Ticketshop ufficiale dell'Eintracht Francoforte.
  • Priorità per i membri del club: I membri ufficiali dell'Eintracht Francoforte ricevono accesso prioritario durante una finestra di prevendita dedicata prima che i biglietti vengano messi in vendita al pubblico generale.
  • Vendita generale: Gli eventuali biglietti rimasti dopo la prevendita per i membri vengono resi disponibili online per l'acquisto generale.

2. Settore ospiti (tifosi dell'FC Augsburg)

  • Ticketshop dell'FC Augsburg: I tifosi che sostengono l'FC Augsburg nel settore ospiti dovrebbero acquistare i biglietti direttamente tramite il Ticketshop ufficiale dell'FC Augsburg, dove i membri del club e gli abbonati hanno la priorità.

3. Rivendita ufficiale e piattaforme secondarie

  • Mercato ufficiale di rivendita (Eintracht Resale): Se la partita fa registrare il tutto esaurito, gli abbonati possono mettere legalmente in vendita i propri posti al prezzo nominale tramite la piattaforma ufficiale di scambio biglietti del club.
  • Marketplace secondari: Piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub offrono inserzioni se la vendita primaria non è disponibile.

Quanto costano i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale per le partite di Bundesliga dell'Eintracht Francoforte partono in genere da circa 18 € a 24 € per le aree in piedi e arrivano fino a 50 €-90 €+ per i settori con posti a sedere, con i membri ufficiali del club che ricevono l'accesso prioritario alla vendita primaria.

Prezzi della vendita primaria e dello scambio ufficiale

  • Biglietti in piedi (prima emissione): I normali biglietti in piedi costano generalmente circa 18 €-24 €.
  • Biglietti a sedere (prima emissione): Le categorie con posti a sedere variano tra 35 € e 90 € a seconda della categoria e della posizione.
  • Scambio biglietti del club: Se la vendita primaria va esaurita, gli abbonati che rivendono i loro posti nello scambio biglietti ufficiale del club li inseriscono al prezzo nominale più piccole commissioni di gestione.

Prezzi del mercato secondario

Sulle piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub, i posti in piedi di fascia d'ingresso o quelli negli anelli superiori partono generalmente da circa 60 €-75 €, mentre i posti premium a centrocampo e negli anelli inferiori vanno in genere da 100 € a 250 €+ a seconda della domanda di mercato.

Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Eintracht Francoforte e Augsburg

L'Eintracht Francoforte si presenta all'esordio in Bundesliga con un bilancio nel pre-campionato di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 7-0 contro il Brentford il 15 agosto, un risultato che ha scosso profondamente il club. Prima di allora, il Francoforte aveva vinto tre amichevoli consecutive, compreso un successo per 5-1 sull'FSV Francoforte e una vittoria per 2-0 contro l'Hull City. In quelle cinque partite, il Francoforte ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.

L'Augsburg ha chiuso il proprio pre-campionato con due vittorie, due sconfitte e un pareggio in cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro il Leeds United il 15 agosto. Nello stesso periodo ha anche ottenuto una vittoria per 3-2 sul Sassuolo e un travolgente 15-0 contro lo Schwaz. L'Augsburg ha segnato 21 gol in queste cinque partite e ne ha subiti 11.

SGE

SGE - Forma

HUL
V2-0
FSV
V5-1
BRE
S7-0
STT
V0-11
FCU
D3-3
Gol segnato (subito)
21/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FCA

FCA - Forma

SCH
V0-15
SAS
V3-2
LEE
S4-0
COT
V0-2
S04
V3-0
Gol segnato (subito)
23/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Eintracht Francoforte-Augsburg: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è chiuso sull'1-1, con l'Augsburg che ospitava il Francoforte in Bundesliga il 25 aprile 2026. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, il Francoforte è in vantaggio con due vittorie contro nessuna dell'Augsburg, mentre il bilancio è completato da tre pareggi. Il Francoforte ha segnato otto gol in queste cinque partite, mentre l'Augsburg ne ha segnati cinque.

Testa a testa

FrancofortePareggioAugsburg
2
3
0
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Francoforte badge
Francoforte
SGE
0
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FIN
7Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Eintracht Francoforte e Augsburg

Nell'attuale classifica di Bundesliga, l'Augsburg è primo mentre l'Eintracht Francoforte è sesto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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