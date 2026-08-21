L'Eintracht Francoforte affronta l'Augsburg domenica 6 settembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.
L'FC Augsburg arriva a Francoforte dopo una serie di risultati contrastanti nel pre-campionato, determinato a trovare continuità nella propria stagione interna. I recenti confronti tra i due club hanno prodotto sfide molto equilibrate, compreso l'1-1 del precedente incrocio di campionato nell'aprile 2026.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga?
L'Eintracht Francoforte ospita l'Augsburg al Deutsche Bank Park di Francoforte, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.
Come acquistare i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga?
Per assicurarti i biglietti per la partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e FC Augsburg al Deutsche Bank Park, segui i canali ufficiali di vendita primaria e secondaria qui sotto:
1. Portale ufficiale biglietti dell'Eintracht Francoforte (vendita primaria)
- Sito ufficiale: Acquista i biglietti direttamente attraverso il Ticketshop ufficiale dell'Eintracht Francoforte.
- Priorità per i membri del club: I membri ufficiali dell'Eintracht Francoforte ricevono accesso prioritario durante una finestra di prevendita dedicata prima che i biglietti vengano messi in vendita al pubblico generale.
- Vendita generale: Gli eventuali biglietti rimasti dopo la prevendita per i membri vengono resi disponibili online per l'acquisto generale.
2. Settore ospiti (tifosi dell'FC Augsburg)
- Ticketshop dell'FC Augsburg: I tifosi che sostengono l'FC Augsburg nel settore ospiti dovrebbero acquistare i biglietti direttamente tramite il Ticketshop ufficiale dell'FC Augsburg, dove i membri del club e gli abbonati hanno la priorità.
3. Rivendita ufficiale e piattaforme secondarie
- Mercato ufficiale di rivendita (Eintracht Resale): Se la partita fa registrare il tutto esaurito, gli abbonati possono mettere legalmente in vendita i propri posti al prezzo nominale tramite la piattaforma ufficiale di scambio biglietti del club.
- Marketplace secondari: Piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub offrono inserzioni se la vendita primaria non è disponibile.
Quanto costano i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga?
I prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale per le partite di Bundesliga dell'Eintracht Francoforte partono in genere da circa 18 € a 24 € per le aree in piedi e arrivano fino a 50 €-90 €+ per i settori con posti a sedere, con i membri ufficiali del club che ricevono l'accesso prioritario alla vendita primaria.
Prezzi della vendita primaria e dello scambio ufficiale
- Biglietti in piedi (prima emissione): I normali biglietti in piedi costano generalmente circa 18 €-24 €.
- Biglietti a sedere (prima emissione): Le categorie con posti a sedere variano tra 35 € e 90 € a seconda della categoria e della posizione.
- Scambio biglietti del club: Se la vendita primaria va esaurita, gli abbonati che rivendono i loro posti nello scambio biglietti ufficiale del club li inseriscono al prezzo nominale più piccole commissioni di gestione.
Prezzi del mercato secondario
Sulle piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub, i posti in piedi di fascia d'ingresso o quelli negli anelli superiori partono generalmente da circa 60 €-75 €, mentre i posti premium a centrocampo e negli anelli inferiori vanno in genere da 100 € a 250 €+ a seconda della domanda di mercato.
Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Eintracht Francoforte e Augsburg
L'Eintracht Francoforte si presenta all'esordio in Bundesliga con un bilancio nel pre-campionato di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 7-0 contro il Brentford il 15 agosto, un risultato che ha scosso profondamente il club. Prima di allora, il Francoforte aveva vinto tre amichevoli consecutive, compreso un successo per 5-1 sull'FSV Francoforte e una vittoria per 2-0 contro l'Hull City. In quelle cinque partite, il Francoforte ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.
L'Augsburg ha chiuso il proprio pre-campionato con due vittorie, due sconfitte e un pareggio in cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro il Leeds United il 15 agosto. Nello stesso periodo ha anche ottenuto una vittoria per 3-2 sul Sassuolo e un travolgente 15-0 contro lo Schwaz. L'Augsburg ha segnato 21 gol in queste cinque partite e ne ha subiti 11.
Eintracht Francoforte-Augsburg: i precedenti recenti
L'incrocio più recente tra queste due squadre si è chiuso sull'1-1, con l'Augsburg che ospitava il Francoforte in Bundesliga il 25 aprile 2026. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, il Francoforte è in vantaggio con due vittorie contro nessuna dell'Augsburg, mentre il bilancio è completato da tre pareggi. Il Francoforte ha segnato otto gol in queste cinque partite, mentre l'Augsburg ne ha segnati cinque.
Testa a testa
Classifica di Eintracht Francoforte e Augsburg
Nell'attuale classifica di Bundesliga, l'Augsburg è primo mentre l'Eintracht Francoforte è sesto.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
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V
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V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
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|3
|+9
|10
D
V
V
V
|4
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|2
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|+5
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|+5
|7
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|0
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V
D
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|2
|9
|5
|+4
|6
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V
S
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|4
|1
|2
|1
|9
|10
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|5
D
V
S
D
|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
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|5
D
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|2
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|5
|-2
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|3
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|-3
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S
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|4
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|3
|2
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|-11
|3
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|4
|0
|1
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|1
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|0
|0
|4
|6
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|0
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