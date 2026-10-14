L’Eintracht Francoforte ospita l’Amburgo domenica 1° novembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Il loro più recente confronto nella massima serie risale a maggio 2026, quando l’Amburgo ha conquistato una vittoria di misura per 2-1 in trasferta al Deutsche Bank Park. Prima di quella sfida, le due squadre avevano pareggiato 1-1 in una combattuta gara di campionato nel dicembre 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Eintracht Francoforte-Amburgo, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Eintracht Francoforte-Amburgo di Bundesliga?

Eintracht Francoforte-Amburgo si gioca domenica 1° novembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Bundesliga - Game Week 8 1 nov 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Come acquistare i biglietti di Eintracht Francoforte-Amburgo di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Amburgo al Deutsche Bank Park, puoi valutare queste opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti al prezzo nominale è utilizzare i portali di vendita online ufficiali dell’Eintracht Francoforte o dell’Amburgo, dove soci e abbonati hanno solitamente accesso anticipato.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita, come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Eintracht Francoforte-Amburgo di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Amburgo variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): da 18 a 24 € per i settori dietro le porte.

Posti a sedere di categoria 4 e 5 (anelli superiori e angoli): da 35 a 50 € per posti con visuale standard più lontani dal campo.

Posti a sedere di categoria 2 e 3 (tribune laterali standard): da 50 a 75 € per posti a media altezza lungo i lati del campo.

Posti di categoria 1 e premium (settori centrali degli anelli inferiori): da 75 a oltre 90 € per una visuale centrale ottimale vicino alla linea di metà campo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Posti più economici (anelli superiori / ingresso ordinario): da 60 a oltre 110 € a seconda della disponibilità dei biglietti e della domanda.

Posti a sedere nelle tribune laterali e nelle posizioni migliori: da 110 a oltre 250 € per angolazioni migliori e visuali centrali.

Pacchetti VIP e hospitality:da 250 a oltre 500 € a partita, con accesso alle lounge riservate e servizio di ristorazione premium.

Eintracht Francoforte-Amburgo di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Eintracht Francoforte-Amburgo: lo stato di forma

Il Francoforte arriva a questa partita dopo un periodo dai risultati alterni: una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare di Bundesliga, oltre a una netta vittoria contro l’SC St. Toenis in DFB-Pokal. La sua partita di campionato più recente si è conclusa con un 2-2 contro il Friburgo, mentre a inizio settembre ha perso 4-1 contro l’Augsburg. La vittoria per 1-3 sul campo del Mainz resta la sua prestazione più convincente in campionato in questo periodo. Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Francoforte ha segnato 17 goal e ne ha subiti 12: numeri che riflettono sia la sua produzione offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva.

Lo stato di forma dell’Amburgo è preoccupante. Ha vinto solo una delle ultime quattro partite di Bundesliga, mentre le sconfitte contro RB Lipsia (5-0), Mainz (5-0) e Borussia Dortmund (2-0) hanno messo in evidenza gravi problemi sia in attacco sia in difesa. L’unica nota positiva è stata la vittoria per 2-1 contro il Colonia nella quinta giornata. Il successo per 3-0 contro l’SC Verl in DFB-Pokal ha dato un po’ di sollievo, ma l’Amburgo ha subito 12 goal soltanto nelle ultime quattro gare di Bundesliga.

Eintracht Francoforte-Amburgo: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale a maggio 2026, quando l’Amburgo ha vinto 2-1 al Deutsche Bank Park in Bundesliga. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 ad Amburgo nel dicembre 2025. Nei cinque precedenti registrati, l’Amburgo conta due vittorie, così come il Francoforte, e un pareggio. Anche i goal sono stati distribuiti in modo abbastanza equilibrato nelle varie sfide.