Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoFrancoforte
Deutsche Bank Park
team-logoAmburgo
Book Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Eintracht Francoforte-Amburgo: prezzi, informazioni sulla partita di Bundesliga, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Francoforte
Amburgo
Bundesliga

L’Eintracht Francoforte affronta l’Amburgo in Bundesliga. Ecco come acquistare i biglietti.

L’Eintracht Francoforte ospita l’Amburgo domenica 1° novembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Il loro più recente confronto nella massima serie risale a maggio 2026, quando l’Amburgo ha conquistato una vittoria di misura per 2-1 in trasferta al Deutsche Bank Park. Prima di quella sfida, le due squadre avevano pareggiato 1-1 in una combattuta gara di campionato nel dicembre 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Eintracht Francoforte-Amburgo, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Eintracht Francoforte-Amburgo di Bundesliga?

Eintracht Francoforte-Amburgo si gioca domenica 1° novembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

crest
Bundesliga - Game Week 8
Deutsche Bank Park

Come acquistare i biglietti di Eintracht Francoforte-Amburgo di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Amburgo al Deutsche Bank Park, puoi valutare queste opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti al prezzo nominale è utilizzare i portali di vendita online ufficiali dell’Eintracht Francoforte o dell’Amburgo, dove soci e abbonati hanno solitamente accesso anticipato.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita, come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Eintracht Francoforte-Amburgo di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Amburgo variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti in piedi (Stehplatz): da 18 a 24 € per i settori dietro le porte.
  • Posti a sedere di categoria 4 e 5 (anelli superiori e angoli): da 35 a 50 € per posti con visuale standard più lontani dal campo.
  • Posti a sedere di categoria 2 e 3 (tribune laterali standard): da 50 a 75 € per posti a media altezza lungo i lati del campo.
  • Posti di categoria 1 e premium (settori centrali degli anelli inferiori): da 75 a oltre 90 € per una visuale centrale ottimale vicino alla linea di metà campo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

  • Posti più economici (anelli superiori / ingresso ordinario):da 60 a oltre 110 € a seconda della disponibilità dei biglietti e della domanda.
  • Posti a sedere nelle tribune laterali e nelle posizioni migliori:da 110 a oltre 250 € per angolazioni migliori e visuali centrali.
  • Pacchetti VIP e hospitality:da 250 a oltre 500 € a partita, con accesso alle lounge riservate e servizio di ristorazione premium.

Eintracht Francoforte-Amburgo di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Eintracht Francoforte-Amburgo: lo stato di forma

Il Francoforte arriva a questa partita dopo un periodo dai risultati alterni: una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare di Bundesliga, oltre a una netta vittoria contro l’SC St. Toenis in DFB-Pokal. La sua partita di campionato più recente si è conclusa con un 2-2 contro il Friburgo, mentre a inizio settembre ha perso 4-1 contro l’Augsburg. La vittoria per 1-3 sul campo del Mainz resta la sua prestazione più convincente in campionato in questo periodo. Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Francoforte ha segnato 17 goal e ne ha subiti 12: numeri che riflettono sia la sua produzione offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva.

Lo stato di forma dell’Amburgo è preoccupante. Ha vinto solo una delle ultime quattro partite di Bundesliga, mentre le sconfitte contro RB Lipsia (5-0), Mainz (5-0) e Borussia Dortmund (2-0) hanno messo in evidenza gravi problemi sia in attacco sia in difesa. L’unica nota positiva è stata la vittoria per 2-1 contro il Colonia nella quinta giornata. Il successo per 3-0 contro l’SC Verl in DFB-Pokal ha dato un po’ di sollievo, ma l’Amburgo ha subito 12 goal soltanto nelle ultime quattro gare di Bundesliga.

SGE

SGE - Forma

FCA
S1-4
M05
V1-3
SCF
D2-2
EBS
V4-0
RBL
S6-0
Gol segnato (subito)
10/13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
HSV

HSV - Forma

M05
S0-5
RBL
S5-0
KOE
V2-1
FCK
V2-0
TSG
V2-3
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Eintracht Francoforte-Amburgo: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale a maggio 2026, quando l’Amburgo ha vinto 2-1 al Deutsche Bank Park in Bundesliga. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 ad Amburgo nel dicembre 2025. Nei cinque precedenti registrati, l’Amburgo conta due vittorie, così come il Francoforte, e un pareggio. Anche i goal sono stati distribuiti in modo abbastanza equilibrato nelle varie sfide.

Testa a testa

FrancofortePareggioAmburgo
2
2
1
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
Amburgo badge
Amburgo
HSV
2
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
3
Amburgo badge
Amburgo
HSV
0
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
2
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
0
Amburgo badge
Amburgo
HSV
0
FIN
7Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google