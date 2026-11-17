Il Derby County ospita il Bristol City mercoledì 9 dicembre 2026 al Pride Park di Derby.

Nell’ultimo confronto, disputato nel gennaio 2026, il Derby County ha ottenuto una netta vittoria per 5-0 in casa del Bristol City, all’Ashton Gate. Prima di quella pesante sconfitta, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al Pride Park nelle prime fasi della stagione 2025–26.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Derby County-Bristol City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Derby County-Bristol City di Championship?

Derby County-Bristol City si gioca al Pride Park di Derby mercoledì 9 dicembre 2026.

Championship - Game Week 20 9 dic 2026 - 14:45 Pride Park

Come acquistare i biglietti per Derby County-Bristol City di Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Derby County e Bristol City, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sulle piattaforme ufficiali di vendita di Derby County e Bristol City.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Derby County-Bristol City di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per Derby County-Bristol City di Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Costano generalmente tra 35 € e 45 € circa.

Costano generalmente tra circa. Biglietti ridotti e per ragazzi: Costano generalmente tra 12 € e 30 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Settori d’angolo e dietro le porte: Partono da circa 91 € a 104 € .

Partono da circa . Settori laterali e lungo il campo: Costano all’incirca tra 105 € e 132 € .

Costano all’incirca tra . Pacchetti hospitality e VIP: Partono da circa 130 €.

Derby County-Bristol City di Championship: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Derby County e Bristol City

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Derby County ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è una vittoria casalinga per 3-1 contro il Bolton Wanderers, arrivata dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo. In precedenza aveva perso 4-0 contro il Norwich City e 4-1 contro il Millwall. Nelle cinque partite, il Derby ha segnato cinque goal e ne ha subiti undici.

Il Bristol City ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima uscita ha perso 0-5 contro il Norwich City, dopo la sconfitta per 1-2 contro il Wolverhampton Wanderers. L’unica vittoria in questa serie è arrivata in casa del Bolton, battuto 3-2. Nelle cinque partite ha segnato tre goal e ne ha subiti nove.

Derby County-Bristol City: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al gennaio 2026, quando il Bristol City ha ospitato il Derby all’Ashton Gate e ha perso 0-5. Prima di allora, Derby e Bristol City avevano pareggiato 1-1 al Pride Park nell’agosto 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Derby ha vinto tre volte, il Bristol City una, mentre una partita è terminata in parità.