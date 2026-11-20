Il Deportivo de La Coruña ospita l’Athletic Bilbao domenica 13 dicembre 2026 all’Abanca-Riazor di La Coruña.

Deportivo de La Coruña e Athletic Bilbao condividono una lunga storia nel calcio spagnolo e, dalla nascita della Liga, si sono affrontati in numerose sfide nella massima serie. L’Athletic Bilbao ha storicamente mantenuto il suo posto nella Liga grazie anche a una filosofia unica, che prevede l’impiego esclusivo di giocatori della regione basca. Il Deportivo, invece, ha trascorso anni a cercare di risalire dalle categorie inferiori del calcio spagnolo.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao nella Liga?

Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao si gioca domenica 13 dicembre 2026 all’Abanca-Riazor di La Coruña.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Come acquistare i biglietti per Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao nella Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Deportivo de La Coruña e Athletic Bilbao:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Deportivo de La Coruña: Per le partite disputate al Riazor, è possibile acquistare i biglietti direttamente sul portale ufficiale del Deportivo. Di solito vengono messi in vendita prima per i soci e poi per il pubblico, una settimana o pochi giorni prima della partita.

Per le partite disputate al Riazor, è possibile acquistare i biglietti direttamente sul portale ufficiale del Deportivo. Di solito vengono messi in vendita prima per i soci e poi per il pubblico, una settimana o pochi giorni prima della partita. Sito ufficiale dell’Athletic Club: Per le partite ospitate al San Mamés, i biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale dell’Athletic Bilbao. Il club adotta un rigido sistema di affiliazione per i soci (Socios), ma i posti rimasti disponibili per i non soci nelle partite di Liga vengono regolarmente messi in vendita online.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao nella Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Deportivo de La Coruña e Athletic Bilbao:

1. Canali ufficiali dei club

Dietro le porte e anelli superiori (Fondo / Pabellón): Generalmente tra 35 € e 60 € .

Generalmente tra . Tribune laterali (Categoria 1 / Tribuna): Solitamente tra 90 € e 150 € .

Solitamente tra . Palchi VIP e hospitality: Generalmente tra 250 € e oltre 400 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, ci si può rivolgere a piattaforme di rivendita come StubHub. Su queste piattaforme i prezzi dei biglietti variano in base alla domanda di mercato:

Rivendita di posti standard o nell’anello superiore: I prezzi partono solitamente da circa 100-140 € .

I prezzi partono solitamente da circa . Rivendita di posti lungo il campo o nell’anello inferiore: I prezzi sono spesso compresi tra 250 € e oltre 350 € .

I prezzi sono spesso compresi tra . Rivendita di pacchetti VIP e premium: I prezzi sono spesso compresi tra 350 € e oltre 500 €.

Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao nella Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao: Lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, il Deportivo de La Coruña ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa 0-0 contro l’Espanyol nella Liga, mentre il successo per 2-1 sull’Osasuna è stato il risultato migliore di questa serie. Il Deportivo ha anche battuto l’Auriense in Coppa del Re e pareggiato 1-1 con il Levante. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Atlético Madrid, che ha vinto 1-0.

L’Athletic Bilbao ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è l’1-1 contro l’Osasuna, arrivato dopo il successo per 2-1 sulla Real Sociedad nella Liga. La prestazione più convincente di questa serie è stata la vittoria per 4-0 sul Getafe; in Coppa del Re è arrivato anche un successo per 1-6 contro l’AE Prat. L’unica sconfitta è stata quella per 3-1 contro il Levante.

Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club è stato un’amichevole nel novembre 2018, terminata 2-2. Prima di allora, l’ultima sfida ufficiale risaliva all’aprile 2018 nella Liga, quando il Deportivo vinse 3-2 in trasferta al San Mamés dell’Athletic Bilbao. Negli ultimi cinque confronti diretti, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, con un pareggio. Da quella gara dell’aprile 2018 non si sono più affrontate in campionato.