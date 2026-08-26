Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Deportivo de A Coruna affronta il Siviglia mercoledì 16 settembre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruna.
Il Siviglia arriva a questa sfida con l'obiettivo di dare continuità al dominio mostrato a inizio stagione da capolista del campionato, mentre il Deportivo, a metà classifica, punta a sfruttare il fattore campo. Questo incontro rappresenta un altro capitolo della loro lunga rivalità nella massima serie spagnola, con entrambe le squadre a caccia di punti cruciali nelle prime fasi della stagione.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga?
Deportivo de A Coruna-Siviglia si gioca all'Abanca-Riazor di La Coruna. Controlla la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato nella tua zona.
Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga?
Per acquistare i biglietti per Deportivo de La Coruña-Sevilla, consulta le piattaforme ufficiali principali o i marketplace secondari verificati:
Piattaforme ufficiali dei club (fonte primaria)
- Portale ufficiale ticketing dell'RC Deportivo: Se la partita si gioca all'Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), acquista direttamente tramite il portale ticketing del sito ufficiale dell'RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). I biglietti per le partite casalinghe vengono generalmente messi in vendita per il pubblico generale da alcune settimane ad alcuni giorni prima del calcio d'inizio, dopo che i soci del club hanno avuto la priorità.
- Biglietterie dello stadio (taquillas): È inoltre possibile acquistare di persona i posti di ammissione generale ancora disponibili presso le biglietterie dello stadio ospitante nei giorni che precedono il match.
Piattaforme terze e aggregatori (mercato secondario)
Se i posti di ammissione generale ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni di rivendita.
Quanto costano i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga?
I prezzi dei biglietti per Deportivo de La Coruña-Siviglia variano a seconda che si acquistino tagliandi a prezzo nominale direttamente dai club o tramite marketplace di rivendita di terze parti.
Prezzi standard a prezzo nominale (biglietteria ufficiale)
I biglietti ufficiali di ammissione generale per la partita partono in genere da tariffe standard più basse se acquistati direttamente tramite il portale ticketing ufficiale del club ospitante o la biglietteria dello stadio:
- Categoria / posti standard: Circa da 30 € a 70 € per i posti generali dietro le porte o nei settori superiori.
- Tribuna centrale / posti premium: Generalmente da 70 € a 130 €+ a seconda della vicinanza al campo e della posizione centrale.
Prezzi del mercato secondario e della rivendita
Se la partita è molto richiesta o la vendita generale va esaurita, i prezzi sulle piattaforme di rivendita come StubHub riflettono la domanda dinamica del mercato:
- Rivendita base / economica: Intorno a 50 €-120 €.
- Prezzo medio di rivendita: Varia tra 120 €-270 €+ a seconda della posizione del posto, del ricarico del venditore e della domanda.
- Pacchetti VIP e hospitality: In genere variano da 200 € a 450 €+ per biglietto.
Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga: tutto quello che c'è da sapere
Forma di Deportivo de A Coruna e Siviglia
Nelle ultime cinque partite il Deportivo de A Coruna ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stato l'1-1 contro il Malaga in Liga il 24 agosto, dopo l'1-1 contro l'Elche della settimana precedente. L'unica vittoria in queste cinque partite è arrivata in amichevole contro il Genoa, battuto 1-0. La sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid in pre-stagione è stata l'unico ko. Il Deportivo ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, con entrambe le due uscite ufficiali chiuse in parità.
Nelle ultime cinque partite il Siviglia ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta. La squadra di Luis Garcia ha battuto l'Athletic Bilbao 3-1 in trasferta in Liga il 22 agosto, nel risultato più recente, e in precedenza aveva vinto 2-1 sul campo del Rayo Vallecano il 15 agosto. L'unica sconfitta è arrivata in amichevole contro il Bayer Leverkusen, un 2-1 dell'8 agosto. In pre-stagione il Siviglia ha vinto anche in trasferta contro FC Utrecht e NEC Nijmegen. Ha vinto entrambe le partite di Liga giocate finora in questa stagione.
Deportivo de A Coruna-Siviglia: precedenti recenti
L'ultimo confronto tra questi club risale alla Liga del 17 aprile 2018, quando il Deportivo ospitò il Siviglia e la partita finì 0-0 all'Abanca-Riazor. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Siviglia conta tre vittorie contro nessuna del Deportivo, con due pareggi. I successi del Siviglia comprendono un 4-2 e un 2-0, entrambi in casa propria, mentre il miglior risultato del Deportivo in questa serie è stata una sconfitta per 2-3 in casa nel novembre 2016.
Testa a testa
Classifica di Deportivo de A Coruna e Siviglia
Nell'attuale classifica della Liga, il Siviglia è primo, mentre il Deportivo de A Coruna è decimo.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S