Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Deportivo de A Coruna affronta il Siviglia mercoledì 16 settembre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruna.

Il Siviglia arriva a questa sfida con l'obiettivo di dare continuità al dominio mostrato a inizio stagione da capolista del campionato, mentre il Deportivo, a metà classifica, punta a sfruttare il fattore campo. Questo incontro rappresenta un altro capitolo della loro lunga rivalità nella massima serie spagnola, con entrambe le squadre a caccia di punti cruciali nelle prime fasi della stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga?

Deportivo de A Coruna-Siviglia si gioca all'Abanca-Riazor di La Coruna. Controlla la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato nella tua zona.

LaLiga - Game Week 6 16 set 2026 - 13:00 Abanca-Riazor

Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga?

Per acquistare i biglietti per Deportivo de La Coruña-Sevilla, consulta le piattaforme ufficiali principali o i marketplace secondari verificati:

Piattaforme ufficiali dei club (fonte primaria)

Portale ufficiale ticketing dell'RC Deportivo: Se la partita si gioca all'Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), acquista direttamente tramite il portale ticketing del sito ufficiale dell'RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). I biglietti per le partite casalinghe vengono generalmente messi in vendita per il pubblico generale da alcune settimane ad alcuni giorni prima del calcio d'inizio, dopo che i soci del club hanno avuto la priorità.

Biglietterie dello stadio (taquillas): È inoltre possibile acquistare di persona i posti di ammissione generale ancora disponibili presso le biglietterie dello stadio ospitante nei giorni che precedono il match.

Piattaforme terze e aggregatori (mercato secondario)

Se i posti di ammissione generale ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni di rivendita.

Quanto costano i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga?

I prezzi dei biglietti per Deportivo de La Coruña-Siviglia variano a seconda che si acquistino tagliandi a prezzo nominale direttamente dai club o tramite marketplace di rivendita di terze parti.

Prezzi standard a prezzo nominale (biglietteria ufficiale)

I biglietti ufficiali di ammissione generale per la partita partono in genere da tariffe standard più basse se acquistati direttamente tramite il portale ticketing ufficiale del club ospitante o la biglietteria dello stadio:

Categoria / posti standard: Circa da 30 € a 70 € per i posti generali dietro le porte o nei settori superiori.

Tribuna centrale / posti premium: Generalmente da 70 € a 130 €+ a seconda della vicinanza al campo e della posizione centrale.

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Se la partita è molto richiesta o la vendita generale va esaurita, i prezzi sulle piattaforme di rivendita come StubHub riflettono la domanda dinamica del mercato:

Rivendita base / economica: Intorno a 50 €-120 € .

Prezzo medio di rivendita: Varia tra 120 €-270 €+ a seconda della posizione del posto, del ricarico del venditore e della domanda.

Pacchetti VIP e hospitality: In genere variano da 200 € a 450 €+ per biglietto.

Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Deportivo de A Coruna e Siviglia

Nelle ultime cinque partite il Deportivo de A Coruna ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stato l'1-1 contro il Malaga in Liga il 24 agosto, dopo l'1-1 contro l'Elche della settimana precedente. L'unica vittoria in queste cinque partite è arrivata in amichevole contro il Genoa, battuto 1-0. La sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid in pre-stagione è stata l'unico ko. Il Deportivo ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, con entrambe le due uscite ufficiali chiuse in parità.

Nelle ultime cinque partite il Siviglia ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta. La squadra di Luis Garcia ha battuto l'Athletic Bilbao 3-1 in trasferta in Liga il 22 agosto, nel risultato più recente, e in precedenza aveva vinto 2-1 sul campo del Rayo Vallecano il 15 agosto. L'unica sconfitta è arrivata in amichevole contro il Bayer Leverkusen, un 2-1 dell'8 agosto. In pre-stagione il Siviglia ha vinto anche in trasferta contro FC Utrecht e NEC Nijmegen. Ha vinto entrambe le partite di Liga giocate finora in questa stagione.

Deportivo de A Coruna-Siviglia: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla Liga del 17 aprile 2018, quando il Deportivo ospitò il Siviglia e la partita finì 0-0 all'Abanca-Riazor. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Siviglia conta tre vittorie contro nessuna del Deportivo, con due pareggi. I successi del Siviglia comprendono un 4-2 e un 2-0, entrambi in casa propria, mentre il miglior risultato del Deportivo in questa serie è stata una sconfitta per 2-3 in casa nel novembre 2016.

Classifica di Deportivo de A Coruna e Siviglia

Nell'attuale classifica della Liga, il Siviglia è primo, mentre il Deportivo de A Coruna è decimo.