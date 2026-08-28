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Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Deportivo de La Coruna affronta il Real Betis nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Deportivo de A Coruna affronta il Real Betis mercoledì 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruna.

Le partite tra Deportivo e Real Betis vantano una ricca storia nei precedenti incontri della Liga, con i recenti testa a testa che mostrano sfide combattute tra le due squadre. L'ultima partita ufficiale tra i due club al Riazor si è conclusa con una vittoria per 1-0 del Real Betis il 12 febbraio 2018.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?

Deportivo de A Coruna-Real Betis si gioca all'Abanca-Riazor di La Coruna: controllate la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato nella vostra zona.

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LaLiga - Game Week 7
Abanca-Riazor

Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita tra Deportivo de La Coruña e Real Betis del 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor, ecco le principali opzioni:

  • Portale ufficiale di biglietteria dell'RC Deportivo: la fonte primaria più sicura per acquistare i biglietti delle partite casalinghe direttamente dal club ospitante. I biglietti vengono messi in vendita al pubblico generale alcune settimane prima della partita.
  • Biglietteria dello stadio Abanca-Riazor: il giorno della partita o nei giorni precedenti al match, i biglietti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie dello stadio di La Coruña, salvo disponibilità.
  • Quota ufficiale di biglietti per il settore ospiti del Real Betis: se tifate per la squadra ospite, i biglietti ufficiali per il settore ospiti vengono generalmente distribuiti dal Real Betis ai membri registrati del club e agli abbonati.
  • Marketplace secondari: piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita per l'accesso generale e pacchetti VIP hospitality, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Deportivo de La Coruña e Real Betis del 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor variano a seconda che si acquistino biglietti primari a prezzo nominale o opzioni del mercato secondario:

  • Fascia standard botteghino / primaria: i biglietti standard per il pubblico generale venduti direttamente dal Deportivo variano in genere tra 20 € e 50 €, a seconda del settore, per esempio anelli superiori dietro la porta oppure Tribuna centrale lungo la linea laterale.
  • Prezzo di partenza del mercato secondario: sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, gli annunci di rivendita partono da circa 45 € a 50 € per i posti di fascia base.
  • Prezzo medio di rivendita: i settori di fascia media e quelli più richiesti si attestano generalmente in media intorno a 140 € a 250 € sui marketplace aggregatori di biglietti.
  • Pacchetti VIP e hospitality: i posti premium con accesso lounge o posizione centrale nell'anello inferiore possono variare da 300 € a oltre 700 € a seconda del

Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Deportivo de A Coruna e Real Betis

Il Deportivo de A Coruna ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Le sue due gare di Liga in questa stagione sono entrambe terminate 1-1, la più recente con un pareggio contro il Malaga il 24 agosto dopo un precedente pareggio con l'Elche. L'unica vittoria nella serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Genoa, battuto 1-0, mentre la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid è stata l'unica della sequenza. Il Deportivo ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Il Real Betis ha vinto tre volte e perso una delle ultime cinque partite, con anche un pareggio nel bilancio. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga in trasferta sul Valencia il 25 agosto, dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro la Real Sociedad quattro giorni prima. Entrambe le partite ufficiali di questa stagione si sono concluse con una vittoria. Prima dell'inizio della stagione, il Betis ha pareggiato 2-2 con l'AFC Bournemouth e perso 1-0 contro l'Inter in amichevole, anche se ha anche battuto l'Arsenal 3-1 nel precampionato. Il Betis ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque nelle cinque partite.

COR

COR - Forma

MAL
D1-1
VAL
V3-1
VIL
V2-3
GET
D1-1
SEV
S0-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BET

BET - Forma

LEV
S5-2
RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Deportivo de A Coruna-Real Betis: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club è arrivato in Liga il 12 febbraio 2018, quando il Real Betis ha fatto visita all'Abanca-Riazor e ha vinto 1-0. Prima di allora, il Betis aveva vinto 2-1 in casa nel settembre 2017 e le due squadre avevano pareggiato 1-1 in un match di Liga sul campo del Deportivo nel marzo 2017. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Real Betis conta due vittorie contro l'unica del Deportivo, con un pareggio e un'ulteriore vittoria casalinga del Deportivo, un successo per 1-0 in un'amichevole precampionato nell'agosto 2019.

Testa a testa

Deportivo de A CorunaPareggioReal Betis
2
1
2
Amichevoli dei club
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FIN
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FIN
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
Coppa del Rey
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Deportivo de A Coruna e Real Betis

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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