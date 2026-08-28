Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Deportivo de A Coruna affronta il Real Betis mercoledì 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruna.
Le partite tra Deportivo e Real Betis vantano una ricca storia nei precedenti incontri della Liga, con i recenti testa a testa che mostrano sfide combattute tra le due squadre. L'ultima partita ufficiale tra i due club al Riazor si è conclusa con una vittoria per 1-0 del Real Betis il 12 febbraio 2018.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?
Deportivo de A Coruna-Real Betis si gioca all'Abanca-Riazor di La Coruna: controllate la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato nella vostra zona.
Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?
Per acquistare i biglietti per la partita tra Deportivo de La Coruña e Real Betis del 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor, ecco le principali opzioni:
- Portale ufficiale di biglietteria dell'RC Deportivo: la fonte primaria più sicura per acquistare i biglietti delle partite casalinghe direttamente dal club ospitante. I biglietti vengono messi in vendita al pubblico generale alcune settimane prima della partita.
- Biglietteria dello stadio Abanca-Riazor: il giorno della partita o nei giorni precedenti al match, i biglietti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie dello stadio di La Coruña, salvo disponibilità.
- Quota ufficiale di biglietti per il settore ospiti del Real Betis: se tifate per la squadra ospite, i biglietti ufficiali per il settore ospiti vengono generalmente distribuiti dal Real Betis ai membri registrati del club e agli abbonati.
- Marketplace secondari: piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita per l'accesso generale e pacchetti VIP hospitality, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.
Quanto costano i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?
I prezzi dei biglietti per la partita tra Deportivo de La Coruña e Real Betis del 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor variano a seconda che si acquistino biglietti primari a prezzo nominale o opzioni del mercato secondario:
- Fascia standard botteghino / primaria: i biglietti standard per il pubblico generale venduti direttamente dal Deportivo variano in genere tra 20 € e 50 €, a seconda del settore, per esempio anelli superiori dietro la porta oppure Tribuna centrale lungo la linea laterale.
- Prezzo di partenza del mercato secondario: sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, gli annunci di rivendita partono da circa 45 € a 50 € per i posti di fascia base.
- Prezzo medio di rivendita: i settori di fascia media e quelli più richiesti si attestano generalmente in media intorno a 140 € a 250 € sui marketplace aggregatori di biglietti.
- Pacchetti VIP e hospitality: i posti premium con accesso lounge o posizione centrale nell'anello inferiore possono variare da 300 € a oltre 700 € a seconda del
Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga: tutto quello che c'è da sapere
Forma di Deportivo de A Coruna e Real Betis
Il Deportivo de A Coruna ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Le sue due gare di Liga in questa stagione sono entrambe terminate 1-1, la più recente con un pareggio contro il Malaga il 24 agosto dopo un precedente pareggio con l'Elche. L'unica vittoria nella serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Genoa, battuto 1-0, mentre la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid è stata l'unica della sequenza. Il Deportivo ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.
Il Real Betis ha vinto tre volte e perso una delle ultime cinque partite, con anche un pareggio nel bilancio. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga in trasferta sul Valencia il 25 agosto, dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro la Real Sociedad quattro giorni prima. Entrambe le partite ufficiali di questa stagione si sono concluse con una vittoria. Prima dell'inizio della stagione, il Betis ha pareggiato 2-2 con l'AFC Bournemouth e perso 1-0 contro l'Inter in amichevole, anche se ha anche battuto l'Arsenal 3-1 nel precampionato. Il Betis ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque nelle cinque partite.
Deportivo de A Coruna-Real Betis: precedenti recenti
L'incontro più recente tra questi club è arrivato in Liga il 12 febbraio 2018, quando il Real Betis ha fatto visita all'Abanca-Riazor e ha vinto 1-0. Prima di allora, il Betis aveva vinto 2-1 in casa nel settembre 2017 e le due squadre avevano pareggiato 1-1 in un match di Liga sul campo del Deportivo nel marzo 2017. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Real Betis conta due vittorie contro l'unica del Deportivo, con un pareggio e un'ulteriore vittoria casalinga del Deportivo, un successo per 1-0 in un'amichevole precampionato nell'agosto 2019.
Testa a testa
Classifica di Deportivo de A Coruna e Real Betis
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S