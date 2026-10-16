Il Deportivo de A Coruna ospita l'Osasuna domenica 1° novembre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruna.

Il loro ultimo incontro ufficiale risale a dicembre 2021, in Copa del Rey: l'Osasuna vinse di misura per 2-1 in trasferta all'Estadio Abanca-Riazor. Prima di quella sfida di coppa, le due squadre si erano affrontate spesso sia in Liga sia in Segunda División, con un bilancio equilibrato negli ultimi precedenti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Deportivo de A Coruna-Osasuna, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Deportivo de A Coruna-Osasuna di Liga?

Deportivo de A Coruna-Osasuna si gioca domenica 1° novembre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruna.

LaLiga - Game Week 11 2 nov 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Osasuna di Liga?

Se vuoi acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra Deportivo de A Coruña e Osasuna all'Estadio Abanca-Riazor, hai diverse possibilità:

1. Canali ufficiali del club

Puoi consultare il sito ufficiale o il portale biglietti dell'RC Deportivo per la vendita diretta, le quote riservate ai soci e gli aggiornamenti della biglietteria in prossimità della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Deportivo de A Coruna-Osasuna di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Deportivo de A Coruña e Osasuna variano a seconda che vengano acquistati direttamente dal club o tramite piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Ingresso ordinario e anelli superiori (Fondo / Pabellón / Marathón): da 30 a 70 € per i posti standard dietro le porte o nei settori più alti delle tribune.

Tribuna principale e posti laterali (Tribuna / Preferencia): da 70 a oltre 130 €, a seconda della vicinanza al centro e della fila rispetto al campo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti economici e nell'anello superiore in rivendita: da 50 a 120 € come fascia di prezzo iniziale sulle piattaforme di scambio dei biglietti.

Posti nella fascia media del mercato di rivendita: da 120 a oltre 270 € a seconda dei rincari applicati dai venditori, della domanda e del settore scelto.

Pacchetti VIP e hospitality:da 200 a oltre 450 € a biglietto per esperienze esclusive nel giorno della partita.

Deportivo de A Coruna-Osasuna di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Deportivo de A Coruna e Osasuna

Il Deportivo de A Coruna ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga. L'ultima è terminata 1-1 contro il Real Betis il 20 settembre; in precedenza aveva pareggiato 1-1 anche con il Getafe. Le vittorie sono arrivate contro il Villarreal, battuto 3-2 in trasferta, e il Valencia, superato 3-1 in casa. In questo periodo, il Deportivo ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

L'Osasuna ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Il risultato più recente è l'1-1 in trasferta contro il Rayo Vallecano del 19 settembre, ma nelle partite precedenti ha perso 4-0 contro l'Atletico Madrid e 2-0 contro l'Espanyol. L'unica vittoria in questo periodo è arrivata il 31 agosto, per 1-0 contro il Getafe. Nelle cinque partite, l'Osasuna ha segnato quattro goal e ne ha subiti otto.

Deportivo de A Coruna-Osasuna: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Copa del Rey il 16 dicembre 2021, quando l'Osasuna ha vinto 2-1 all'Abanca-Riazor. Prima di allora, l'Osasuna aveva battuto il Deportivo 2-1 in Segunda División nell'aprile 2019, mentre il Deportivo aveva vinto 2-0 la gara d'andata nel novembre 2018. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Osasuna ha ottenuto due vittorie, tante quante il Deportivo, e c'è stato un pareggio.