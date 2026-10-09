Il Deportivo de La Coruña affronta il Levante sabato 17 ottobre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruña.

Entrambi i club condividono una recente storia competitiva, essendosi affrontati nella seconda divisione spagnola prima del loro ritorno nel calcio di vertice. Nei loro più recenti incroci di campionato durante la stagione 2024-25 di Segunda División, il Levante ha ottenuto la vittoria in entrambe le partite, compreso un successo esterno per 2-1 al Riazor.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo de La Coruña-Levante, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Deportivo de A Coruna-Levante in Liga?

Deportivo de A Coruña-Levante si gioca all'Abanca-Riazor di La Coruña sabato 17 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 9 16 ott 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Levante in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita tra Deportivo de A Coruña e Levante all'Estadio Abanca-Riazor, segui queste opzioni ufficiali e verificate:

Portale ufficiale ticketing dell'RC Deportivo : vai direttamente sulla piattaforma ufficiale di ticketing dell'RC Deportivo (ticketing.rcdeportivo.es). I posti vengono generalmente messi a disposizione dei non soci più vicino alla data della partita, dopo che gli abbonati hanno confermato o liberato i propri posti. Biglietteria dell'Estadio Abanca-Riazor : puoi acquistare i biglietti di persona direttamente alle biglietterie dello stadio di A Coruña nei giorni precedenti alla partita, in base alla disponibilità dei posti. Piattaforme di biglietti secondarie : se il portale ufficiale esaurisce i posti, biglietti standard e posti VIP possono essere trovati su piattaforme secondarie come StubHub .

Quanto costano i biglietti per Deportivo de A Coruna-Levante in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Deportivo de A Coruña e Levante all'Estadio Abanca-Riazor variano a seconda che si acquistino biglietti primari a prezzo nominale o opzioni di rivendita:

Fascia standard biglietteria / primaria : i biglietti a prezzo nominale per il pubblico generale venduti direttamente dall'RC Deportivo in genere vanno da 20 € a 50 € a seconda del settore, per esempio gli spalti alti dietro la porta rispetto ai posti centrali laterali in Tribuna. Pacchetti VIP & hospitality : le opzioni premium con accesso lounge o collocazione centrale nell'anello inferiore vanno da 300 € a oltre 600 € . Prezzo di partenza sul mercato secondario : i biglietti di rivendita su piattaforme secondarie come StubHub partono generalmente da circa 40 € a 85 € per i posti d'ingresso. I settori di fascia media e quelli laterali hanno una media di circa 120 € a 220 € .

Deportivo de A Coruna-Levante in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Deportivo de A Coruna-Levante: stato di forma

Il Deportivo de A Coruña ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 0-1 contro il Siviglia del 16 settembre, che ha interrotto una serie precedente senza sconfitte. In precedenza, in questo parziale, ha battuto il Villarreal 3-2 in trasferta e il Valencia 3-1 all'Abanca-Riazor. Nelle cinque gare, il Deportivo ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

Il Levante ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Il risultato più recente è stato il ko casalingo per 2-4 contro il Barcellona del 13 settembre, e in precedenza nel parziale ha perso anche 3-0 contro l'Espanyol. Il miglior risultato è stato il successo casalingo per 5-2 sul Real Betis del 29 agosto. Il Levante ha segnato sette gol e ne ha incassati undici in queste cinque partite.

Deportivo de A Coruna-Levante: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale a gennaio 2026, quando il Levante vinse 1-2 all'Abanca-Riazor in Segunda Division. Prima di allora, il Levante aveva vinto anche la gara di andata nell'ottobre 2024, battendo il Deportivo 2-1 in casa. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Levante ha vinto due volte, il Deportivo ha vinto due volte e una partita è terminata in parità, un 2-2 all'Abanca-Riazor nel gennaio 2018 in Liga.