Il Deportivo La Coruña ospita il Barcellona domenica 29 novembre 2026 all’Abanca-Riazor di La Coruña.

Uno degli scontri diretti più significativi degli ultimi anni risale all’aprile 2018, quando all’Abanca-Riazor il Barcellona vinse 4-2 grazie anche a una tripletta di Lionel Messi. Andando più indietro, risultati come l’8-0 ottenuto dal Barcellona nell’aprile 2016 mostrano con quali ampi margini la squadra catalana si sia imposta storicamente in questa sfida.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Deportivo La Coruña-Barcellona, dai canali di vendita ai prezzi.

Quando si gioca Deportivo La Coruña-Barcellona di Liga?

Deportivo La Coruña-Barcellona si gioca domenica 29 novembre 2026 all’Abanca-Riazor di La Coruña.

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Come acquistare i biglietti per Deportivo La Coruña-Barcellona di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Deportivo La Coruña e Barcellona all’Abanca-Riazor, puoi valutare queste opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Consulta i siti ufficiali del Deportivo La Coruña e del Barcellona per verificare la vendita diretta dei biglietti, le quote riservate ai soci e la disponibilità presso le biglietterie.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le quote della vendita diretta sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Deportivo La Coruña-Barcellona di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Deportivo La Coruña e Barcellona:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard / settori dietro le porte: I prezzi vanno generalmente da circa 39 € a 70 € .

I prezzi vanno generalmente da circa . Tribune laterali e centrali (categoria 1 / laterale): I prezzi sono generalmente compresi tra 100 € e 150 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . VIP e hospitality premium: I prezzi sono generalmente compresi tra 250 € e oltre 400 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Settori dietro le porte e anello superiore (Fondo / Pabellón): I prezzi partono da circa 450-550 € .

I prezzi partono da circa . Settori laterali e Preferencia (categoria 1 / tribune laterali): I prezzi vanno generalmente da 550 € a 950 € .

I prezzi vanno generalmente da . Palchi VIP e pacchetti speciali: I prezzi vanno da 1.400 € a oltre 6.000 €.

Deportivo La Coruña-Barcellona di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Deportivo La Coruña e Barcellona

Il Deportivo non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, ottenendo un pareggio e subendo quattro sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 1-0 contro l’Atletico Madrid in Liga; è stato sconfitto anche per 3-2 dalla Real Sociedad e per 1-3 dall’FC Porto in amichevole. In queste cinque partite ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei: i pareggi per 1-1 contro Levante e Real Betis sono gli unici risultati che gli hanno permesso di conquistare punti.

Il Barcellona ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma ha perso le due più recenti. Nell’ultima gara è stato sconfitto 1-2 dal Real Madrid in Liga, dopo aver perso 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Prima di queste due sconfitte aveva ottenuto tre vittorie nette: 5-2 in trasferta contro il Real Betis, 4-1 contro il Galatasaray in Europa e 3-0 contro il Getafe in campionato, segnando 14 goal complessivi.

Deportivo La Coruña-Barcellona: I precedenti recenti

I due club non si affrontano in Liga dall’aprile 2018, quando il Barcellona vinse 4-2 all’Abanca-Riazor. Nei cinque scontri diretti più recenti presenti nei dati, il Barcellona ha ottenuto quattro vittorie contro l’unica del Deportivo, arrivata in casa per 2-1 nel marzo 2017. Il Barcellona ha segnato 17 goal in queste cinque partite, compresi gli otto della vittoria per 8-0 nell’aprile 2016.