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Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Deportivo Alavés affronta il Valencia nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Deportivo Alaves affronta il Valencia mercoledì 16 settembre 2026 allo stadio Mendizorroza di Vitoria.

La sfida riaccende una rivalità competitiva nella massima serie, con entrambi i club a caccia di punti cruciali nelle prime fasi della stagione. Nel precedente confronto, nel marzo 2026, il Valencia ha ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 3-2 al Mestalla. L'Alavés cercherà di sfruttare il fattore campo per prendersi la rivincita contro il Valencia.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia, compresi i luoghi in cui acquistarli e il loro costo.

Quando si gioca Deportivo Alaves-Valencia di Liga?

Deportivo Alaves-Valencia si gioca allo stadio Mendizorroza di Vitoria.

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LaLiga - Game Week 6
Estadio Mendizorroza

Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita Deportivo Alavés-Valencia attraverso diverse fonti principali:

Canali ufficiali dei club

  • Sito ufficiale del Deportivo Alavés: il club ospitante vende i biglietti direttamente al pubblico generale attraverso il proprio portale ufficiale di biglietteria online (deportivoalaves.com).
  • Biglietteria dello stadio Mendizorrotza: i biglietti possono essere acquistati di persona alla biglietteria dello stadio di Vitoria-Gasteiz, salvo disponibilità il giorno della partita o nei giorni precedenti al match.
  • Store ufficiale (Baskonia Alavés Store): i biglietti d'ingresso generale sono spesso disponibili presso il negozio ufficiale del club situato nel centro di Vitoria-Gasteiz.

Piattaforme secondarie e di rivendita

  • Partner di biglietteria principali e aggregatori: mercati secondari come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte dei venditori, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Deportivo Alavés e Valencia allo stadio Mendizorrotza variano in base alla posizione del posto e al fatto che l'acquisto avvenga attraverso canali ufficiali o secondari:

Prezzi ufficiali nominali (canali del club)

  • Dietro le porte (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €
  • Tribuna laterale (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €
  • Tribuna principale (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €

Piattaforme secondarie e di rivendita

Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi attualmente partono da circa:

  • Prezzo di partenza per l'ingresso generale: circa 60 € - 70 €
  • Prezzo medio di rivendita: circa 140 € - 210 € (a seconda della categoria e della domanda)

Deportivo Alaves-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Deportivo Alaves e Valencia

Il Deportivo Alaves ha vinto tre partite e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque in tutte le competizioni, con l'unico impegno ufficiale in questa serie che ha prodotto un pareggio per 1-1 sul campo del Rayo Vallecano il 20 agosto. Il miglior risultato è stato il 3-0 contro il Getafe in Liga il 15 agosto, arrivato dopo un successo per 3-0 in amichevole contro il Castellon. L'Alaves ha segnato otto gol e ne ha subiti due in queste cinque partite, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Il bilancio recente del Valencia è di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis il 25 agosto, dopo lo 0-0 con il Celta Vigo di tre giorni prima. L'unica vittoria in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, per 2-0. Il Valencia è rimasto a secco di gol in tre delle ultime cinque partite.

ALA

ALA - Forma

GET
V3-0
RAY
D1-1
VIL
V1-0
OSA
V5-2
SAN
S2-1
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VAL

VAL - Forma

CEL
D0-0
BET
S0-1
COR
S3-1
BAR
S0-5
SEV
S1-0
Gol segnato (subito)
1/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Deportivo Alaves-Valencia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è arrivato in Liga l'8 marzo 2026, quando il Valencia ha vinto 3-2 in casa contro l'Alaves. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 0-0 al Mendizorroza nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Alaves conta due vittorie contro l'unica del Valencia, con altri due risultati terminati in parità, e l'Alaves ha il bilancio migliore quando gioca in casa in questa sfida.

Testa a testa

Deportivo AlavesPareggioValencia
2
2
1
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FIN
Amichevoli dei club
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Deportivo Alaves-Valencia

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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