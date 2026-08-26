Il Deportivo Alaves affronta il Valencia mercoledì 16 settembre 2026 allo stadio Mendizorroza di Vitoria.

La sfida riaccende una rivalità competitiva nella massima serie, con entrambi i club a caccia di punti cruciali nelle prime fasi della stagione. Nel precedente confronto, nel marzo 2026, il Valencia ha ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 3-2 al Mestalla. L'Alavés cercherà di sfruttare il fattore campo per prendersi la rivincita contro il Valencia.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia, compresi i luoghi in cui acquistarli e il loro costo.

Quando si gioca Deportivo Alaves-Valencia di Liga?

Deportivo Alaves-Valencia si gioca allo stadio Mendizorroza di Vitoria.

LaLiga - Game Week 6 15 set 2026 - 14:00 Estadio Mendizorroza

Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita Deportivo Alavés-Valencia attraverso diverse fonti principali:

Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Deportivo Alavés: il club ospitante vende i biglietti direttamente al pubblico generale attraverso il proprio portale ufficiale di biglietteria online (deportivoalaves.com).

Biglietteria dello stadio Mendizorrotza: i biglietti possono essere acquistati di persona alla biglietteria dello stadio di Vitoria-Gasteiz, salvo disponibilità il giorno della partita o nei giorni precedenti al match.

Store ufficiale (Baskonia Alavés Store): i biglietti d'ingresso generale sono spesso disponibili presso il negozio ufficiale del club situato nel centro di Vitoria-Gasteiz.

Piattaforme secondarie e di rivendita

Partner di biglietteria principali e aggregatori: mercati secondari come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte dei venditori, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Deportivo Alavés e Valencia allo stadio Mendizorrotza variano in base alla posizione del posto e al fatto che l'acquisto avvenga attraverso canali ufficiali o secondari:

Prezzi ufficiali nominali (canali del club)

Dietro le porte (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €

Tribuna laterale (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €

Tribuna principale (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €

Piattaforme secondarie e di rivendita

Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi attualmente partono da circa:

Prezzo di partenza per l'ingresso generale: circa 60 € - 70 €

Prezzo medio di rivendita: circa 140 € - 210 € (a seconda della categoria e della domanda)

Deportivo Alaves-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Deportivo Alaves e Valencia

Il Deportivo Alaves ha vinto tre partite e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque in tutte le competizioni, con l'unico impegno ufficiale in questa serie che ha prodotto un pareggio per 1-1 sul campo del Rayo Vallecano il 20 agosto. Il miglior risultato è stato il 3-0 contro il Getafe in Liga il 15 agosto, arrivato dopo un successo per 3-0 in amichevole contro il Castellon. L'Alaves ha segnato otto gol e ne ha subiti due in queste cinque partite, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Il bilancio recente del Valencia è di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis il 25 agosto, dopo lo 0-0 con il Celta Vigo di tre giorni prima. L'unica vittoria in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, per 2-0. Il Valencia è rimasto a secco di gol in tre delle ultime cinque partite.

Deportivo Alaves-Valencia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è arrivato in Liga l'8 marzo 2026, quando il Valencia ha vinto 3-2 in casa contro l'Alaves. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 0-0 al Mendizorroza nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Alaves conta due vittorie contro l'unica del Valencia, con altri due risultati terminati in parità, e l'Alaves ha il bilancio migliore quando gioca in casa in questa sfida.