Il Deportivo Alaves affronta il Valencia mercoledì 16 settembre 2026 allo stadio Mendizorroza di Vitoria.
La sfida riaccende una rivalità competitiva nella massima serie, con entrambi i club a caccia di punti cruciali nelle prime fasi della stagione. Nel precedente confronto, nel marzo 2026, il Valencia ha ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 3-2 al Mestalla. L'Alavés cercherà di sfruttare il fattore campo per prendersi la rivincita contro il Valencia.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia, compresi i luoghi in cui acquistarli e il loro costo.
Quando si gioca Deportivo Alaves-Valencia di Liga?
Deportivo Alaves-Valencia si gioca allo stadio Mendizorroza di Vitoria.
Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?
È possibile acquistare i biglietti per la partita Deportivo Alavés-Valencia attraverso diverse fonti principali:
Canali ufficiali dei club
- Sito ufficiale del Deportivo Alavés: il club ospitante vende i biglietti direttamente al pubblico generale attraverso il proprio portale ufficiale di biglietteria online (deportivoalaves.com).
- Biglietteria dello stadio Mendizorrotza: i biglietti possono essere acquistati di persona alla biglietteria dello stadio di Vitoria-Gasteiz, salvo disponibilità il giorno della partita o nei giorni precedenti al match.
- Store ufficiale (Baskonia Alavés Store): i biglietti d'ingresso generale sono spesso disponibili presso il negozio ufficiale del club situato nel centro di Vitoria-Gasteiz.
Piattaforme secondarie e di rivendita
- Partner di biglietteria principali e aggregatori: mercati secondari come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte dei venditori, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale a seconda della domanda.
Quanto costano i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?
I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Deportivo Alavés e Valencia allo stadio Mendizorrotza variano in base alla posizione del posto e al fatto che l'acquisto avvenga attraverso canali ufficiali o secondari:
Prezzi ufficiali nominali (canali del club)
- Dietro le porte (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €
- Tribuna laterale (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €
- Tribuna principale (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €
Piattaforme secondarie e di rivendita
Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi attualmente partono da circa:
- Prezzo di partenza per l'ingresso generale: circa 60 € - 70 €
- Prezzo medio di rivendita: circa 140 € - 210 € (a seconda della categoria e della domanda)
Deportivo Alaves-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Deportivo Alaves e Valencia
Il Deportivo Alaves ha vinto tre partite e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque in tutte le competizioni, con l'unico impegno ufficiale in questa serie che ha prodotto un pareggio per 1-1 sul campo del Rayo Vallecano il 20 agosto. Il miglior risultato è stato il 3-0 contro il Getafe in Liga il 15 agosto, arrivato dopo un successo per 3-0 in amichevole contro il Castellon. L'Alaves ha segnato otto gol e ne ha subiti due in queste cinque partite, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.
Il bilancio recente del Valencia è di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis il 25 agosto, dopo lo 0-0 con il Celta Vigo di tre giorni prima. L'unica vittoria in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, per 2-0. Il Valencia è rimasto a secco di gol in tre delle ultime cinque partite.
Deportivo Alaves-Valencia: i precedenti recenti
L'incrocio più recente tra queste due squadre è arrivato in Liga l'8 marzo 2026, quando il Valencia ha vinto 3-2 in casa contro l'Alaves. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 0-0 al Mendizorroza nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Alaves conta due vittorie contro l'unica del Valencia, con altri due risultati terminati in parità, e l'Alaves ha il bilancio migliore quando gioca in casa in questa sfida.
Testa a testa
Classifica di Deportivo Alaves-Valencia
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S