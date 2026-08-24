Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Deportivo Alaves affronta l'Osasuna domenica 6 settembre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.

Entrambe le rivali regionali cercheranno di conquistare punti preziosi a inizio stagione nell'ambito della 4ª giornata della stagione 2026-27. Nel loro precedente confronto di campionato, ad aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 in una sfida combattuta nello stesso stadio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Deportivo Alaves-Osasuna in Liga?

Deportivo Alaves-Osasuna si gioca all'Estadio Mendizorroza di Vitoria, con la partita in programma nell'ambito dell'attuale giornata di Liga.

LaLiga - Game Week 4 6 set 2026 - 12:30 Estadio Mendizorroza

Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Deportivo Alavés vs. CA Osasuna all'Estadio Mendizorrotza il 6 settembre 2026, segui queste opzioni:

1. Canale ufficiale del club

Sito web: Acquisto diretto tramite il sito ufficiale del Deportivo Alavés.

Vendita al pubblico generale: I biglietti in vendita generale sono disponibili direttamente attraverso il portale ticketing del club.

Biglietteria: È inoltre possibile recarsi alle biglietterie ( taquillas ) dell'Estadio Mendizorrotza a Vitoria-Gasteiz prima del giorno della partita, a condizione che ci siano ancora posti disponibili.

2. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti si esauriscono sul sito ufficiale, puoi confrontare e acquistare i tagliandi tramite piattaforme di rivendita verificate come gli annunci per tifosi di StubHubcon garanzie di protezione per l'acquirente.

Quanto costano i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita Deportivo Alavés vs. CA Osasuna del 6 settembre 2026 all'Estadio Mendizorrotza si dividono come segue:

Biglietteria ufficiale e vendita al pubblico generale

Posti standard: In genere vanno da 25 £ a 75 £ (30 €–85 €), a seconda della posizione nel settore, per esempio posti dietro la porta come il Cervantes rispetto a posti centrali in tribuna laterale come la Tribuna Principal .

Scambi secondari di biglietti e opzioni di rivendita

Prezzo di partenza / fascia d'ingresso: Circa 45 £ (~58 $ USD) per i posti nell'anello superiore o dietro la porta.

Prezzo medio di rivendita: Circa 180 £ (~238 $ USD) in tutte le categorie standard.

Tribuna laterale e anello inferiore: I prezzi vanno da 120 £ a 230 £ per visuali centrali premium ( Tribuna Preferente / Principal ).

Opzioni hospitality / VIP: Vanno da 140 £ a 450 £+ a seconda dei benefit inclusi, come lounge e ristorazione.

Deportivo Alaves-Osasuna in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Deportivo Alaves e Osasuna

Il Deportivo Alaves ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha pareggiata una. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Rayo Vallecano in Liga, mentre prima aveva battuto il Getafe 3-0 nel weekend inaugurale della stagione. L'Alaves ha anche ottenuto due risultati consecutivi in pre-campionato, un 3-0 e un 1-1. In questa serie di cinque partite ha segnato nove gol e ne ha subiti due.

L'Osasuna ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro l'Al-Ain in amichevole, e ha perso anche 2-1 contro l'SSC Napoli. Le sue tre vittorie sono arrivate contro Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander. L'Osasuna ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Deportivo Alaves-Osasuna: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale alla Liga del 5 aprile 2026, quando i due club hanno pareggiato 2-2 all'Estadio Mendizorroza. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Osasuna ha il bilancio migliore, con il 3-0 casalingo del dicembre 2025 che rappresenta il risultato più netto. I cinque incontri hanno prodotto un mix di pareggi e vittorie di misura, con entrambe le squadre regolarmente a segno.

Classifica di Deportivo Alaves e Osasuna

In Liga, il Deportivo Alaves è attualmente primo in classifica, mentre l'Osasuna occupa il 13° posto.