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Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Deportivo Alaves affronta l'Osasuna nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Deportivo Alaves affronta l'Osasuna domenica 6 settembre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.

Entrambe le rivali regionali cercheranno di conquistare punti preziosi a inizio stagione nell'ambito della 4ª giornata della stagione 2026-27. Nel loro precedente confronto di campionato, ad aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 in una sfida combattuta nello stesso stadio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Deportivo Alaves-Osasuna in Liga?

Deportivo Alaves-Osasuna si gioca all'Estadio Mendizorroza di Vitoria, con la partita in programma nell'ambito dell'attuale giornata di Liga.

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LaLiga - Game Week 4
Estadio Mendizorroza

Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Deportivo Alavés vs. CA Osasuna all'Estadio Mendizorrotza il 6 settembre 2026, segui queste opzioni:

1. Canale ufficiale del club

  • Sito web: Acquisto diretto tramite il sito ufficiale del Deportivo Alavés.
  • Vendita al pubblico generale: I biglietti in vendita generale sono disponibili direttamente attraverso il portale ticketing del club.
  • Biglietteria: È inoltre possibile recarsi alle biglietterie (taquillas) dell'Estadio Mendizorrotza a Vitoria-Gasteiz prima del giorno della partita, a condizione che ci siano ancora posti disponibili.

2. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti si esauriscono sul sito ufficiale, puoi confrontare e acquistare i tagliandi tramite piattaforme di rivendita verificate come gli annunci per tifosi di StubHubcon garanzie di protezione per l'acquirente.

Quanto costano i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita Deportivo Alavés vs. CA Osasuna del 6 settembre 2026 all'Estadio Mendizorrotza si dividono come segue:

Biglietteria ufficiale e vendita al pubblico generale

  • Posti standard: In genere vanno da 25 £ a 75 £ (30 €–85 €), a seconda della posizione nel settore, per esempio posti dietro la porta come il Cervantes rispetto a posti centrali in tribuna laterale come la Tribuna Principal.

Scambi secondari di biglietti e opzioni di rivendita

  • Prezzo di partenza / fascia d'ingresso: Circa 45 £ (~58 $ USD) per i posti nell'anello superiore o dietro la porta.
  • Prezzo medio di rivendita: Circa 180 £ (~238 $ USD) in tutte le categorie standard.
  • Tribuna laterale e anello inferiore: I prezzi vanno da 120 £ a 230 £ per visuali centrali premium (Tribuna Preferente / Principal).  
  • Opzioni hospitality / VIP: Vanno da 140 £ a 450 £+ a seconda dei benefit inclusi, come lounge e ristorazione.  

Deportivo Alaves-Osasuna in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Deportivo Alaves e Osasuna

Il Deportivo Alaves ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha pareggiata una. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Rayo Vallecano in Liga, mentre prima aveva battuto il Getafe 3-0 nel weekend inaugurale della stagione. L'Alaves ha anche ottenuto due risultati consecutivi in pre-campionato, un 3-0 e un 1-1. In questa serie di cinque partite ha segnato nove gol e ne ha subiti due.

L'Osasuna ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro l'Al-Ain in amichevole, e ha perso anche 2-1 contro l'SSC Napoli. Le sue tre vittorie sono arrivate contro Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander. L'Osasuna ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

ALA

ALA - Forma

CAS
V3-0
SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
D1-1
VIL
V1-0
Gol segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
OSA

OSA - Forma

NAP
S2-1
ALA
S0-2
LEV
D0-0
CEL
V1-2
GET
V1-0
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Deportivo Alaves-Osasuna: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale alla Liga del 5 aprile 2026, quando i due club hanno pareggiato 2-2 all'Estadio Mendizorroza. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Osasuna ha il bilancio migliore, con il 3-0 casalingo del dicembre 2025 che rappresenta il risultato più netto. I cinque incontri hanno prodotto un mix di pareggi e vittorie di misura, con entrambe le squadre regolarmente a segno.

Testa a testa

Deportivo AlavesPareggioOsasuna
1
3
1
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FIN
Amichevoli dei club
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FIN
7Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Deportivo Alaves e Osasuna

In Liga, il Deportivo Alaves è attualmente primo in classifica, mentre l'Osasuna occupa il 13° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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