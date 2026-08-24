Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Deportivo Alaves affronta l'Osasuna domenica 6 settembre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.
Entrambe le rivali regionali cercheranno di conquistare punti preziosi a inizio stagione nell'ambito della 4ª giornata della stagione 2026-27. Nel loro precedente confronto di campionato, ad aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 in una sfida combattuta nello stesso stadio.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Deportivo Alaves-Osasuna in Liga?
Deportivo Alaves-Osasuna si gioca all'Estadio Mendizorroza di Vitoria, con la partita in programma nell'ambito dell'attuale giornata di Liga.
Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna in Liga?
Per acquistare i biglietti per la partita Deportivo Alavés vs. CA Osasuna all'Estadio Mendizorrotza il 6 settembre 2026, segui queste opzioni:
1. Canale ufficiale del club
- Sito web: Acquisto diretto tramite il sito ufficiale del Deportivo Alavés.
- Vendita al pubblico generale: I biglietti in vendita generale sono disponibili direttamente attraverso il portale ticketing del club.
- Biglietteria: È inoltre possibile recarsi alle biglietterie (taquillas) dell'Estadio Mendizorrotza a Vitoria-Gasteiz prima del giorno della partita, a condizione che ci siano ancora posti disponibili.
2. Marketplace secondari di biglietti
Se i biglietti si esauriscono sul sito ufficiale, puoi confrontare e acquistare i tagliandi tramite piattaforme di rivendita verificate come gli annunci per tifosi di StubHubcon garanzie di protezione per l'acquirente.
Quanto costano i biglietti per Deportivo Alaves-Osasuna in Liga?
I prezzi dei biglietti per la partita Deportivo Alavés vs. CA Osasuna del 6 settembre 2026 all'Estadio Mendizorrotza si dividono come segue:
Biglietteria ufficiale e vendita al pubblico generale
- Posti standard: In genere vanno da 25 £ a 75 £ (30 €–85 €), a seconda della posizione nel settore, per esempio posti dietro la porta come il Cervantes rispetto a posti centrali in tribuna laterale come la Tribuna Principal.
Scambi secondari di biglietti e opzioni di rivendita
- Prezzo di partenza / fascia d'ingresso: Circa 45 £ (~58 $ USD) per i posti nell'anello superiore o dietro la porta.
- Prezzo medio di rivendita: Circa 180 £ (~238 $ USD) in tutte le categorie standard.
- Tribuna laterale e anello inferiore: I prezzi vanno da 120 £ a 230 £ per visuali centrali premium (Tribuna Preferente / Principal).
- Opzioni hospitality / VIP: Vanno da 140 £ a 450 £+ a seconda dei benefit inclusi, come lounge e ristorazione.
Deportivo Alaves-Osasuna in Liga: tutto quello che c'è da sapere
Stato di forma di Deportivo Alaves e Osasuna
Il Deportivo Alaves ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha pareggiata una. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Rayo Vallecano in Liga, mentre prima aveva battuto il Getafe 3-0 nel weekend inaugurale della stagione. L'Alaves ha anche ottenuto due risultati consecutivi in pre-campionato, un 3-0 e un 1-1. In questa serie di cinque partite ha segnato nove gol e ne ha subiti due.
L'Osasuna ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro l'Al-Ain in amichevole, e ha perso anche 2-1 contro l'SSC Napoli. Le sue tre vittorie sono arrivate contro Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander. L'Osasuna ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.
Deportivo Alaves-Osasuna: i precedenti recenti
L'ultimo confronto tra queste squadre risale alla Liga del 5 aprile 2026, quando i due club hanno pareggiato 2-2 all'Estadio Mendizorroza. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Osasuna ha il bilancio migliore, con il 3-0 casalingo del dicembre 2025 che rappresenta il risultato più netto. I cinque incontri hanno prodotto un mix di pareggi e vittorie di misura, con entrambe le squadre regolarmente a segno.
Testa a testa
Classifica di Deportivo Alaves e Osasuna
In Liga, il Deportivo Alaves è attualmente primo in classifica, mentre l'Osasuna occupa il 13° posto.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S