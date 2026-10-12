Il Deportivo Alavés ospita il Málaga venerdì 23 ottobre 2026 all’Estadio Mendizorroza di Vitoria.

L’ultimo incontro ufficiale tra i due club risale a maggio 2023, quando l’Alavés vinse 2–1 in casa in Segunda División. Nei cinque precedenti più recenti, l’Alavés è leggermente avanti sul Málaga con tre vittorie contro due.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Deportivo Alavés-Málaga, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Deportivo Alavés-Málaga di Liga?

LaLiga - Game Week 10 23 ott 2026 - 15:00 Estadio Mendizorroza

Come acquistare i biglietti per Deportivo Alavés-Málaga di Liga?

Per la prossima partita di Liga Deportivo Alavés-Málaga all’Estadio Mendizorrotza, ecco i principali canali attraverso cui acquistare i biglietti:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Deportivo Alavés: Il Deportivo Alavés, club di casa, vende i biglietti ordinari direttamente tramite il proprio portale ufficiale (deportivoalaves.com).

Biglietterie dell’Estadio Mendizorrotza: È possibile acquistare i biglietti direttamente alle biglietterie dello stadio di Vitoria-Gasteiz prima del giorno della partita, salvo esaurimento dei posti.

Settore ospiti (Málaga CF): I tifosi in trasferta che desiderano sedersi nel settore ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite la biglietteria ufficiale o il portale riservato ai soci del Málaga CF.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando i posti messi in vendita attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Deportivo Alavés-Málaga di Liga?

I prezzi dei biglietti per Deportivo Alavés-Málaga CF all’Estadio Mendizorrotza dipendono dalla posizione del posto e dal canale di acquisto, ufficiale o di rivendita.

1. Biglietterie e canali ufficiali dei club (prezzo nominale)

Acquistando direttamente attraverso i canali ufficiali dei club si trovano i prezzi nominali più bassi:

Settori dietro le porte (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30–50 €

Tribuna laterale (Tribuna Preferencia): 35–55 €

Tribuna principale (Tribuna Principal / Central Premium): 50–75 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti dai club attraverso i canali ufficiali sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzo di rivendita di partenza: circa 40–65 €

Prezzo medio di rivendita: circa 130–210 € (a seconda della categoria e della disponibilità)

Deportivo Alavés-Málaga di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Deportivo Alavés e Málaga

Il Deportivo Alavés ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. L’ultima gara si è conclusa con uno 0-0 contro l’Athletic Bilbao il 19 settembre, dopo le sconfitte contro Valencia e Racing Santander. Il risultato più significativo di questa serie è stato il 5-2 sull’Osasuna del 6 settembre. In queste cinque partite, l’Alavés ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

Il Málaga non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Liga, nelle quali ha raccolto due pareggi e subito tre sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 sul campo del Getafe il 20 settembre. In precedenza, aveva perso 1-3 contro il Villarreal e 4-0 contro il Real Madrid. In queste cinque partite, il Málaga ha segnato due goal e ne ha subiti nove.

Deportivo Alavés-Málaga: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Segunda División il 20 maggio 2023, quando il Deportivo Alavés ha battuto il Málaga 2-1 in casa. Prima di allora, nel dicembre 2022, il Málaga aveva vinto 1-0 in casa contro l’Alavés, sempre in Segunda División. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l’Alavés conta tre vittorie contro le due del Málaga.