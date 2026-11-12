Il Deportivo Alavés ospita l'Espanyol domenica 6 dicembre 2026 allo stadio Mendizorroza di Vitoria.

I loro incontri recenti sono stati generalmente equilibrati. Nell'ultimo confronto, nel gennaio 2026, l'Alavés ha battuto l'Espanyol in trasferta per 2-1. La squadra di Vitoria aveva vinto 2-1 anche allo stadio Mendizorroza nel novembre 2025, ottenendo così due successi consecutivi in campionato contro l'Espanyol.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Deportivo Alavés-Espanyol, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Deportivo Alavés-Espanyol di Liga?

Deportivo Alavés-Espanyol si gioca allo stadio Mendizorroza di Vitoria domenica 6 dicembre 2026.

LaLiga - Game Week 15 6 dic 2026 - 09:00 Estadio Mendizorroza

Come acquistare i biglietti di Deportivo Alavés-Espanyol di Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Deportivo Alavés ed Espanyol:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: puoi acquistare i biglietti per i settori riservati ai tifosi di casa allo stadio Mendizorroza direttamente sul sito ufficiale o presso la biglietteria del Deportivo Alavés. Per i posti nel settore ospiti puoi rivolgerti ai canali ufficiali dell'Espanyol.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Deportivo Alavés-Espanyol di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Deportivo Alavés ed Espanyol:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: i prezzi partono generalmente da circa 30-45 € .

i prezzi partono generalmente da circa . Posti premium: i prezzi vanno da 90 a oltre 150 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Posti standard: i prezzi partono generalmente da circa 30-35 € .

i prezzi partono generalmente da circa . Posti più richiesti: i prezzi variano notevolmente, tra 140 e oltre 180 €.

Deportivo Alavés-Espanyol di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Deportivo Alavés ed Espanyol

L'Alavés ha ottenuto soltanto due pareggi nelle ultime cinque partite di Liga, perdendo le altre tre. L'incontro più recente si è concluso 0-0 contro il Siviglia, dopo la sconfitta per 6-1 contro il Barcellona. In precedenza aveva perso 1-2 contro l'Atlético Madrid e 2-1 contro il Celta Vigo, mentre l'unico altro punto è arrivato con l'1-1 contro il Málaga. In queste cinque partite, l'Alavés ha segnato quattro gol e ne ha subiti undici.

L'Espanyol ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è la sconfitta per 4-3 contro il Sestao in Coppa del Re, mentre in Liga ha battuto il Villarreal per 1-0 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Málaga. Nel periodo sono arrivate anche le sconfitte contro Racing Santander e Atlético Madrid. Complessivamente, nelle cinque partite la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti otto.

Deportivo Alavés-Espanyol: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al gennaio 2026, quando il Deportivo Alavés ha vinto 2-1 sul campo dell'Espanyol in Liga. Prima ancora, l'Alavés aveva vinto 2-1 in casa nel novembre 2025, mentre nel febbraio 2025 l'Espanyol aveva conquistato i tre punti imponendosi 1-0 al Mendizorroza. Negli ultimi cinque confronti diretti in Liga, l'Alavés è in vantaggio con tre vittorie contro le due dell'Espanyol.