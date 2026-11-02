Il Deportivo Alaves ospita il Deportivo de A Coruna domenica 22 novembre 2026 all’Estadio Mendizorroza di Vitoria.

Il loro ultimo incontro ufficiale risale al gennaio 2021, in Copa del Rey, quando l’Alavés si impose di misura in trasferta per 1-0. Nei precedenti incontri di Liga tra il 2016 e il 2018, le due squadre si sono spesso alternate in vittorie casalinghe di misura, oltre a pareggiare una volta a reti inviolate.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Deportivo Alaves-Deportivo de A Coruna, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Deportivo Alaves-Deportivo de A Coruna in Liga?

Deportivo Alaves-Deportivo de A Coruna si gioca domenica 22 novembre 2026 all’Estadio Mendizorroza di Vitoria.

LaLiga - Game Week 13 21 nov 2026 - 08:00 Estadio Mendizorroza

Come acquistare i biglietti di Deportivo Alaves-Deportivo de A Coruna in Liga?

Per acquistare i biglietti della partita di Liga tra Deportivo Alavés e Deportivo de A Coruña all’Estadio Mendizorroza, i tifosi hanno generalmente a disposizione alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti ufficiali al prezzo nominale è tramite i siti web ufficiali di entrambi i club (Deportivo Alavés e Deportivo de La Coruña). Di solito i biglietti vengono messi in vendita prima per i soci e, più vicino alla data della partita, per il pubblico generale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Deportivo Alaves-Deportivo de A Coruna in Liga?

I prezzi dei biglietti ufficiali dei club e quelli sul mercato della rivendita per la partita di Liga tra Deportivo Alavés e Deportivo de A Coruña si suddividono generalmente così:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso ordinario / posti standard: I prezzi vanno generalmente da 25 € a 70 € , a seconda della tribuna e del settore scelti all’Estadio Mendizorroza.

I prezzi vanno generalmente da , a seconda della tribuna e del settore scelti all’Estadio Mendizorroza. Biglietti riservati a soci e abbonati: I soci hanno accesso prioritario alla vendita e a sconti; i biglietti disponibili nelle categorie standard si collocano di solito nella fascia più bassa, intorno a 20 €-45 € .

I soci hanno accesso prioritario alla vendita e a sconti; i biglietti disponibili nelle categorie standard si collocano di solito nella fascia più bassa, intorno a . Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni premium di hospitality del club o i posti VIP partono generalmente da circa 120 €-250 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita standard / anello superiore: I prezzi partono da circa 46 €-118 € , a seconda della domanda generale e della disponibilità nei settori.

I prezzi partono da circa , a seconda della domanda generale e della disponibilità nei settori. Anello inferiore e posti premium a bordo campo: I posti meglio posizionati lungo il campo o nell’anello inferiore costano spesso da 150 € a oltre 300 € a biglietto.

Deportivo Alaves-Deportivo de A Coruna in Liga: tutto quello che c’è da sapere

Deportivo Alaves-Deportivo de A Coruna: lo stato di forma

L’Alaves ha ottenuto un solo pareggio nelle ultime cinque partite di Liga, perdendo le altre quattro. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Celta Vigo, mentre è arrivato anche un ko per 1-2 contro l’Atletico Madrid. L’unico punto in questa serie è arrivato grazie a uno 0-0 con l’Athletic Bilbao. In queste cinque partite, l’Alaves ha segnato quattro goal e ne ha subiti sette.

Il Deportivo de A Coruna ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L’ultima gara, in Liga contro il Levante, è finita 1-1. Ha pareggiato 1-1 anche con il Real Betis, mentre le sconfitte contro Real Sociedad (3-2) e Siviglia (0-1) evidenziano l’incostanza dei risultati.

Deportivo Alaves-Deportivo de A Coruna: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Copa del Rey nel gennaio 2021, quando il Deportivo Alaves ha vinto 1-0 in trasferta contro il Deportivo de A Coruna. Prima di allora, le squadre si erano affrontate tre volte in Liga tra il 2017 e il 2018: in quelle partite, ciascuna ha ottenuto una vittoria in casa e una in trasferta. Una partita di Copa del Rey disputata nel gennaio 2017 al Mendizorroza si è conclusa 1-1.