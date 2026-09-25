Il Deportivo Alaves affronta l'Atletico Madrid domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.
Le partite tra le due squadre sono solitamente sfide tirate e difensive, con 13 di questi 20 precedenti storici in campionato che hanno prodotto meno di 2,5 gol totali. Tuttavia, il Deportivo Alavés è riuscito a interrompere questo dominio all'Estadio Mendizorroza, conquistando in particolare una memorabile vittoria per 2-0 contro l'Atlético nell'aprile 2024.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Deportivo Alaves-Atletico Madrid, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga?
Deportivo Alaves-Atletico Madrid inizia domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.
Come comprare i biglietti di Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga?
Per acquistare i biglietti per Deportivo Alavés-Atlético Madrid in Liga, segui questi metodi principali:
- Sito ufficiale del Deportivo Alavés: acquista direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Deportivo Alavés, che garantisce posti verificati a prezzi di listino.
- Biglietteria dell'Estadio Mendizorroza: acquista i biglietti di persona al botteghino dello stadio di Vitoria-Gasteiz prima del giorno della partita, in base alla disponibilità.
- Portale ufficiale ospiti dell'Atlético Madrid: se vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente ai membri registrati attraverso i canali ufficiali del club Atlético Madrid.
Quanto costano i biglietti di Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga?
I prezzi dei biglietti per Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid al Mendizorrotza Stadium variano in base a dove li acquisti e alla categoria del posto:
Prezzi dei biglietti di listino (canali ufficiali)
- Posti di categoria standard: i biglietti ufficiali a prezzo di listino venduti direttamente tramite il Deportivo Alavés partono solitamente da 30 € a 45 € per i posti nelle curve (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).
- Tribune centrali e di fascia media: i posti preferenziali nelle tribune laterali (Preferente o Tribuna) vanno generalmente da 50 € a 90 €.
- Posti nel settore ospiti: i biglietti ufficiali per il settore ospiti distribuiti dall'Atlético Madrid ai propri membri costano in genere circa 30 € a 40 €, secondo le normative standard della Liga per i tifosi in trasferta.
Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Deportivo Alaves e Atletico Madrid
Il Deportivo Alaves arriva in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un netto 5-2 contro l'Osasuna in Liga, mentre in precedenza in stagione ha battuto anche il Villarreal 1-0 e il Getafe 3-0. In queste cinque uscite, l'Alaves ha segnato 11 gol e ne ha subiti quattro, con gli unici punti persi arrivati nell'1-1 sul campo del Rayo Vallecano.
Le ultime cinque partite dell'Atletico Madrid mostrano tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato competitivo più recente è stato il 3-0 subito sul campo dell'Athletic Bilbao in Liga, arrivato dopo il successo per 3-1 sul campo del Siviglia e il 2-2 con il Villarreal. L'Atletico ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite, con risultati che mostrano sia qualità offensiva sia discontinuità difensiva.
Deportivo Alaves-Atletico Madrid: i precedenti più recenti
L'incontro più recente tra questi club è arrivato in Liga il 18 gennaio 2026, quando l'Atletico Madrid ha vinto 1-0 in casa. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al Mendizorroza nell'agosto 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, l'Atletico ne ha vinte due, l'Alaves una e due partite sono finite in pareggio, con un totale complessivo di nove gol segnati nelle sfide considerate.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S