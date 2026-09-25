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Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Atletico Madrid: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Deportivo Alaves affronta l'Atletico Madrid nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Deportivo Alaves affronta l'Atletico Madrid domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.

Le partite tra le due squadre sono solitamente sfide tirate e difensive, con 13 di questi 20 precedenti storici in campionato che hanno prodotto meno di 2,5 gol totali. Tuttavia, il Deportivo Alavés è riuscito a interrompere questo dominio all'Estadio Mendizorroza, conquistando in particolare una memorabile vittoria per 2-0 contro l'Atlético nell'aprile 2024.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Deportivo Alaves-Atletico Madrid, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga?

Deportivo Alaves-Atletico Madrid inizia domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.

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LaLiga - Game Week 8
Estadio Mendizorroza

Come comprare i biglietti di Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga?

Per acquistare i biglietti per Deportivo Alavés-Atlético Madrid in Liga, segui questi metodi principali:

  • Sito ufficiale del Deportivo Alavés: acquista direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Deportivo Alavés, che garantisce posti verificati a prezzi di listino.
  • Biglietteria dell'Estadio Mendizorroza: acquista i biglietti di persona al botteghino dello stadio di Vitoria-Gasteiz prima del giorno della partita, in base alla disponibilità.
  • Portale ufficiale ospiti dell'Atlético Madrid: se vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente ai membri registrati attraverso i canali ufficiali del club Atlético Madrid.

Quanto costano i biglietti di Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga?

I prezzi dei biglietti per Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid al Mendizorrotza Stadium variano in base a dove li acquisti e alla categoria del posto:

Prezzi dei biglietti di listino (canali ufficiali)

  • Posti di categoria standard: i biglietti ufficiali a prezzo di listino venduti direttamente tramite il Deportivo Alavés partono solitamente da 30 € a 45 € per i posti nelle curve (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).
  • Tribune centrali e di fascia media: i posti preferenziali nelle tribune laterali (Preferente o Tribuna) vanno generalmente da 50 € a 90 €.
  • Posti nel settore ospiti: i biglietti ufficiali per il settore ospiti distribuiti dall'Atlético Madrid ai propri membri costano in genere circa 30 € a 40 €, secondo le normative standard della Liga per i tifosi in trasferta.

Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Deportivo Alaves e Atletico Madrid

Il Deportivo Alaves arriva in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un netto 5-2 contro l'Osasuna in Liga, mentre in precedenza in stagione ha battuto anche il Villarreal 1-0 e il Getafe 3-0. In queste cinque uscite, l'Alaves ha segnato 11 gol e ne ha subiti quattro, con gli unici punti persi arrivati nell'1-1 sul campo del Rayo Vallecano.

Le ultime cinque partite dell'Atletico Madrid mostrano tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato competitivo più recente è stato il 3-0 subito sul campo dell'Athletic Bilbao in Liga, arrivato dopo il successo per 3-1 sul campo del Siviglia e il 2-2 con il Villarreal. L'Atletico ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite, con risultati che mostrano sia qualità offensiva sia discontinuità difensiva.

ALA

ALA - Forma

VIL
V1-0
OSA
V5-2
SAN
S2-1
VAL
S0-1
ATH
D0-0
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ATM

ATM - Forma

ATH
S3-0
LIV
S2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Deportivo Alaves-Atletico Madrid: i precedenti più recenti

L'incontro più recente tra questi club è arrivato in Liga il 18 gennaio 2026, quando l'Atletico Madrid ha vinto 1-0 in casa. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al Mendizorroza nell'agosto 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, l'Atletico ne ha vinte due, l'Alaves una e due partite sono finite in pareggio, con un totale complessivo di nove gol segnati nelle sfide considerate.

Testa a testa

Deportivo AlavesPareggioAtletico Madrid
1
2
2
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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