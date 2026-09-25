Il Deportivo Alaves affronta l'Atletico Madrid domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.

Le partite tra le due squadre sono solitamente sfide tirate e difensive, con 13 di questi 20 precedenti storici in campionato che hanno prodotto meno di 2,5 gol totali. Tuttavia, il Deportivo Alavés è riuscito a interrompere questo dominio all'Estadio Mendizorroza, conquistando in particolare una memorabile vittoria per 2-0 contro l'Atlético nell'aprile 2024.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Deportivo Alaves-Atletico Madrid, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga?

Deportivo Alaves-Atletico Madrid inizia domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.

LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

Come comprare i biglietti di Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga?

Per acquistare i biglietti per Deportivo Alavés-Atlético Madrid in Liga, segui questi metodi principali:

Sito ufficiale del Deportivo Alavés: acquista direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Deportivo Alavés, che garantisce posti verificati a prezzi di listino.

Biglietteria dell'Estadio Mendizorroza: acquista i biglietti di persona al botteghino dello stadio di Vitoria-Gasteiz prima del giorno della partita, in base alla disponibilità.

Portale ufficiale ospiti dell'Atlético Madrid: se vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente ai membri registrati attraverso i canali ufficiali del club Atlético Madrid.

Quanto costano i biglietti di Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga?

I prezzi dei biglietti per Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid al Mendizorrotza Stadium variano in base a dove li acquisti e alla categoria del posto:

Prezzi dei biglietti di listino (canali ufficiali)

Posti di categoria standard: i biglietti ufficiali a prezzo di listino venduti direttamente tramite il Deportivo Alavés partono solitamente da 30 € a 45 € per i posti nelle curve (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).

Tribune centrali e di fascia media: i posti preferenziali nelle tribune laterali (Preferente o Tribuna) vanno generalmente da 50 € a 90 € .

Posti nel settore ospiti: i biglietti ufficiali per il settore ospiti distribuiti dall'Atlético Madrid ai propri membri costano in genere circa 30 € a 40 € , secondo le normative standard della Liga per i tifosi in trasferta.

Deportivo Alaves-Atletico Madrid di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Deportivo Alaves e Atletico Madrid

Il Deportivo Alaves arriva in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un netto 5-2 contro l'Osasuna in Liga, mentre in precedenza in stagione ha battuto anche il Villarreal 1-0 e il Getafe 3-0. In queste cinque uscite, l'Alaves ha segnato 11 gol e ne ha subiti quattro, con gli unici punti persi arrivati nell'1-1 sul campo del Rayo Vallecano.

Le ultime cinque partite dell'Atletico Madrid mostrano tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato competitivo più recente è stato il 3-0 subito sul campo dell'Athletic Bilbao in Liga, arrivato dopo il successo per 3-1 sul campo del Siviglia e il 2-2 con il Villarreal. L'Atletico ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite, con risultati che mostrano sia qualità offensiva sia discontinuità difensiva.

Deportivo Alaves-Atletico Madrid: i precedenti più recenti

L'incontro più recente tra questi club è arrivato in Liga il 18 gennaio 2026, quando l'Atletico Madrid ha vinto 1-0 in casa. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al Mendizorroza nell'agosto 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, l'Atletico ne ha vinte due, l'Alaves una e due partite sono finite in pareggio, con un totale complessivo di nove gol segnati nelle sfide considerate.