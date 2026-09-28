Come acquistare i biglietti per Danimarca-Portogallo: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Danimarca affronta il Portogallo in un'entusiasmante sfida di UEFA Nations League allo storico Parken Stadium di Copenaghen il 1 ottobre 2026. Questo acceso confronto del Gruppo D vede due delle squadre più entusiasmanti d'Europa contendersi punti fondamentali per il girone.

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Quando si gioca Danimarca-Portogallo di UEFA Nations League A?

Danimarca-Portogallo si gioca al Parken Stadium di Copenaghen, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato dalla tua emittente regionale.

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Stadio Parken

Dove comprare i biglietti per Danimarca-Portogallo?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federazione calcistica danese (DBU), che è il distributore principale per tutte le gare interne della nazionale. Il portale ufficiale della DBU dovrebbe essere il primo punto di riferimento per acquistare posti al prezzo nominale durante le fasi di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione a cui affidarsi.

Quanto costano i biglietti per Danimarca-Portogallo?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale della DBU partono in genere da circa 40 € per i posti di categoria standard, con costi che aumentano in base al settore e alla vicinanza al campo all'interno del Parken Stadium.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 58 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base alla domanda dei tifosi in tempo reale e alla disponibilità dei posti.

Danimarca-Portogallo di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Danimarca e Portogallo

La Danimarca ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando otto gol e subendone otto. La sua uscita più recente è stato uno 0-0 con la RD Congo in amichevole. Prima di allora, ha perso 2-2 contro la Cechia nelle qualificazioni ai Mondiali, un risultato che ha chiuso le sue speranze di raggiungere il torneo, dopo aver battuto la Macedonia del Nord 4-0 nel turno precedente. La serie comprende anche una sconfitta per 4-2 contro la Scozia e un pareggio per 2-2 con la Bielorussia.

Le ultime cinque partite del Portogallo erano tutte gare ufficiali, disputate nell'arco del Mondiale 2026. In questa serie ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La partita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nei quarti di finale. Prima di allora, ha battuto la Croazia 2-1, pareggiato 0-0 con la Colombia, travolto l'Uzbekistan 5-0 e pareggiato 1-1 con la RD Congo nella fase a gironi.

Danimarca-Portogallo: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla UEFA Nations League A del 23 marzo 2025, quando il Portogallo ha battuto la Danimarca 5-2 a Lisbona. Prima di allora, la Danimarca aveva vinto 1-0 in casa nella gara di andata tre giorni prima. Nelle ultime cinque sfide registrate, il Portogallo ha vinto tre volte e la Danimarca due, senza pareggi. Il Portogallo ha segnato 10 gol in queste cinque partite, mentre la Danimarca ne ha segnati cinque.