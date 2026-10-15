La UEFA Nations League torna con un acceso derby scandinavo: la Danimarca si prepara a ospitare la Norvegia nell’iconico Parken Stadium di Copenaghen. Le due rivali europee si contenderanno la supremazia nel derby e punti cruciali nella fase a gironi del torneo.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui prezzi dei biglietti, sullo stadio e sui passaggi da seguire per prenotare un posto.

Quando si gioca Danimarca-Norvegia di UEFA Nations League A?

Danimarca-Norvegia si gioca al Parken Stadium di Copenaghen. L’orario del calcio d’inizio sarà confermato dall’emittente della propria area geografica.

UEFA Nations League A - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Stadio Parken

Dove acquistare i biglietti per Danimarca-Norvegia?

I biglietti ufficiali vengono distribuiti direttamente tramite DBU Billetsalg, il portale di biglietteria ufficiale della Federazione calcistica danese per le partite casalinghe della nazionale al Parken Stadium. I tifosi dovrebbero creare per tempo un account sulla piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti destinati al pubblico all’apertura della vendita generale.

Se i biglietti sul canale ufficiale esauriscono completamente o alcune categorie di posti non sono più disponibili sul portale, le piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un’alternativa quando i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Danimarca-Norvegia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 € per i posti dietro le porte del Parken Stadium, a seconda della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi di partenza sono intorno ai 78 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Danimarca-Norvegia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Danimarca e Norvegia

Nelle ultime cinque partite, la Danimarca ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando otto goal e subendone altrettanti. Nell’ultima uscita ha pareggiato senza reti con la Repubblica Democratica del Congo in amichevole ed è stata eliminata dalle qualificazioni ai Mondiali dopo aver perso nel punteggio complessivo contro la Cechia. In questa serie di partite figurano anche una vittoria per 4-0 sulla Macedonia del Nord e una sconfitta per 4-2 contro la Scozia.

Le ultime cinque partite della Norvegia si sono concluse con tre vittorie e due sconfitte, otto goal segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali, che ha interrotto una serie comprendente le vittorie su Brasile e Costa d’Avorio nella fase a eliminazione diretta. La Norvegia aveva aperto questa serie con un successo per 3-2 sul Senegal nella fase a gironi.

Danimarca-Norvegia: i precedenti recenti

La Danimarca ha un bilancio migliore nei confronti diretti recenti. L’ultimo incontro risale a giugno 2024, quando ha vinto 3-1 in casa in amichevole. Nelle ultime cinque sfide registrate tra le due nazionali, la Danimarca ha ottenuto tre vittorie, a fronte di un pareggio e un successo della Norvegia. Gli incontri si sono disputati prevalentemente in Danimarca e la nazionale danese si è generalmente dimostrata più concreta sotto porta. Il miglioramento dello stato di forma della Norvegia in vista di questa sfida, però, rende i precedenti meno indicativi di quanto potrebbero sembrare.







