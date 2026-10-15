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UEFA Nations League A
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Stadio Parken
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Come acquistare i biglietti per Danimarca-Norvegia: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro sulla Lega A della UEFA Nations League

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Biglietti
UEFA Nations League B
Danimarca
Norvegia

La Danimarca affronta la Norvegia nella Lega A della UEFA Nations League. Ecco come acquistare i biglietti.

La UEFA Nations League torna con un acceso derby scandinavo: la Danimarca si prepara a ospitare la Norvegia nell’iconico Parken Stadium di Copenaghen. Le due rivali europee si contenderanno la supremazia nel derby e punti cruciali nella fase a gironi del torneo.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui prezzi dei biglietti, sullo stadio e sui passaggi da seguire per prenotare un posto.

Quando si gioca Danimarca-Norvegia di UEFA Nations League A?

Danimarca-Norvegia si gioca al Parken Stadium di Copenaghen. L’orario del calcio d’inizio sarà confermato dall’emittente della propria area geografica.

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UEFA Nations League A - Game Week 6
Stadio Parken

Dove acquistare i biglietti per Danimarca-Norvegia?

I biglietti ufficiali vengono distribuiti direttamente tramite DBU Billetsalg, il portale di biglietteria ufficiale della Federazione calcistica danese per le partite casalinghe della nazionale al Parken Stadium. I tifosi dovrebbero creare per tempo un account sulla piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti destinati al pubblico all’apertura della vendita generale.

Se i biglietti sul canale ufficiale esauriscono completamente o alcune categorie di posti non sono più disponibili sul portale, le piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un’alternativa quando i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Danimarca-Norvegia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 € per i posti dietro le porte del Parken Stadium, a seconda della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi di partenza sono intorno ai 78 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Danimarca-Norvegia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Danimarca e Norvegia

Nelle ultime cinque partite, la Danimarca ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando otto goal e subendone altrettanti. Nell’ultima uscita ha pareggiato senza reti con la Repubblica Democratica del Congo in amichevole ed è stata eliminata dalle qualificazioni ai Mondiali dopo aver perso nel punteggio complessivo contro la Cechia. In questa serie di partite figurano anche una vittoria per 4-0 sulla Macedonia del Nord e una sconfitta per 4-2 contro la Scozia.

Le ultime cinque partite della Norvegia si sono concluse con tre vittorie e due sconfitte, otto goal segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali, che ha interrotto una serie comprendente le vittorie su Brasile e Costa d’Avorio nella fase a eliminazione diretta. La Norvegia aveva aperto questa serie con un successo per 3-2 sul Senegal nella fase a gironi.

DAN

DAN - Forma

DRC
D0-0
NOR
S3-2
GAL
V2-0
POR
S2-4
GAL
V0-1
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
NOR

NOR - Forma

ING
S1-2
DAN
V3-2
POR
S1-2
GAL
S2-1
POR
S2-1
Gol segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Danimarca-Norvegia: i precedenti recenti

La Danimarca ha un bilancio migliore nei confronti diretti recenti. L’ultimo incontro risale a giugno 2024, quando ha vinto 3-1 in casa in amichevole. Nelle ultime cinque sfide registrate tra le due nazionali, la Danimarca ha ottenuto tre vittorie, a fronte di un pareggio e un successo della Norvegia. Gli incontri si sono disputati prevalentemente in Danimarca e la nazionale danese si è generalmente dimostrata più concreta sotto porta. Il miglioramento dello stato di forma della Norvegia in vista di questa sfida, però, rende i precedenti meno indicativi di quanto potrebbero sembrare.

Testa a testa

DanimarcaPareggioNorvegia
3
1
1
UEFA Nations League A
Norvegia badge
Norvegia
NOR
3
Danimarca badge
Danimarca
DAN
2
FIN
Amichevoli
Danimarca badge
Danimarca
DAN
3
Norvegia badge
Norvegia
NOR
1
FIN
Amichevoli
Danimarca badge
Danimarca
DAN
2
Norvegia badge
Norvegia
NOR
1
FIN
Amichevoli
Danimarca badge
Danimarca
DAN
1
Norvegia badge
Norvegia
NOR
1
FIN
European Championship Qualification
Danimarca badge
Danimarca
DAN
2
Norvegia badge
Norvegia
NOR
0
FIN
10Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5



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