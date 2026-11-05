La UEFA Nations League torna con un acceso derby scandinavo: la Danimarca si prepara a ospitare la Norvegia all'iconico Parken Stadium di Copenaghen. Le due rivali europee si contenderanno la supremazia nel derby e punti cruciali nella fase a gironi del torneo.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui prezzi dei biglietti, su come raggiungere lo stadio e sui passaggi da seguire per prenotare un posto.

Quando è il calcio d'inizio di Danimarca-Norvegia nella Lega A della UEFA Nations League?

Danimarca-Norvegia si gioca al Parken Stadium di Copenaghen. L'orario del calcio d'inizio sarà confermato dall'emittente della propria regione.

UEFA Nations League A - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Stadio Parken

Dove acquistare i biglietti per Danimarca-Norvegia?

I biglietti ufficiali vengono distribuiti direttamente tramite DBU Billetsalg, il portale ufficiale della Federazione calcistica danese per le partite casalinghe della nazionale al Parken Stadium. I tifosi dovrebbero creare per tempo un account sulla piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti destinati al pubblico quando si aprirà la vendita generale.

Se i biglietti sui canali ufficiali si esauriscono del tutto o alcune categorie di posti non sono più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme del mercato secondario come StubHub rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Danimarca-Norvegia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 € per i posti nei settori dietro le porte del Parken Stadium, a seconda della categoria scelta.

Sul mercato secondario, su piattaforme come StubHub, i prezzi partono da circa 78 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Danimarca-Norvegia, Lega A della UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Danimarca e Norvegia

La Danimarca ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando otto goal e subendone altrettanti. Nell'ultima uscita ha pareggiato senza reti contro la RD Congo in amichevole ed è stata eliminata dalle qualificazioni ai Mondiali dopo aver perso contro la Cechia nel risultato complessivo. In questa serie di partite figurano anche una vittoria per 4-0 sulla Macedonia del Nord e una sconfitta per 4-2 contro la Scozia.

Nelle ultime cinque partite la Norvegia ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, con otto goal segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali, che ha interrotto una serie comprendente le vittorie su Brasile e Costa d'Avorio nella fase a eliminazione diretta. La Norvegia aveva aperto questa serie con una vittoria per 3-2 sul Senegal nella fase a gironi.

Danimarca-Norvegia: i precedenti recenti

La Danimarca ha il bilancio migliore nei precedenti recenti. L'ultimo incontro risale a giugno 2024, quando i danesi vinsero 3-1 in casa in amichevole. Nelle ultime cinque sfide registrate tra le due nazionali, la Danimarca ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria della Norvegia. Queste partite si sono disputate prevalentemente in Danimarca, che in generale si è dimostrata la squadra più concreta. Il miglioramento dello stato di forma della Norvegia in vista di questa sfida, però, rende i precedenti meno indicativi di quanto potrebbero sembrare.