La UEFA Nations League torna con un acceso derby scandinavo: la Danimarca si prepara a ospitare la Norvegia all'iconico Parken Stadium di Copenaghen. Le due rivali europee si contenderanno la supremazia nel confronto e punti preziosi nella fase a gironi del torneo.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui prezzi dei biglietti, su come raggiungere lo stadio e sui passaggi da seguire per prenotare un posto.

Quando si gioca Danimarca-Norvegia di UEFA Nations League A?

Danimarca-Norvegia si disputa al Parken Stadium di Copenaghen. L'orario del calcio d'inizio sarà confermato dall'emittente della propria regione.

UEFA Nations League A - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Stadio Parken

Dove acquistare i biglietti per Danimarca-Norvegia?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite DBU Billetsalg, il portale ufficiale della Federcalcio danese per le partite casalinghe della nazionale al Parken Stadium. I tifosi dovrebbero registrare per tempo un account sulla piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti destinati al pubblico quando si aprirà la vendita generale.

Se i biglietti sui canali ufficiali andranno completamente esauriti o alcune categorie di posti non saranno più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Danimarca-Norvegia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 € per i posti nei settori dietro le porte del Parken Stadium, a seconda della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi d'ingresso partono da circa 78 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Danimarca-Norvegia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Danimarca e Norvegia

Nelle ultime cinque partite la Danimarca ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando otto goal e subendone altrettanti. Nell'ultima uscita ha pareggiato 0-0 in amichevole con la RD Congo ed è stata eliminata dalle qualificazioni al Mondiale dopo aver perso nel risultato complessivo contro la Cechia. La serie comprende anche una vittoria per 4-0 sulla Macedonia del Nord e una sconfitta per 4-2 contro la Scozia.

La Norvegia ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con otto goal segnati e nove subiti. Nell'ultima gara ha perso 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale, interrompendo una serie che comprendeva le vittorie su Brasile e Costa d'Avorio nella fase a eliminazione diretta. La Norvegia aveva aperto questa serie con un successo per 3-2 sul Senegal nella fase a gironi.

Danimarca-Norvegia: i precedenti recenti

La Danimarca ha un bilancio migliore nei precedenti recenti. L'ultimo incontro risale a giugno 2024, quando la Danimarca vinse 3-1 in casa in amichevole. Nelle ultime cinque sfide registrate tra le due nazionali, la Danimarca ha vinto tre volte, a fronte di un pareggio e una vittoria della Norvegia. Gli incontri si sono disputati prevalentemente in Danimarca e la nazionale danese si è generalmente dimostrata più concreta sotto porta. Il miglioramento della Norvegia in vista di questa sfida, tuttavia, rende i precedenti meno indicativi di quanto potrebbero sembrare.