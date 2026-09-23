La UEFA Nations League torna con un infuocato derby scandinavo, con la Danimarca che si prepara a ospitare la Norvegia nell'iconico Parken Stadium di Copenaghen. Le due rivali europee sono pronte a darsi battaglia per il prestigio assoluto e per punti cruciali nella fase a gironi del torneo.

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Quando si gioca Danimarca-Norvegia di UEFA Nations League A?

Danimarca-Norvegia si gioca al Parken Stadium di Copenaghen, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato dal broadcaster della vostra area.

UEFA Nations League A - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Stadio Parken

Dove comprare i biglietti per Danimarca-Norvegia?

I biglietti ufficiali primari per la partita vengono distribuiti direttamente tramite DBU Billetsalg, che funge da portale ufficiale di biglietteria della Federcalcio danese per le partite casalinghe della nazionale al Parken Stadium. I tifosi dovrebbero registrare un account in anticipo sulla piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti standard destinati al pubblico quando si aprono le finestre di vendita generale.

Se le disponibilità primarie vanno completamente esaurite o specifici settori diventano non disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di mercato secondario come Ticombo sono la soluzione da seguire se le inserzioni sul sito ufficiale risultano esaurite.

Quanto costano i biglietti per Danimarca-Norvegia?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale di biglietteria partono da circa 35 € per i posti di ingresso generale dietro le porte al Parken Stadium, a seconda della categoria selezionata.

Nel mercato secondario come Ticombo i prezzi d'ingresso partono da circa 78 € sulle piattaforme secondarie quando le disponibilità primarie standard si esauriscono nei canali ufficiali.

Danimarca-Norvegia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Danimarca e Norvegia

La Danimarca ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando otto gol e subendone otto. L'uscita più recente è stato uno 0-0 con la RD Congo in amichevole, mentre è stata eliminata dalle qualificazioni ai Mondiali dopo la sconfitta nel doppio confronto con la Cechia. Nella serie rientrano anche il 4-0 contro la Macedonia del Nord e il 4-2 subito contro la Scozia.

Nelle ultime cinque partite la Norvegia ha raccolto tre vittorie e due sconfitte, con otto gol segnati e nove subiti. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale, che ha posto fine a una striscia che comprendeva le vittorie contro Brasile e Costa d'Avorio nella fase a eliminazione diretta. La Norvegia aveva aperto quel periodo con un successo per 3-2 contro il Senegal nella fase a gironi.

Danimarca-Norvegia: i precedenti recenti

La Danimarca ha il miglior rendimento recente in questa sfida. L'ultimo incontro risale a giugno 2024, quando la Danimarca ha vinto 3-1 in casa in amichevole, e nelle ultime cinque partite registrate tra le due squadre la Danimarca ha ottenuto tre vittorie, con un pareggio e un successo della Norvegia. La serie si è giocata prevalentemente in Danimarca e la Danimarca è stata generalmente la squadra più cinica, anche se il miglior momento di forma della Norvegia in vista di questa partita rende il trend storico meno indicativo di quanto altrimenti potrebbe sembrare.







