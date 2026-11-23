Il Crystal Palace ospita il Sunderland mercoledì 16 dicembre 2026 al Selhurst Park di Londra.

Nell’ultimo confronto, disputato nel gennaio 2026 allo Stadium of Light, il Sunderland ha rimontato e vinto 2-1 grazie ai goal di Enzo Le Fée e Brian Brobbey. Questo quarto di finale di Carabao Cup segna il loro primo incrocio in una coppa nazionale dopo decenni e apre una serie di due sfide ravvicinate: le squadre si incontreranno di nuovo in Premier League appena quattro giorni dopo.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti per Crystal Palace-Sunderland, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Crystal Palace-Sunderland di Carabao Cup?

Crystal Palace-Sunderland si gioca al Selhurst Park di Londra mercoledì 16 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Sunderland di Carabao Cup?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per la partita di Carabao Cup tra Crystal Palace e Sunderland:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali del Crystal Palace (tifosi di casa): I biglietti sono venduti direttamente attraverso il portale ufficiale e la biglietteria del club. La vendita procede per fasi, a partire dagli abbonati, che di norma hanno un periodo riservato per confermare il proprio posto. Seguono i soci del club con iscrizione a pagamento e, se restano posti, la vendita libera.

I biglietti sono venduti direttamente attraverso il portale ufficiale e la biglietteria del club. La vendita procede per fasi, a partire dagli abbonati, che di norma hanno un periodo riservato per confermare il proprio posto. Seguono i soci del club con iscrizione a pagamento e, se restano posti, la vendita libera. Canali ufficiali del Sunderland (tifosi ospiti): I tifosi ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite la biglietteria ufficiale del Sunderland AFC. I posti riservati agli ospiti per i quarti di finale di coppa sono assegnati secondo rigide fasce di priorità, in base allo status di abbonato e ai punti fedeltà accumulati per le trasferte.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Sunderland di Carabao Cup?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Carabao Cup tra Crystal Palace e Sunderland:

1. Canali ufficiali dei club

Posti ordinari: I prezzi vanno generalmente da 15 a 30 sterline .

I prezzi vanno generalmente da . Pacchetti hospitality: Partono da circa 85 sterline e arrivano a 278 sterline e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti ordinari: Prezzi a partire da circa 45-64 sterline.

Crystal Palace-Sunderland di Carabao Cup: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Crystal Palace e Sunderland

Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’incontro più recente ha perso 1-3 contro il Liverpool al Selhurst Park in Premier League; nello stesso periodo ha perso anche 2-0 contro il Tottenham Hotspur e 0-2 contro il Newcastle United. L’unica vittoria è arrivata proprio in questa competizione, con lo 0-1 sul campo del Fulham in Carabao Cup. In quelle cinque partite, il Palace ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette.

Il Sunderland ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. L’incontro più recente si è concluso con una vittoria per 1-0 sul Chelsea in Premier League, dopo la sconfitta per 0-2 contro la Dinamo Zagabria in Europa League. Tra i risultati di questo periodo figurano anche il successo per 3-2 sul Brentford in Carabao Cup e il pareggio senza reti contro il Leeds United. In quelle cinque partite, il Sunderland ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro.

Crystal Palace-Sunderland: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Premier League il 17 gennaio 2026, quando il Sunderland ha battuto in casa il Crystal Palace per 2-1. In precedenza, le squadre avevano pareggiato 0-0 al Selhurst Park nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, il Sunderland conta due vittorie contro una del Palace, con anche un pareggio nella serie, sebbene i dati comprendano una sconfitta per 0-4 del Crystal Palace nel febbraio 2017.